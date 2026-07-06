Previsão do jogo EUA x Bélgica na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

EUA x Bélgica: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Fase Final Seattle Stadium

O jogo EUA x Bélgica terá início no dia 7 de julho de 2026 às 02h00 GMT e às 22h00 EST (6 de julho).

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Os co-anfitriões enfrentam uma reorganização tática contra os Red Devils, repletos de estrelas

Um espetacular confronto de pesos pesados toma o centro do palco nas oitavas de final, quando os co-anfitriões dos EUA enfrentam a Bélgica no Seattle Stadium. Mauricio Pochettino comanda uma seleção americana confiante, impulsionada pela enorme torcida local, determinada a aproveitar seu esquema tático de alta intensidade para chegar às quartas de final.

No caminho deles está uma seleção belga altamente experiente, comandada por Rudi Garcia. Os “Red Devils” chegam ao Noroeste do Pacífico com um imenso pedigree técnico, ansiosos para ditar o ritmo por meio de seus craques de elite. Para os EUA, superar essa partida monumental da fase eliminatória representa o teste definitivo da profundidade do elenco, exigindo concentração defensiva impecável sob as luzes brilhantes de uma noite de verão de alto risco.

Como as Estrelas e Listras e os Diabos Vermelhos chegaram até aqui

Os EUA avançaram da fase de grupos ao garantirem a liderança do Grupo D com seis pontos, derrotando o Paraguai por 4 a 1 e a Austrália por 2 a 0, antes de um pequeno tropeço por 3 a 2 contra a Turquia. Os comandados de Pochettino transformaram esse ímpeto em uma vitória suada por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final, garantindo assim sua vaga. No entanto, a vitória foi fortemente prejudicada por um problema estrutural, já que um jogador-chave do ataque foi perdido devido a medidas disciplinares.

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A Bélgica garantiu sua passagem para Washington ao demonstrar imensa resiliência em uma chave altamente competitiva. Os Diabos Vermelhos mostraram sua força ofensiva na fase anterior, conquistando uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre uma seleção do Senegal em grande fase, garantindo assim sua classificação. Tendo demonstrado incrível eficiência no terço final do campo, os jogadores de Garcia possuem múltiplas opções para desmontar formações defensivas resistentes.

Impulso de última hora da FIFA e escolhas para o ataque definem a escalação

A preparação tática para esta partida sofreu uma reviravolta dramática de última hora após um recurso bem-sucedido da Federação de Futebol dos EUA. Embora o atacante estrela Folarin Balogun inicialmente enfrentasse uma suspensão de uma partida após receber um cartão vermelho direto aos 64 minutos contra a Bósnia e Herzegovina, a FIFA revogou oficialmente a suspensão. A comissão disciplinar da entidade reguladora reverteu a decisão. Consequentemente, Balogun está totalmente liberado para liderar o ataque em casa, eliminando o que parecia ser uma grande dor de cabeça tática para Mauricio Pochettino.

A Bélgica chega à partida em boa forma física, embora os dilemas de escalação continuem centrados em seu maior artilheiro de todos os tempos. Romelu Lukaku, que marcou dois gols em quatro partidas neste verão, deve começar no banco, já que sua carga de trabalho continua sendo controlada. Charles De Ketelaere é cotado para liderar o ataque desde o início, ladeado pelos elétricos Leandro Trossard e Jérémy Doku.

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Sobrecargas pelas laterais x orquestração do meio-campo veterano definirão o rumo da partida

A batalha estratégica se concentrará fortemente no controle espacial do meio-campo e na velocidade de transição. O plano da Bélgica conta com o gênio atemporal de Kevin De Bruyne, que comandará as jogadas pelas laterais avançadas, buscando dar passes que rasguem a defesa pelos meios-espaços para que Doku e Trossard aproveitem.

A contra-estratégia dos EUA deve se concentrar na coordenação da pressão alta e na segurança em primeiro lugar durante as fases de recuperação de bola. Com Tyler Adams, Weston McKennie e Malik Tillman buscando atrapalhar o ritmo de distribuição da Bélgica, os co-anfitriões terão como objetivo recuperar a bola nas áreas centrais e usar a velocidade horizontal fulminante de Christian Pulisic para atingir os Diabos Vermelhos no contra-ataque.

Estruturas consolidadas enfrentam o teste definitivo

Os EUA enfrentam a difícil tarefa de manter uma comunicação impecável em toda a sua linha defensiva para limitar os passes para De Bruyne, sabendo que qualquer passividade será punida impiedosamente.

A Bélgica deve demonstrar concentração absoluta durante as fases de marcação defensiva, garantindo que sua zaga de quatro permaneça bem fechada para impedir que Pulisic e os meio-campistas que avançam explorem as áreas centrais.

