Previsão do jogo Coreia do Sul x República Tcheca na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - A Guadalajara Stadium

O jogo entre Coreia do Sul e República Tcheca terá início no dia 12 de junho de 2026, às 02h00 GMT e às 21h00 EST.

Como assistir a Coreia do Sul x República Tcheca com VPN

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Coreia do Sul x República Tcheca: Contexto da partida

O pontapé inicial em Zapopan não poderia ser mais importante para duas seleções ansiosas por se firmarem em um grupo altamente disputado. Sob intensa pressão interna, o técnico da Coreia do Sul, Hong Myung-bo, precisa provar que seu sistema de transição vertical pode dar certo no cenário mundial. Eles enfrentam uma seleção tcheca implacável e experiente, comandada por Miroslav Koubek — o técnico mais velho do torneio —, que traz o país de volta à Copa do Mundo pela primeira vez em 20 anos. Jogando em uma altitude extenuante sob o calor mexicano, este confronto tem todos os ingredientes para se tornar um clássico instantâneo da Copa do Mundo. Com os pesos pesados do torneio e os co-anfitriões do México à espreita, ao lado de uma seleção da África do Sul altamente enérgica, um passo em falso na primeira rodada pode ser catastrófico. Para a Coreia do Sul, isso representa uma chance de validar seu domínio continental, superar disputas administrativas históricas e afirmar sua evolução técnica no grande palco. Para a República Tcheca, é o clímax emocional de um exílio exaustivo de duas décadas longe dos holofotes do futebol. Enquanto o sol da tarde bate forte no gramado de alta altitude de Zapopan, a atmosfera rarefeita transformará esse campo em uma panela de pressão, onde a resistência tática e a rotação profunda do elenco ditarão fortemente quem sairá com os preciosos três pontos.

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O caminho para a Copa do Mundo da FIFA 2026

O caminho da Coreia do Sul para a América do Norte

A jornada da Coreia do Sul para sua 11ª participação consecutiva na Copa do Mundo foi marcada por uma consistência característica, mesmo com um cenário de transição significativa no cenário nacional. Os Guerreiros Taegeuk avançaram com facilidade pela segunda fase das eliminatórias asiáticas da AFC, dominando um grupo que incluía China, Tailândia e Cingapura ao acumular 16 pontos de um total possível de 18.

O verdadeiro teste ocorreu durante a disputadíssima campanha do Grupo B da Terceira Fase da AFC. Apesar de ter passado por mudanças na comissão técnica antes da nomeação definitiva do lendário ex-capitão Hong Myung-bo, a Coreia do Sul manteve uma sequência impecável e invicta durante a maior parte do ciclo de qualificação. O marco definitivo chegou de forma espetacular em Basra, no Iraque. Enfrentando um ambiente hostil e uma torcida apaixonada de mais de 55 mil torcedores, os sul-coreanos demonstraram excepcional maturidade tática e disciplina coletiva. Aproveitando um cartão vermelho recebido pelo Iraque no final da partida, eles garantiram uma vitória suada por 2 a 0 com gols de Kim Jin-gyu e Oh Hyeon-gyu, assegurando matematicamente suas passagens antecipadas para o México.

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O drama da repescagem da República Tcheca

Em total contraste, a Národní Tým chegou à fase final da Copa do Mundo de 2026 percorrendo o caminho mais estressante e fisicamente exaustivo que se possa imaginar. Após não conseguir garantir a classificação automática em uma fase de grupos da UEFA altamente competitiva, os tchecos foram lançados no ambiente implacável das repescagens europeias sob o formato pressionado do Caminho D.

Sua campanha nas eliminatórias tornou-se um capítulo instantaneamente lendário na história do futebol tcheco moderno. Na semifinal, enfrentaram uma obstinada seleção da República da Irlanda no Estádio Sinobo, em Praga. Perdendo no final do tempo regulamentar, conseguiram um dramático empate em 2 a 2 antes de manter extrema compostura psicológica para avançar por 4 a 3 em uma tensíssima disputa de pênaltis.

