Previsão do jogo Canadá x Marrocos na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

A partida entre Canadá e Marrocos terá início no dia 4 de julho de 2026, às 13h (EST) e às 18h (GMT).
Os canadenses recebem a melhor seleção da África em busca de uma vaga nas oitavas de final
A seleção canadense comandada por Jesse Marsch entra em território desconhecido ao disputar sua primeira partida nas oitavas de final de uma Copa do Mundo. A equipe terá muito trabalho contra o Marrocos, semifinalista de 2022.
Como Canadá e Marrocos chegaram até aqui
Contexto
O Canadá, um dos anfitriões, teve uma trajetória relativamente tranquila até as 32ªs de final, somando quatro pontos nas duas primeiras partidas: um empate em 1 a 1 contra a Bósnia e Herzegovina e uma goleada de 6 a 0 sobre o Catar, que incluiu um hat-trick do astro da Juventus, Jonathan David. Essa última vitória, porém, teve um custo: o meio-campista do Sassuolo, Ismael Kone, sofreu uma fratura na perna. A derrota por 2 a 1 para a Suíça na última partida do Grupo B acabou não fazendo diferença. A vitória por 1 a 0 contra a África do Sul nas oitavas de final foi um jogo cauteloso e previsível, considerando que ambas as seleções estavam em território desconhecido, já que era a primeira vez que disputavam a fase eliminatória de uma Copa do Mundo. Stephen Eustáquio partiu o coração dos sul-africanos com seu gol da vitória nos acréscimos. O craque do Porto cresceu em Portugal e já representou o país na seleção sub-21.
Marrocos estreou com um empate de 1 a 1 contra o Brasil, antes de conquistar uma vitória por 1 a 0 sobre a Escócia e uma vitória por 4 a 2 sobre o Haiti. Nada disso, no entanto, nos prepararia para o drama que se seguiu na vitória nos pênaltis contra a Holanda nas oitavas de final. Ismael Saibari, nascido em Barcelona, marcou três gols na fase de grupos, o suficiente para convencer o Bayern de Munique a garantir sua contratação.Getty Images
O Canadá é prejudicado por lesões
O técnico do Canadá, Jesse Marsch, ex-Leeds United, não tem podido contar com a qualidade e a experiência de sua maior estrela, o lateral-esquerdo do Bayern de Munique Alphonso Davies, que voltou de uma longa ausência por lesão na emocionante semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG, em abril. Uma recorrência dessa lesão fez com que “Phonzy” não tenha jogado nem um minuto na Copa do Mundo, mas ele deve fazer uma aparição oportuna nesta partida. O meio-campista do Sassuolo, Ismael Kone, fraturou a perna na partida da fase de grupos contra o Catar, e sua ausência também é um golpe duro.Getty Images
A experiência de Marrocos em jogos importantes pode ser vital
Os Leões do Atlas foram a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo quando chegaram às quatro melhores em 2022, perdendo para a França, que acabou se sagrando campeã. Avançando para 2026, sua presença nas oitavas de final não é nenhuma grande surpresa. De alguma forma, eles encontraram um jeito de passar pela Holanda. Um gol de empate de Issa Diop aos 91 minutos levou a partida para a prorrogação, e então eles venceram por 3 a 2 nos pênaltis, em uma disputa que mais lembrou uma montanha-russa do que uma partida de futebol.Getty Images
Provável escalação do Canadá
Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Davies; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.
Provável escalação do Marrocos
Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.
Principais estatísticas de Canadá x Marrocos
- O meio-campista canadense Stephen Eustáquio é o primeiro jogador com a camisa nº 7 a representar Portugal e marcar um gol em uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo.
- O Marrocos avançou em seis das últimas oito partidas das fases eliminatórias em grandes torneios.
- O Marrocos sofreu apenas dois dos oito pênaltis que enfrentou em disputas de pênaltis na Copa do Mundo.
- Achraf Hakimi pode se tornar o primeiro jogador africano a atingir 15 partidas em Copas do Mundo nesta edição — ele contribuiu com cinco gols nos últimos sete jogos pela seleção (1 gol, 4 assistências).
Convocação do Canadá com 26 jogadores
Goleiros: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).
Defensores: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern de Munique), Alfie Jones (Middlesbrough).
Meio-campistas: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).
Atacantes: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).Getty Images
Seleção de 26 jogadores do Marrocos
Goleiros: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Forças Armadas Reais)
Defensores: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)
Meio-campistas: Samir El Mourabet (Estrasburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
Atacantes: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Estrasburgo), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt), Amine Sbai (Angers)
Desistências: Nayef Aguerd (Marseille), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).Getty Images
Notícias das equipes e escalações
Prováveis escalações de Canadá x Marrocos
Técnico
- J. Marsch
O Canadá é comandado por Jesse Marsch. Atualmente, não há lesões ou suspensões confirmadas na seleção, e nenhum time titular provável foi divulgado. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.
O Marrocos é comandado por Mohamed Ouahbi. Assim como no caso do Canadá, não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões neste momento, e nenhuma escalação prevista foi confirmada. As notícias sobre as equipes serão atualizadas assim que estiverem disponíveis.
Desempenho
O Canadá venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas, marcando nove gols e sofrendo três nessa sequência. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a África do Sul na Copa do Mundo, em 28 de junho, com o gol da vitória de Eustáquio no final da partida sendo o momento decisivo. No início do torneio, a equipe venceu o Catar por 6 a 0, mas foi derrotada pela Suíça por 2 a 1. Um empate em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina e um empate em 1 a 1 em amistoso contra a Irlanda completam a sequência de cinco partidas.
Marrocos venceu três e empatou duas das últimas cinco partidas, permanecendo invicto durante todo esse período. Sua última partida foi um empate em 1 a 1 com a Holanda, em 30 de junho, que o time venceu nos pênaltis para avançar. Antes disso, venceu o Haiti por 4 a 2 e a Escócia por 1 a 0 na fase de grupos, empatou em 1 a 1 com o Brasil e empatou em 1 a 1 com a Noruega em um amistoso pré-torneio. O Marrocos marcou oito gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.
Histórico de confrontos diretos
As duas seleções se enfrentaram duas vezes na história registrada. O confronto mais recente ocorreu na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2022, em 1º de dezembro de 2022, quando o Marrocos venceu o Canadá por 2 a 1. O único outro confronto registrado é um amistoso disputado em 11 de outubro de 2016, no qual o Marrocos venceu por 4 a 0 jogando em casa. O Marrocos mantém um histórico de 2 vitórias em ambos os confrontos.
Classificação
O Canadá terminou em segundo lugar no Grupo B, enquanto o Marrocos se classificou como vice-campeão do Grupo C.