Previsão do jogo Espanha x Áustria na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

A partida entre Espanha e Áustria terá início no dia 2 de julho de 2026, às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 20h (horário de Greenwich).
A Espanha, campeã de 2010, enfrenta a Áustria nas oitavas de final da Copa do Mundo
A Espanha, campeã mundial de 2010, é a grande favorita para avançar às oitavas de final contra a Áustria, que faz sua primeira aparição na Copa do Mundo desde 1998 e busca chegar às fases eliminatórias pela primeira vez na era moderna. A recompensa para o vencedor será um confronto nas oitavas de final contra Portugal ou a Croácia.Getty Images
Como Espanha e Áustria chegaram até aqui
A seleção da Espanha, comandada por Luis De La Fuente, está fazendo jus ao papel de uma das favoritas antes do torneio. A equipe ainda não sofreu gols, com uma vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita e um triunfo por 1 a 0 contra o Uruguai. O empate em 0 a 0 contra a modesta Cabo Verde foi uma surpresa, mas também um sinal de que outras zebras estão por vir neste fascinante torneio. Surpreendentemente, nenhum dos campeões de 2006, 2010 e 2014 (Itália, Espanha e Alemanha) venceu uma partida das oitavas de final desde que conquistou a Copa do Mundo. A “La Roja” estará desesperada para quebrar essa tendência.Getty Images
Áustria encerra uma espera de 72 anos
A trajetória da Áustria até esta fase foi surpreendentemente dramática. Na última rodada do Grupo J, todos esperavam um jogo sem importância entre a Áustria e a Argélia. Mas foi tudo menos isso, com um emocionante empate em 3 a 3. Se não fosse pelo gol de empate de cabeça de Sasa Kalajdzic aos 94 minutos, a Áustria teria sido eliminada da Copa do Mundo. A vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia e a derrota por 2 a 0 para a Argentina nas outras partidas mostram o quão irregular foi essa campanha. A Áustria chega às oitavas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1954.Getty Images
A Espanha conta com a influência do Barcelona, a coesão da equipe e Yamal
Os minutos do jovem astro do Barcelona, Lamine Yamal, têm sido administrados com cuidado. Ele jogou apenas 19 minutos contra Cabo Verde, depois 45 minutos contra a Arábia Saudita, onde também marcou, e, em seguida, 76 minutos contra o Uruguai. O ponta do Athletic Bilbao, Nico Williams, de 23 anos, não será escalado após agravar uma lesão pré-existente contra o Uruguai; portanto, Yamal pode ser necessário desde o início desta partida. O astro do Barcelona é um dos oito jogadores do clube que integram a seleção espanhola de 26 jogadores.Getty Images
Áustria aposta nos veteranos
Tudo gira em torno de Marcel Sabitzer, que, jogando pelo Dortmund, conquistou sua 100ª convocação pela Áustria contra a Argentina. O ex-meia do RB Leipzig é fundamental para tudo o que a equipe de Ralf Rangnick faz e contará com o apoio do também veterano Marko Arnautovic, que já soma 134 convocações pela seleção.Getty Images
Prováveis escalações
Espanha (4-3-3)
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino.
Áustria (4-2-3-1)
Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.
Estatísticas importantes e jogadores de destaque
- Mikel Oyarzabal, jogador de longa data da Real Sociedad, contribuiu diretamente para três dos cinco gols da Espanha neste torneio (2 gols, 1 assistência) e participou de 22 gols em suas últimas 15 partidas como titular.
- Em cinco das últimas seis partidas da Áustria, foram marcados mais gols no segundo tempo do que no primeiro.
- A sequência de 12 partidas da Áustria em Copas do Mundo sem manter o gol invicto remonta a 1982.
Convocação de 26 jogadores da Espanha
Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).
Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).
Meio-campistas: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atlético de Madrid).
Atacantes: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta de Vigo).Getty Images
Seleção da Áustria com 26 jogadores
Goleiros: Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň).
Defensores: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia).
Meio-campistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern de Munique), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg).
Atacantes: Marko Arnautovic (Estrela Vermelha de Belgrado), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK).Getty Images
Notícias das equipes e escalações
Prováveis escalações de Espanha x Áustria
Técnico
- L. de la Fuente
Luis de la Fuente ainda não confirmou o provável time titular, e não há informações sobre lesões ou suspensões específicas na seleção da Espanha antes desta partida. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que o quadro da equipe ficar mais claro.
Ralf Rangnick também ainda não confirmou sua escalação prevista para a Áustria, e não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões no momento. Mais notícias sobre as equipes serão publicadas assim que surgirem.
Desempenho
A Espanha chega a esta partida com um histórico de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo, com o gol de Alex Baena sendo decisivo. No início da fase de grupos, a Espanha foi particularmente dominante contra a Arábia Saudita, vencendo por 4 a 0. Nesses cinco jogos, a Espanha marcou nove gols e sofreu dois, mantendo o gol invicto em duas partidas e demonstrando consistência nas duas pontas do campo.
Histórico de confrontos diretos
O confronto mais recente entre essas duas seleções ocorreu em um amistoso em novembro de 2009, quando a Espanha venceu por 5 a 1, com a Áustria atuando como anfitriã. Antes disso, a Espanha venceu a Áustria por 4 a 0 em uma partida das eliminatórias para a Copa do Mundo em setembro de 2001, disputada em solo espanhol. O único empate nos três confrontos registrados ocorreu em outubro de 2000, quando Áustria e Espanha empataram em 1 a 1 em Viena, durante a mesma campanha de eliminatórias. Nessas três partidas, a Espanha venceu duas vezes e empatou uma, marcando dez gols contra três da Áustria.
Classificação
A Espanha terminou em primeiro lugar no Grupo H, enquanto a Áustria se classificou pelo Grupo J, ficando em segundo lugar.