Previsão do jogo Egito x Irã na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Egito x Irã: Detalhes da partida

Copa do Mundo - G Seattle Stadium

O jogo entre Egito e Irã terá início no dia 27 de junho de 2026 às 03h00 GMT e às 23h00 EST do dia 26 de junho de 2026.

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Egito x Irã: Contexto da partida

O próximo confronto em Washington tem enormes implicações, já que ambas as seleções do Grupo G buscam consolidar ou salvar suas campanhas após partidas extremamente intensas na segunda rodada. Após a segunda rodada de partidas que abalou a dinâmica inicial do grupo — com o Egito afirmando sua autoridade por meio de uma vitória contundente por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia para garantir a liderança, e o Irã demonstrando imensa maturidade ao conquistar um empate disputado por 0 a 0 contra a Bélgica, uma das potências europeias —, a margem para erros no Seattle Stadium (Lumen Field) diminuiu drasticamente. Ambas as seleções seguem para o Noroeste do Pacífico cientes de que a adaptabilidade tática e a rápida recuperação física após esses confrontos exaustivos ditarão completamente o rumo de suas ambições na fase eliminatória.

O técnico do Egito, Hossam Hassan, deve garantir que sua equipe mantenha o foco defensivo e a eficiência precisa, utilizando sua disciplina tática para consolidar o controle da liderança do grupo. Hassan contará com seus principais pontos de referência no ataque dinâmico — liderados pela excelência nas transições do astro mundial Mohamed Salah, que marcou na segunda rodada, e do atacante Trézéguet, que garantiu a vitória saindo do banco — para ditar o ritmo, dominar as áreas centrais e desarmar uma defesa asiática altamente disciplinada. Do outro lado está uma seleção iraniana estruturalmente sólida e ambiciosa, comandada por Amir Ghalenoei. Com um elenco repleto de jogadores de excelente preparo físico e resiliência defensiva, a “Team Melli” possui um esquema de jogo obstinado e um contra-ataque letal liderado por Mehdi Taremi e Saman Ghoddos, que se destaca quando é exigida disciplina impecável sob pressão máxima.

Realizado no moderno Seattle Stadium, este confronto será uma complexa partida de xadrez de ajustes táticos. Nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de cometer falhas defensivas nas transições, tornando a comunicação no meio-campo e o acompanhamento vertical rápido os elementos decisivos. O Egito encarará esta partida como a plataforma ideal para consolidar seu status de líder invicto do grupo, enquanto o Irã entra em campo ansioso para transformar seu espírito destemido em arma, aproveitar sua sequência de jogos sem sofrer gols e conquistar um resultado vital com o máximo de pontos para ultrapassar seus adversários. Com as possibilidades do grupo começando a se definir, a importância de garantir sua vaga nas fases eliminatórias dominará a abordagem tática desde o primeiro apito.

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Como as duas seleções se saíram na 2ª rodada?

Nova Zelândia 1–3 Egito

A equipe de Hassan teve uma atuação ofensiva impecável no BC Place, em Vancouver, já que uma exibição precisa no segundo tempo forçou os adversários a engolirem uma dura derrota por 3 a 1. Com o objetivo de ganhar impulso e se firmar na liderança do grupo, os Faraós começaram a partida buscando autoridade tática, mas inicialmente tiveram dificuldades para conter as oportunidades iniciais no meio de campo.

A organização defensiva do Egito foi desfeita logo no início por um gol doloroso de Finn Surman aos 15 minutos, o que deu impulso inicial aos All Whites. Os jogadores de Hassan contaram com um ajuste físico robusto para neutralizar completamente novas ameaças de contra-ataque durante o restante do primeiro tempo, antes que sua organização ofensiva assumisse o controle total após o intervalo. Mostafa Ziko avançou para marcar um gol certeiro de empate aos 58 minutos, mudando completamente a dinâmica do confronto. Menos de dez minutos depois, o astro mundial Mohamed Salah aproveitou um espaço na área e marcou um gol certeiro aos 67 minutos, colocando o Egito na frente. Com a Nova Zelândia avançando com tudo, o reserva Trézéguet garantiu os três pontos aos 82 minutos com um golpe final espetacular, deixando o Egito confortavelmente na liderança do Grupo G.

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Bélgica 0–0 Irã

Os jogadores de Ghalenoei deram uma demonstração extremamente disciplinada e imponente de pura resiliência no Los Angeles Stadium, mantendo o gol intacto para garantir um empate vital por 0–0 contra a Bélgica, potência mundialmente reconhecida. A Seleção do Irã assumiu o controle total dos espaços defensivos quase instantaneamente, restringindo as linhas de passe centrais e atrapalhando o ritmo ofensivo inicial dos adversários já a partir do 2º minuto.

