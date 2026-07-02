Previsão do jogo Brasil x Noruega na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

O jogo entre Brasil e Noruega começa no dia 5 de julho de 2026, às 16h (EST) e às 21h (GMT).

Os pentacampeões buscam acabar com um jejum de 24 anos

Como Brasil e Noruega chegaram até aqui

Nunca há um momento de tédio com o Brasil. Os pentacampeões não conquistam o título desde 2002, mas, sob o comando de Carlo Ancelotti, estão se dando uma chance. Embora, em alguns momentos, tenha parecido vulnerável contra o Japão, a Seleção cumpriu sua missão com o gol do craque do Arsenal, Gabriel Martinelli, aos 95 minutos, selando a vitória por 2 a 1 e a classificação para as oitavas de final. Isso veio após vitórias rotineiras por 3 a 0 sobre o Haiti e a Escócia e um empate em 1 a 1 com o Marrocos na primeira rodada, mas desafios maiores aguardam o lendário Ancelotti e suas jogadoras. O técnico italiano conta com um núcleo de jogadores extremamente experientes na defesa e no meio-campo, com a esperança de que a excelente qualidade individual possa garantir vitórias no terço final do campo. A figura carismática Vini Jr marcou em todas as três partidas da fase de grupos e será fundamental para as chances da equipe chegar até o fim.

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A Noruega tem proporcionado entretenimento à Copa do Mundo em vários níveis. Sua legião de torcedores tem demonstrado imensa energia e paixão com seus cânticos contagiantes. Em campo, as quatro partidas da Noruega renderam 18 gols. O técnico Ståle Solbakken poupou vários jogadores importantes na derrota por 4 a 1 para a França, mas eles voltaram à ação na vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim nas oitavas de final, graças a um belíssimo chute com efeito de Antonio Nusa e, em seguida, ao gol da vitória de Erling Haaland aos 86 minutos.

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O dilema de Neymar

Figura polêmica no Brasil, o atacante do Santos Neymar, de 34 anos, foi incluído na seleção apesar das contínuas preocupações com sua condição física. O ex-jogador do Barça não entrou em campo contra o Japão e disputou apenas 14 minutos no torneio, em uma breve participação contra a Escócia. O astro do Real Madrid Endrick, que está na extremidade oposta do espectro etário, jogou cerca de meia hora contra o Haiti e fez uma breve aparição no final da partida contra a Escócia. Curiosamente, ele jogou todo o segundo tempo contra o Japão, talvez um indício da crescente confiança de Ancelotti no jogador de 19 anos. Rayan, estrela do Bournemouth, também de 19 anos, deve começar como ponta. Com Lucas Paquetá fora da partida, Endrick também pode entrar desde o início.

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As estatísticas de Haaland são inacreditáveis

O artilheiro do Manchester City, Erling Haaland, estará ansioso para aumentar sua contagem de cinco gols na Copa do Mundo até o momento. O meia do Arsenal, Martin Ødegaard, será o principal responsável por abastecê-lo. O atacante de 25 anos marcou 112 gols na Premier League em 132 partidas na que é, sem dúvida, a divisão nacional mais difícil do planeta, enquanto tem mais gols (60) do que partidas disputadas (53) pela seleção da Noruega.

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Erling se reencontra com um de seus grandes rivais

Se há alguém que adora um confronto com Erling Haaland, esse alguém é o zagueiro central do Arsenal, Gabriel Magalhães. Os dois travaram várias disputas acirradas nas últimas temporadas da Premier League, enquanto o Manchester City e o Arsenal disputavam o topo da tabela na Inglaterra. É de se esperar que eles voltem a se enfrentar na Copa do Mundo. É uma rivalidade alimentada pelo espírito competitivo e pelo respeito mútuo, e adoramos assistir a isso.

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Provável escalação do Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Endrick; Rayan, Cunha, Vini Jr.

Provável escalação da Noruega

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth, Haaland, Nusa.

Principais estatísticas de Brasil x Noruega

O gol de Gabriel Martinelli aos 95 minutos contra o Japão foi o gol mais tardio do tempo regulamentar na história das fases eliminatórias da Copa do Mundo.

Bruno Guimarães lidera o torneio com quatro assistências; apenas Pelé conseguiu mais pelo Brasil em uma única Copa do Mundo.

A vitória por 2 a 1 sobre o Japão foi a primeira vez que o Brasil conseguiu virar o jogo e vencer uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo desde 2002.

A vitória da Noruega por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim foi a primeira vitória da seleção em uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo.

Martin Ødegaard deu assistências em três partidas consecutivas da Copa do Mundo, sendo o primeiro jogador a conseguir isso desde Dirk Kuyt em 2010.

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Convocação de 26 jogadores do Brasil

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).

Defensores: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al-Ahli), Ederson (Atalanta), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit de São Petersburgo).

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit de São Petersburgo), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

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Seleção da Noruega com 26 jogadores

Goleiros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defensores: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bolonha), Leo Skiri Ostigard (Gênova), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Meio-campistas: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Atacantes: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Notícias das equipes e escalações

Carlo Ancelotti enfrenta uma grande preocupação com a condição física dos jogadores antes desta partida. Lucas Paquetá corre o risco de perder o restante da campanha do Brasil na Copa do Mundo após a confirmação de uma lesão sofrida durante a partida contra o Japão, o que deixa sua disponibilidade bastante em dúvida. Por outro lado, Raphinha voltou aos treinos, dando a Ancelotti uma opção nas laterais. Nenhuma escalação provável foi confirmada até o momento, e mais atualizações são esperadas mais perto do início da partida.

Pela Noruega, Staale Solbakken ainda não confirmou o time titular previsto. Nenhuma lesão ou suspensão foi oficialmente listada nos dados da seleção, embora se espere que as notícias sobre a equipe sejam atualizadas antes da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

BRA Um NOR 0 1 Empate 0 Noruega 1 - 1 Brasil 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico de confrontos diretos entre essas duas seleções é mínimo. O único encontro registrado nos dados fornecidos é um empate em 1 a 1 em um amistoso disputado em agosto de 2006, quando a Noruega recebeu o Brasil. Esse único resultado oferece pouco contexto significativo para uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo duas décadas depois.

Classificação

O Brasil terminou em primeiro lugar no Grupo C, enquanto a Noruega ficou em segundo lugar no Grupo I.