Previsão do jogo Equador x Curaçao na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - E Kansas City Stadium

O jogo entre Equador e Curaçao terá início no dia 20 de junho de 2026, às 20h (horário da costa leste dos EUA).

Contexto da partida e destaques da primeira rodada

Curazao, sem surpresa, sofreu uma goleada de 7 a 1 nas mãos da Alemanha. A menor nação da Copa do Mundo precisa agora se recompor para o confronto com o Equador, que também vem de uma derrota por 1 a 0 na estreia contra a Costa do Marfim.

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Jogadores-chave e técnico do Equador

A nova força do Equador está em sua organização defensiva. Pacho, estrela do PSG, e Piero Hincapie, do Arsenal, dois jogadores que se enfrentaram na final da Liga dos Campeões, formam a base da zaga do técnico argentino Sebastián Beccacece. Ele assumiu o comando em 2024 e é conhecido por seu estilo tático de pressão alta e por suas comemorações enérgicas à beira do campo. Sob o comando de Beccacece, o Equador busca dominar a posse de bola e adota uma abordagem defensiva hermética. Com Moises Caicedo, do Chelsea, o Equador conta com um craque de meio-campo de classe mundial.

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Jogadores-chave e técnico de Curaçao

O lendário técnico holandês Dick Advocaat terá a missão de liderar a nação insular em sua estreia na Copa do Mundo. Gervane Kastaneer foi uma figura-chave nas eliminatórias, marcando cinco gols, enquanto o ex-astro do Aston Villa, Leandro Bacuna, deu três assistências. Eles podem precisar entrar em campo com uma mentalidade pragmática nas Américas, e o goleiro Eloy Room provavelmente também terá muito trabalho. O ex-astro do Manchester United, Tahith Chong, também pode causar alguns problemas.

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Seleção de 26 jogadores do Equador

Goleiros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defensores: Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atlético Mineiro).

Meio-campistas: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Paez (River Plate, emprestado pelo Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Atacantes: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antuérpia), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Seleção de Curaçao com 26 jogadores

Goleiros: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Defensores: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Meio-campistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Atacantes: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Notícias da equipe e escalações

O Equador é comandado por Sebastián Beccacece, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões disponíveis para a La Tri antes desta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O técnico de Curaçao, Dick Advocaat, também ainda não confirmou as novidades sobre o elenco para o confronto em Kansas City. Nenhuma lesão, suspensão ou escalação inicial prevista foi confirmada. Volte para conferir as últimas atualizações à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

O Equador chega a esta partida com um histórico de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim na estreia na Copa do Mundo, em 14 de junho, que encerrou uma longa sequência invicta. Antes disso, a La Tri venceu a Guatemala por 3 a 0 e a Arábia Saudita por 2 a 1 em amistosos de preparação. Em março, empatou em 1 a 1 com a Holanda e com o Marrocos. Nessas cinco partidas, o Equador marcou oito gols e sofreu quatro.

O histórico recente de Curaçao mostra uma vitória em cinco partidas. Sua única vitória foi por 4 a 0 em um amistoso contra Aruba em 7 de junho, em meio a uma sequência de quatro derrotas. A Alemanha venceu por 7 a 1 na estreia no torneio, e antes disso a equipe perdeu por 4 a 1 para a Escócia e por 5 a 1 para a Austrália. A derrota por 2 a 0 para a China em março encerrou uma sequência difícil de cinco partidas. Curaçao marcou seis gols e sofreu 19 nessas partidas.

Histórico de confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Equador e Curaçao nos dados disponíveis. Este jogo, marcado para 20 de junho de 2026, será o primeiro encontro entre as duas seleções em qualquer nível.

Classificação

No Grupo E, o Equador ocupa a terceira posição e Curaçao a quarta antes deste confronto.