Previsão do jogo EUA x Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

EUA x Bósnia e Herzegovina: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Fase Final San Francisco Bay Area Stadium

O jogo EUA x Bósnia e Herzegovina terá início no dia 2 de julho de 2026, às 01h00 GMT e às 21h00 EST (1º de julho).

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Os co-anfitriões buscam aproveitar a energia da torcida em casa contra os estreantes históricos

As Estrelas e Listras iniciam sua campanha na fase eliminatória no San Francisco Bay Area Stadium, com o objetivo de aproveitar a vantagem de jogar em casa para garantir uma boa campanha no torneio. Mauricio Pochettino comanda uma equipe americana cheia de energia que conquistou a liderança do Grupo D, demonstrando grande vigor ofensivo apesar de um pequeno tropeço na última partida da fase de grupos.

Eles enfrentam a seleção da Bósnia e Herzegovina, comandada por Sergej Barbarez, que fez história simplesmente por ter chegado às oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas. Embora os EUA carreguem o peso das expectativas como co-anfitriões, a natureza de eliminação direta das oitavas de final significa que os “Dragões” buscarão mudar o roteiro e prolongar sua estreia de conto de fadas.

Como as “Estrelas e Listras” e os “Dragões” chegaram até aqui

Os EUA tiveram um início avassalador no Grupo D, partindo com tudo ao golear o Paraguai por 4 a 0 antes de garantir uma vitória crucial por 2 a 0 sobre a Austrália. Embora sua sequência perfeita tenha sido interrompida por uma derrota apertada por 3 a 2 para a Turquia na última rodada, as meninas de Pochettino já haviam feito o suficiente para garantir a liderança com seis pontos, provando que possuem o poder ofensivo necessário para incomodar qualquer defesa.

A trajetória da Bósnia e Herzegovina até as oitavas de final foi uma montanha-russa. A equipe estreou no Grupo B com um empate resistente por 1 a 1 contra o Canadá, mas logo depois sofreu um baque com uma goleada de 4 a 1 para a Suíça. Precisando de um resultado na última rodada, a equipe de Barbarez mostrou imenso caráter ao virar o jogo e derrotar o Catar por 3 a 1, selando uma classificação histórica com quatro pontos.

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Reforços defensivos e liderança dos veteranos para dar estabilidade às linhas

As escolhas de escalação na defesa e a liderança no ataque vão ditar a dinâmica desta partida. A Bósnia e Herzegovina recebe um grande reforço com o retorno do zagueiro central Tarik Muharemovic, de 23 anos, após cumprir suspensão, o que estabiliza significativamente uma defesa que parecia vulnerável durante a fase de grupos. A equipe contará com o lendário atacante Edin Dzeko, de 40 anos, para liderar o ataque e testar a dupla de zagueiros centrais dos Estados Unidos.

Os EUA buscarão restabelecer sua solidez defensiva após sofrerem três gols contra a Turquia. Espera-se que Pochettino conte com a liderança consolidada de Tyler Adams e Weston McKennie para proteger a zaga, garantindo que a equipe permaneça compacta ao lidar com ameaças aéreas diretas.

Controle do meio-campo x ritmo de transição direta definirão o jogo

A batalha tática girará em torno do domínio do meio-campo e da velocidade de transição. Os EUA preferem controlar o ritmo, utilizando a criatividade de Christian Pulisic para sobrecarregar os meios-espaços e criar oportunidades de isolamento para Folarin Balogun, que já marcou duas vezes no torneio.

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A Bósnia e Herzegovina buscará absorver essa pressão e atacar rapidamente no contra-ataque. Os Dragões tentarão explorar quaisquer espaços deixados pelos laterais americanos que avançam, lançando passes verticais pelos corredores para pegar a seleção anfitriã desprevenida.

Estruturas consolidadas enfrentam o teste definitivo

Os EUA buscarão reforçar suas transições defensivas, cientes de que falhas no acompanhamento da posse de bola podem ser fatais nas fases eliminatórias.

A Bósnia e Herzegovina enfrenta a difícil tarefa de conter um ataque americano fluido, ao mesmo tempo em que integra um zagueiro que retorna ao time ao seu sistema. O sucesso dependerá de um acompanhamento disciplinado por parte do bloco do meio-campo para impedir que Pulisic dite o ritmo do jogo.

Provável escalação dos EUA contra a Bósnia e Herzegovina

Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun

Provável escalação da Bósnia e Herzegovina contra os EUA

Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic

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Seleção dos EUA com 26 jogadores

Goleiros: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

Defensores: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Meio-campistas: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Timothy Weah, Alejandro Zendejas

Atacantes: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright

Seleção da Bósnia e Herzegovina com 26 jogadores

Goleiros: Osman Hadzikic, Nikola Vasilj, Martin Zlomislic

Defensores: Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic, Sead Kolasinac, Arjan Malic, Tarik Muharemovic, Nihad Mujakic, Stjepan Radeljic

Meio-campistas: Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Armina Gigovic, Amir Hadziahmetovic, Ermin Mahmic, Amar Memic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic

Atacantes: Samed Bazdar, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Jovo Lukic, Haris Tabakovic

Notícias e escalações

Mauricio Pochettino ainda não confirmou sua escalação prevista para o jogo contra os EUA antes desta partida das oitavas de final, e nenhuma lesão ou suspensão foi oficialmente divulgada pela seleção da casa. Espera-se que haja atualizações mais perto do início da partida.

A seleção da Bósnia e Herzegovina, comandada por Sergej Barbarez, também chega sem notícias confirmadas sobre a equipe. Nenhuma lesão ou suspensão foi declarada até o momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada. Mais detalhes serão adicionados assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

Os EUA chegam a esta partida com um histórico de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua última partida foi uma derrota por 3 a 2 para a Turquia na fase de grupos da Copa do Mundo, resultado que encerrou sua sequência invicta no torneio. Antes disso, venceu a Austrália por 2 a 0 e o Paraguai por 4 a 1 em suas duas primeiras partidas da fase de grupos. Seu desempenho antes do torneio incluiu uma derrota por 1 a 2 para a Alemanha em amistoso e uma vitória por 3 a 2 sobre o Senegal. Nessas cinco partidas, a seleção dos EUA marcou 12 gols e sofreu nove, refletindo um desempenho ofensivo que vem acompanhado de vulnerabilidade defensiva.

Os últimos cinco resultados da Bósnia e Herzegovina foram uma vitória, três empates e uma derrota. A vitória por 3 a 1 sobre o Catar, em 24 de junho, foi seu desempenho de destaque, enquanto a derrota por 4 a 1 para a Suíça, no início da fase de grupos, continua sendo sua maior derrota recente. A equipe empatou em 1 a 1 com o Canadá e com o Panamá, e empatou sem gols com a Macedônia do Norte. Nos cinco jogos, marcou seis gols e sofreu sete.

Histórico de confrontos diretos

O confronto mais recente entre essas duas seleções ocorreu em 19 de dezembro de 2021, quando os EUA venceram a Bósnia e Herzegovina por 1 a 0 em um amistoso. Antes disso, as equipes empataram em 0 a 0 em um amistoso em janeiro de 2018. O único outro confronto registrado neste conjunto de dados ocorreu em 14 de agosto de 2013, quando a Bósnia e Herzegovina recebeu os EUA e perdeu por 3 a 4. Nas três partidas, os EUA venceram duas vezes e empataram uma, marcando cinco gols contra três da Bósnia e Herzegovina.

Classificação

Os EUA terminaram em primeiro lugar no Grupo D, enquanto a Bósnia e Herzegovina se classificou pelo Grupo B em terceiro lugar.