Seu plano tático impecável enfrentou um grande teste quando a Bélgica tentou alterar a formação, mas a rígida organização estrutural do Irã dominou completamente em ambos os tempos. O esquema defensivo de Ghalenoei neutralizou perfeitamente as ameaças de estrelas de elite como Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, fechando os espaços centrais e comprimindo as rotas de transição, mesmo depois que a seleção europeia ficou reduzida a dez jogadores devido ao cartão vermelho recebido por Nathan Ngoy aos 67 minutos. A heroica retaguarda do Irã conseguiu segurar os minutos restantes para garantir um ponto suado, assegurando uma chance vital de classificação antes das últimas partidas da fase de grupos.

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Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

Egito (Hossam Hassan)

Hassan não precisa abandonar o esquema ofensivo corajoso e de alto ritmo que permitiu aos Faraós conquistarem um impulso inicial crucial no torneio. Os movimentos verticais, as rotações rápidas pelas laterais e a excelência nas transições, impulsionadas por opções de ataque fluidas, provam que o Egito possui as ferramentas táticas necessárias para controlar as partidas no cenário mundial.

No entanto, Hassan precisa garantir que sua equipe mantenha total concentração defensiva contra times que controlam a posse de bola com eficiência. Em suas partidas anteriores, a formação ofensiva agressiva do Egito ocasionalmente deixou amplos espaços expostos quando os laterais avançavam profundamente para o terço final do campo, apesar da vitória contundente por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia. Contra uma seleção iraniana que se baseia em um imponente pedigree físico e atlético, perder a posse de bola de forma descuidada durante as transições será fatal. O principal ajuste de Hassan deve se concentrar em seu meio-campo defensivo — exigindo, especificamente, uma rígida consciência posicional de seus volantes para bloquear os meios-espaços centrais e impedir que os contra-atacantes asiáticos isolem seus zagueiros centrais.

Irã (Amir Ghalenoei)

Ghalenoei não precisa desmontar completamente o esquema pragmático que permitiu à sua equipe ditar o ritmo dos momentos finais da partida, quando uma retaguarda defensiva resoluta garantiu um empate vital por 0 a 0 contra a Bélgica, em Los Angeles. A estrutura defensiva central e a presença física no meio-campo continuam sendo trunfos confiáveis, mas a terceira rodada exige um reajuste ofensivo preciso na forma como a equipe controla e avança com a bola na busca pela vitória.

Contra o agressivo bloqueio alto do Egito, permanecer totalmente na linha horizontal ou circular a posse de bola muito lentamente no terço central levará a um cansaço insustentável e a jogadas de ataque previsíveis. O ajuste tático de Ghalenoei deve se concentrar no meio-campo, instruindo líderes experientes como Saman Ghoddos a avançar a bola com muito mais velocidade vertical ao recuperar a posse. Quando o Irã avançar, deverá explorar agressivamente os canais laterais deixados vagos pelos laterais egípcios que avançam. Utilizar as investidas explosivas e diretas dos laterais dinâmicos para esticar a linha defensiva egípcia será fundamental para desestruturar sua formação compacta. Essa expansão pelas laterais é essencial para liberar espaços valiosos que o craque Mehdi Taremi possa explorar, evitando que o ataque fique completamente sufocado no tráfego central.

Quais são as últimas notícias sobre as equipes antes da 3ª rodada?

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Notícias da seleção do Egito

O principal desafio de Hassan ao entrar no moderno Seattle Stadium é melhorar a eficiência de seu time no terço final do campo, ao mesmo tempo em que gerencia a carga física de suas principais estrelas. Felizmente para os norte-africanos, eles saíram da vitória emocionante por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia sem novas preocupações com lesões ou suspensões, deixando Hassan com um elenco altamente competitivo à sua disposição.

O Egito se baseará em seu comprovado esquema tático 4-2-3-1. O goleiro Mostafa Shobeir manterá sua posição entre os postes, contando com a proteção contínua da sua linha defensiva. Os zagueiros centrais Hamdi Fathy e Yasser Ibrahim darão continuidade à sua parceria defensiva, ladeados pelos laterais Ahmed Fotouh, à esquerda, e Mohamed Hany, à direita.

A formação do meio-campo permanece inalterada em relação à partida anterior, para equilibrar a cobertura defensiva. Mohanad Lasheen — que precisa ter cuidado após receber um cartão amarelo na 2ª rodada — e Marwan Attia comandarão o meio-campo para garantir estabilidade nas transições e intensidade física. À frente deles, Emam Ashour atua na zona avançada, ladeado pelo astro mundial Mohamed Salah e pelo artilheiro da segunda rodada, Mostafa Ziko, nas pontas, para acelerar o ritmo da posse de bola. No ataque, o ponto focal indiscutível da ameaça ofensiva do Egito continua sendo o único atacante Omar Marmoush, que liderará com confiança a linha de frente para ancorar os canais centrais de ataque.

