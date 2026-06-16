Previsão do jogo EUA x Austrália na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - D Seattle Stadium

O jogo entre EUA e Austrália terá início no dia 19 de junho de 2026, às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 19h (GMT).

Contexto da partida EUA x Austrália

Ambas as equipes estarão animadas pelas vitórias na estreia. Os EUA golearam o Paraguai por 4 a 1, enquanto a Austrália surpreendeu o mundo com uma vitória por 2 a 0 sobre a favorita Turquia. O ex-atacante do Arsenal, Flo Balogun, marcou dois gols pelos EUA em sua estreia na Copa do Mundo, e Gio Reyna colocou a cereja no bolo para os anfitriões nos acréscimos.

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Jogadores-chave e técnico dos EUA

O técnico dos EUA, Mauricio Pochettino, selecionou um elenco altamente competitivo de 26 jogadores para este torneio histórico em casa, buscando um equilíbrio deliberado ao convocar oito estrelas da MLS ao lado do núcleo de sua geração de ouro europeia. Apesar de um ciclo de preparação exigente, passado forjando uma identidade pronta para o torneio sem a segurança de eliminatórias competitivas, o time parece altamente focado antes da estreia em Los Angeles.

O carismático ponta Christian Pulisic chega ao torneio trazendo sua experiência do AC Milan e está garantido como titular na ala esquerda, enquanto Folarin Balogun e Ricardo Pepi disputam a vaga de atacante central titular. No meio-campo, Weston McKennie e Tyler Adams retornam para ancorar a espinha dorsal. A grande notícia na defesa gira em torno do veterano Tim Ream, de 38 anos; se o zagueiro central entrar em campo contra o Paraguai, ele se tornará oficialmente o jogador mais velho a representar os Estados Unidos em uma Copa do Mundo masculina da FIFA.

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Principais jogadores e técnico da Austrália

O técnico da Austrália, Tony Popovic, convocou uma seleção ousada e em transição de 26 jogadores para a fase final do torneio, combinando a liderança de veteranos históricos com uma enorme onda de novos talentos. Surpreendentemente, 17 membros da seleção convocada foram escalados para uma Copa do Mundo da FIFA pela primeira vez. Embora Popovic tenha introduzido intensa competição na escalação, figuras lendárias devem liderar o vestiário; o capitão Mat Ryan e o experiente atacante Mathew Leckie estão prestes a igualar o recorde nacional ao disputarem sua quarta Copa do Mundo consecutiva, ao lado dos pilares de várias edições, Aziz Behich e Jackson Irvine.

A notícia mais chamativa da convocação gira em torno das opções finais de ataque. Popovic decidiu arriscar ao incluir dois atacantes sem nenhuma partida internacional – Cristian Volpato e Tete Yengi, do Machida Zelvia –, dando aos Socceroos cartas na manga imprevisíveis para serem utilizadas a partir do banco de reservas. Espera-se que o jovem talento explosivo Nestory Irankunda traga velocidade fulminante pelas pontas, enquanto Jackson Irvine comanda o meio-campo. Na defesa, o imponente zagueiro central Harry Souttar liderará uma linha defensiva física ao lado da estrela em ascensão Alessandro Circati.

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Seleção dos EUA com 26 jogadores

Goleiros: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Defensores: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Meio-campistas: Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman

Atacantes: Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas.

Seleção da Austrália com 26 jogadores

Goleiros: Mathew Ryan, Patrick Beach, Paul Izzo

Defensores: Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin

Meio-campistas: Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler

Atacantes: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi.

Notícias da equipe e escalações

Mauricio Pochettino ainda não confirmou sua provável escalação para o jogo contra os EUA, e nenhuma atualização oficial sobre lesões ou suspensões foi divulgada. Uma situação a ser acompanhada é a de Christian Pulisic, que vem realizando treinos individuais antes da partida, embora os membros da comissão técnica da seleção americana esperem que ele esteja em condições de jogar. Mais notícias sobre a equipe serão adicionadas próximo ao início da partida.

Tony Popovic também não revelou suas cartas para a Austrália. Nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada para os Socceroos, e nenhuma escalação provável foi divulgada. Atualizações serão publicadas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

EU Outros AUS 2 Vitórias 0 Empate 0 Estados Unidos da América 2 - 1 Austrália

Austrália 1 - 3 Estados Unidos da América 5 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 2/2

As duas seleções se enfrentaram duas vezes, segundo os dados disponíveis sobre confrontos diretos. O confronto mais recente ocorreu em 15 de outubro de 2025, quando os EUA venceram a Austrália por 2 a 1 em um amistoso. O único outro confronto registrado foi em junho de 2010, quando a Austrália recebeu os EUA e perdeu por 1 a 3. Em ambas as partidas, os EUA saíram vitoriosos.

Classificação

No Grupo D, os EUA ocupam atualmente o primeiro lugar, com a Austrália em segundo.