Provável escalação dos EUA contra a Bélgica

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic

Provável escalação da Bélgica contra os EUA

Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Principais estatísticas de EUA x Bélgica

Os EUA e a Bélgica se enfrentaram duas vezes na Copa do Mundo da FIFA: os EUA venceram por 3 a 0 na fase de grupos da edição inaugural de 1930 — uma das primeiras partidas da história da Copa do Mundo —, antes de a Bélgica conquistar uma vitória por 2 a 1 na prorrogação nas oitavas de final da edição de 2014. Desde aquela derrota de 1930, a Bélgica registrou seis vitórias consecutivas sobre os EUA, incluindo o confronto mais recente: uma vitória por 5 a 2 em um amistoso em Atlanta, em março de 2026.

A vitória nas oitavas de final contra a Bósnia e Herzegovina foi apenas a segunda vez que os EUA venceram uma partida da fase eliminatória. A única ocasião anterior ocorreu em 2002, quando derrotaram o México por 2 a 0 nas oitavas de final.

O gol de Malik Tillman, que colocou os EUA em vantagem de 2 a 0 contra a Bósnia e Herzegovina, foi o 50º marcado pelos EUA na história da Copa do Mundo da FIFA.

A Bélgica venceu suas últimas três partidas da Copa do Mundo da FIFA contra adversários da Concacaf, sequência que inclui a vitória por 2 a 1 na prorrogação sobre os EUA nas oitavas de final de 2014 — seu único confronto na fase eliminatória contra uma seleção da Concacaf.

Thibaut Courtois pode se tornar o primeiro belga a atingir 20 partidas na Copa do Mundo. Ele também seria apenas o terceiro goleiro na história da competição a alcançar essa marca, depois de Manuel Neuer (23) e Hugo Lloris (20).

Seleção dos EUA com 26 jogadores

Goleiros: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Defensores: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Meio-campistas: Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman

Atacantes: Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas.

Seleção da Bélgica com 26 jogadores

Goleiros: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Defensores: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Meio-campistas: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Atacantes: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Notícias e escalações

A seleção de Mauricio Pochettino enfrenta uma ausência significativa para esta partida. Folarin Balogun, artilheiro da seleção dos Estados Unidos no torneio, está suspenso após o cartão vermelho recebido contra a Bósnia e Herzegovina e não pode ser substituído por meio de recurso. Não há mais informações disponíveis no momento sobre lesões ou suspensões na seleção dos Estados Unidos, e a escalação prevista será atualizada mais perto do início da partida.

Pela Bélgica, Rudi Garcia não tem nenhuma preocupação confirmada com lesões ou suspensões listada neste momento. O elenco que venceu o Senegal na prorrogação permanece totalmente disponível, a menos que surjam problemas físicos de última hora. Atualizações serão adicionadas à medida que surgirem antes da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A seleção dos EUA venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Sua última partida foi a vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina em 2 de julho, resultado garantido apesar de ter jogado mais de 30 minutos com dez jogadores. Nos cinco jogos, os EUA marcaram 11 gols e sofreram seis, com as outras vitórias sendo contra o Paraguai (4 a 1) e a Austrália (2 a 0). Ambas as derrotas foram contra adversários europeus: 3 a 2 para a Turquia e 2 a 1 para a Alemanha em um amistoso.

A Bélgica venceu três, empatou duas e não perdeu nenhuma das últimas cinco partidas. Sua partida mais recente foi a dramática vitória por 3 a 2 na prorrogação contra o Senegal, em 1º de julho. Os Diabos Vermelhos também venceram a Nova Zelândia por 5 a 1 e a Tunísia por 5 a 0, além de empatarem em 0 a 0 com o Irã e em 1 a 1 com o Egito. Eles marcaram 14 gols nas cinco partidas e sofreram quatro, e ainda não perderam em nenhuma das últimas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

O confronto mais recente entre essas seleções ocorreu em um amistoso em março de 2026, com a Bélgica vencendo por 5 a 2 em Atlanta. Esse resultado ampliou o sólido histórico de confrontos diretos dos “Diabos Vermelhos”, que também derrotaram os Estados Unidos por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014 na prorrogação e venceram por 2 a 4 e 1 a 0 em amistosos anteriores. Nos quatro confrontos registrados no conjunto de dados, a Bélgica venceu todos e marcou 12 gols contra cinco dos EUA.

Classificação

Os Estados Unidos terminaram em primeiro lugar no Grupo D, enquanto a Bélgica venceu o Grupo G antes deste confronto nas oitavas de final.