Apenas cinco dias depois, em 31 de março de 2026, o último obstáculo na Generali Arena os colocou frente a frente com uma implacável seleção da Dinamarca. Repetindo o feito heróico da semifinal, os tchecos reagiram após estarem em desvantagem e empataram em 2 a 2 após a prorrogação. Na hora decisiva, sua concentração defensiva permaneceu inabalável enquanto executavam uma vitória precisa por 3 a 1 na disputa de pênaltis, quebrando uma dolorosa seca de 20 anos sem classificação para a Copa do Mundo que atormentava a nação da Europa Central desde 2006.

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Notícias das equipes Coreia do Sul x República Tcheca

Notícias da seleção da Coreia do Sul

O técnico da Coreia do Sul, Hong Myung-bo, conta com um elenco de 26 jogadores praticamente em plena forma para escalar, após encerrar uma campanha de qualificação tranquila na liderança do Grupo B da Terceira Rodada da AFC. Apesar do intenso escrutínio político em torno de seu mandato no país, o time parece altamente unido em campo no México. Son Heung-min está garantido na ala esquerda, enquanto o atacante Hwang Hee-chan se recuperou totalmente de uma contusão no tornozelo sofrida no final da temporada para integrar a escalação titular. Espera-se que o dinâmico meia Lee Kang-in traga criatividade pela ala direita, enquanto Cho Gue-sung disputará a posição de único atacante central.

Notícias da seleção da República Tcheca

A Národní Tým chegou ao México por um caminho cheio de emoções, precisando de vitórias dramáticas nos pênaltis contra a Irlanda e a Dinamarca nas repescagens da UEFA para quebrar um jejum de 20 anos sem participar da Copa do Mundo. Miroslav Koubek finalizou sua seleção de 26 jogadores após uma vitória por 2 a 1 em um amistoso contra o Kosovo, em Praga. O elenco tem uma forte identidade nacional, com 17 jogadores que atuam na primeira divisão tcheca, incluindo um núcleo de 10 estrelas do Slavia Praga.

A principal novidade na convocação é a inclusão do jovem prodígio do meio-campo Hugo Sochurek, de 17 anos, que conquistou seu lugar na lista final após uma estreia sensacional pela seleção principal contra o Kosovo. Embora se espere que Sochurek comece sua experiência no torneio no banco de reservas, Tomáš Souček e Patrik Schick estão garantidos como a espinha dorsal do time titular. Ladislav Krejčí será o âncora de uma sólida defesa de três, ao lado de Holeš e Hranáč.

Perfis dos treinadores e filosofias táticas

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Hong Myung-bo (Coreia do Sul)

Ícone imponente da história do futebol asiático, Hong Myung-bo está para sempre gravado no folclore internacional como o zagueiro de grande alcance que capitaneou a Coreia do Sul em sua histórica campanha até as semifinais em casa na Copa do Mundo de 2002. Sua recontratação para o comando da seleção nacional na preparação para este torneio foi recebida com profundo escrutínio político e debates administrativos nos círculos da mídia de Seul.

Taticamente, Hong construiu uma identidade profundamente enraizada na pressão de alta intensidade, na disciplina estrutural e na verticalidade relâmpago. Ele utiliza uma formação 4-2-3-1 projetada para evitar longos períodos de posse lateral, encarregando seus meio-campistas de dupla pivô de olhar imediatamente para frente para liberar seus alas de classe mundial. O principal desafio de Hong no México será manter a estrutura defensiva em altitude elevada, ao mesmo tempo em que administra partidas contra adversários fisicamente imponentes que buscam deliberadamente sufocar o ritmo do jogo.