Notícias da seleção do Irã

Ghalenoei enfrenta um quebra-cabeça de escalação muito mais tranquilo, mas igualmente complexo, ao preparar sua equipe para garantir uma vaga nas oitavas de final do Grupo G. O principal tema em torno da Seleção Iraniana é lidar com o imenso desgaste físico e o ímpeto psicológico decorrentes do disputadíssimo empate em 0 a 0 contra a Bélgica, que exigiu um trabalho defensivo exaustivo e de alta intensidade desde o apito inicial. Felizmente, Ghalenoei conta com um elenco em plena forma, sem nenhuma preocupação com suspensões.

A base estrutural do Irã girará em torno de um esquema 4-3-3 altamente disciplinado e fluido. Na defesa, os zagueiros centrais Hossein Kanaanizadegan e Shojae Khalilzadeh serão os pilares da linha central, ladeados pelos laterais Ehsan Hajsafi na esquerda e Sadegh Hardani na direita. O goleiro Alireza Beiranvand, que se destacou, busca manter a solidez defensiva após sua espetacular partida sem sofrer gols contra os belgas.

O meio-campo buscará controlar o ritmo e ditar o ritmo da posse de bola. Saeid Ezatolahi — que acumula um cartão amarelo desde a segunda rodada — protegerá a linha defensiva ao lado de Ramin Rezaeian e Saman Ghoddos no coração do meio-campo para limitar as vias de transição pelo centro do Egito. No ataque, a linha ofensiva está pronta para uma atuação intensa; o carismático atacante Mehdi Taremi comandará o eixo central, com forte apoio de Arash Nemati na ala esquerda e Mohammad Mohebi na ala direita, para fornecer a faísca essencial no terço final do campo, necessária para punir os Faraós em contra-ataques.

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Confrontos-chave entre Egito e Irã

Mohamed Salah x Shojae Khalilzadeh

Tendo se destacado como um ponto focal perigoso do ataque de Hassan, Salah continua sendo uma ponta de lança altamente enérgica e confiante da linha de frente do Egito. Salah atuou com perfeição atrás do atacante para liderar a ofensiva criativa contra a Nova Zelândia, marcando um gol certeiro. Para desmontar a formação defensiva fisicamente imponente do Irã, o papel de Salah será fundamental; ele deve usar seus movimentos inteligentes, habilidade explosiva no drible e ritmo de trabalho persistente para esticar os zagueiros centrais adversários, tirar os marcadores de posição e abrir canais vitais no terço final para que jogadores pelas laterais, como Mostafa Ziko, possam explorar.

A tarefa de pará-lo recai sobre o zagueiro central Shojae Khalilzadeh, um pilar defensivo fundamental da linha defensiva de Ghalenoei. Khalilzadeh comandou o bloco central na última partida do Irã, tentando manter coesa a defesa de quatro sob imensa pressão contra a Bélgica. Embora a estrutura defensiva do Irã tenha passado por momentos difíceis, Khalilzadeh possui atributos físicos de alto nível e domínio aéreo para enfrentar atacantes de elite. Ele deve manter concentração absoluta e comunicação impecável nas áreas centrais ao lado de Hossein Kanaanizadegan, garantindo que use seu posicionamento para neutralizar as investidas precisas de Salah pelo meio e impedir que o Egito ganhe impulso logo no início das jogadas de transição.

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Mohanad Lasheen x Saman Ghoddos

Verdadeiro coração e motor dinâmico do meio-campo egípcio na segunda rodada, Mohanad Lasheen tem a missão de ditar o ritmo da posse de bola e abrir as linhas adversárias para os Faraós. Lasheen atuou com maestria no centro do meio-campo contra a Nova Zelândia, avançando para dar um impulso físico vital e impulsionar a transição ofensiva de sua equipe. Contra o Irã, seu principal objetivo será encontrar espaços entre as linhas, distribuir a bola com alta velocidade vertical e alimentar as arrancadas explosivas de seus companheiros pelas laterais. Se Lasheen — que precisa ter cuidado após receber um cartão amarelo — tiver tempo e espaço para se virar e encarar a zaga, sua visão de jogo desequilibrará facilmente o bloco defensivo do Irã.

Buscando interromper esse ritmo criativo e fluido está o destaque do meio-campo iraniano, Saman Ghoddos. Ele foi o âncora do meio-campo na segunda rodada, tentando oferecer proteção tática durante uma partida difícil contra a Bélgica. Seu trabalho defensivo sem a posse de bola e sua disciplina nas transições serão postos à prova no Seattle Stadium. Ghoddos precisa gerenciar agressivamente seu posicionamento ao lado do parceiro de meio-campo Saeid Ezatolahi para comprimir o espaço central, pressionar os pontos-chave da construção de jogadas de Lasheen e proteger sua zaga de quatro, garantindo que os africanos não dominem completamente o terço central do campo e encurralem o Irã em uma formação defensiva insustentável.