Miroslav Koubek (República Tcheca)

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Aos 74 anos, Miroslav Koubek chega ao México com uma história fascinante: o técnico mais velho da Copa do Mundo da FIFA 2026. O experiente estrategista construiu uma carreira marcada por pragmatismo absoluto, organização defensiva inflexível e um futebol que maximiza as margens. Koubek transformou a seleção tcheca em um bloco defensivo incrivelmente resiliente, que se sente totalmente à vontade operando sem a posse de bola por longos períodos.

Koubek prefere um sistema 3-4-1-2 altamente organizado, que depende fortemente da sincronização espacial natural. Apoiando-se em uma base extraordinária de familiaridade com os clubes nacionais, a equipe de Koubek alterna entre um bloco médio e um bloco baixo e profundo com uma percepção espacial impecável. Ele prefere minimizar os riscos em seu próprio terço defensivo, usando um meio-campo central altamente físico para dominar as segundas bolas antes de canalizar o ataque diretamente para atacantes de ponta de elite ou criar oportunidades de alta probabilidade de gol a partir de jogadas ensaiadas de bola parada executadas com maestria.

Seleções de 26 jogadores para a Copa do Mundo

Seleção da Coreia do Sul para a Copa do Mundo

Goleiros: Jo Hyeon-woo, Song Bum-keun, Lee Chang-geun

Defensores: Kim Min-jae, Cho Yu-min, Kim Ji-soo, Seol Young-woo, Kim Jin-su, Hwang Jae-won

Meio-campistas: Hwang In-beom, Lee Kang-in, Paik Seung-ho, Hong Hyun-seok, Eom Ji-sung, Park Yong-woo, Bae Jun-ho, Yang Min-hyuk, Lee Jae-sung

Atacantes: Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-gyu, Cho Gue-sung, Lee Young-jun, Jeong Woo-yeong, Yang Hyun-jun

Seleção da República Tcheca para a Copa do Mundo

Goleiros: Lukáš Horníček, Matěj Kovář, Jindřich Staněk

Defensores: Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený, David Zima

Meio-campistas: Lukáš Červ, Vladimír Darida, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc, Denis Višinský

Atacantes: Adam Hložek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick

Confrontos-chave entre Coreia do Sul e República Tcheca

Kim Min-jae x Patrik Schick: Este será o que se pode chamar de um confronto de pesos pesados na área. Schick, o imponente atacante de 1,91 m do Leverkusen, se destaca pela percepção espacial, duelos aéreos e excelente capacidade de segurar a bola. Kim Min-jae estará na linha de fogo; o zagueiro central do Bayern de Munique deve usar sua velocidade de recuperação de classe mundial e sua força física para impedir que Schick receba passes precisos, especialmente em jogadas ensaiadas e cruzamentos profundos.

Son Heung-min x Bloco defensivo da República Tcheca: Son entra em sua quarta Copa do Mundo como o talismã indiscutível e líder emocional da Coreia do Sul. Ele estará em busca de espaços abertos nas laterais para cortar para dentro com seu letal pé direito. No entanto, ele enfrentará uma unidade defensiva tcheca que ostenta uma química de clube sem precedentes — com a impressionante presença de 10 jogadores apenas do Slavia Praga, um dos gigantes do futebol nacional. Será que o brilhantismo individual de Son conseguirá desmontar um bloco baixo sincronizado?

Lee Jae-sung x Tomáš Souček: O campo de batalha tático no meio-campo. Souček é a presença definitiva do tipo “box-to-box” do West Ham e capitão da República Tcheca, com um histórico de 89 partidas pela seleção, trazendo imensa resistência e perigo aéreo. Lee Jae-sung terá a tarefa de tirar Souček de posição, atuando nos espaços intermediários para acionar os contra-ataques verticais que são a marca registrada da Coreia do Sul.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma





Histórico de confrontos diretos

CDS Outros CZE 1 0 Empate 1 República Tcheca 1 - 2 Coreia do Sul

República Tcheca 5 - 0 Coreia do Sul 2 Gols feitos 6 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2





Classificação

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Como assistir na tela grande

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