Como estão as possibilidades do Grupo G?

Após a segunda rodada de partidas, o Grupo G apresentou uma estrutura altamente dinâmica e competitiva. O Egito ocupa confortavelmente a liderança com quatro pontos e saldo de gols de +2, tendo se posicionado fortemente para as oitavas de final após uma vitória contundente por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia.

Isso deixa o Irã em segundo lugar, com dois pontos e saldo de gols totalmente neutro (0), empatado em pontos com a Bélgica (dois pontos, saldo de gols 0), depois que a Seleção Melli conquistou um empate acirrado por 0 a 0 contra os gigantes europeus. A Nova Zelândia permanece na última posição da tabela, com um ponto. A partida da 3ª rodada, que será disputada no Seattle Stadium, serve como um ponto de inflexão matemático absoluto para ambas as seleções, que lutam para garantir a classificação automática ou resgatar a chance de uma vaga por repescagem antes da rodada final de partidas.

Se o Egito vencer

Uma vitória da equipe de Hassan catapultaria os Faraós para sete pontos, garantindo instantaneamente a classificação automática para as oitavas de final como líder do grupo. Por outro lado, esse resultado deixaria o Irã com dois pontos. Dependendo do resultado simultâneo da partida entre Bélgica e Nova Zelândia, uma derrota do Irã poderia levá-lo ao terceiro ou quarto lugar, eliminando completamente qualquer esperança de classificação por cota especial ou forçando sua eliminação definitiva do torneio.

Se o Irã vencer

Caso os jogadores de Ghalenoei garantam os três pontos, isso coroaria uma campanha espetacular na fase de grupos para a seleção asiática. Chegar a cinco pontos permitiria ao Irã ultrapassar o Egito e garantir a classificação automática para as oitavas de final com o máximo ímpeto psicológico, como líder ou vice-líder do grupo, dependendo da diferença de gols da Bélgica na partida paralela. Por outro lado, esse cenário deixaria o Egito com quatro pontos, forçando-o a depender do resultado da partida paralela ou a torcer para avançar como um dos melhores terceiros colocados com vaga de wildcard.

O cenário de empate

Um empate em Washington deixaria o Egito confortável com cinco pontos e garantido nas oitavas de final como líder do grupo, desde que a Bélgica não reverta uma diferença de gols desequilibrada. Para o Irã, chegar a três pontos o manteria garantido no segundo lugar se a Bélgica também empatar ou se a Nova Zelândia tirar pontos dos “Red Devils” sem placares muito amplos. Embora um empate evite a eliminação matemática imediata, terminar em terceiro com três pontos e um saldo de gols totalmente neutro (0) o obriga a aguardar o desfecho dos outros grupos, onde uma soma de três pontos torna a permanência na competição altamente incerta em comparação com o patamar mais seguro de quatro pontos.

Notícias das equipes e escalações

O técnico do Egito, Hossam Hassan, ainda não confirmou a provável escalação para esta partida, e não há relatos de lesões ou suspensões entre os Faraós. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, assim que as notícias oficiais sobre a equipe estiverem disponíveis.

O técnico do Irã, Amir Ghalenoei, também ainda não divulgou o time titular previsto, sem que tenham sido relatadas lesões ou suspensões para a Seleção Iraniana. Mais informações sobre o elenco são esperadas na reta final para a partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

O Egito registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia em 22 de junho, resultado que garantiu aos Faraós sua primeira vitória na história da Copa do Mundo. Antes disso, a seleção empatou em 1 a 1 com a Bélgica na estreia no torneio e perdeu por 2 a 1 para o Brasil em um amistoso disputado em junho. O Egito também venceu a Rússia por 1 a 0 e empatou em 0 a 0 com a Espanha nessa sequência de cinco partidas.

O Irã conquistou duas vitórias e três empates em suas últimas cinco partidas, sem nenhuma derrota nessa sequência. Seu resultado mais recente foi um empate em 0 a 0 com a Bélgica em 21 de junho, e antes disso empatou em 2 a 2 com a Nova Zelândia em 16 de junho, na estreia na Copa do Mundo. O Irã venceu o Mali por 2 a 0, a Gâmbia por 3 a 1 e a Costa Rica por 5 a 0 nas três partidas anteriores ao torneio. A equipe de Ghalenoei marcou sete gols e sofreu três nessas cinco partidas, embora ainda não tenha balançado as redes em suas duas participações na Copa do Mundo.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis para os cinco encontros anteriores entre Egito e Irã. Os registros históricos oficiais para este confronto serão atualizados assim que as informações estiverem disponíveis.

Classificação



