Previsão do jogo Brasil x Japão na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Brasil x Japão: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Fase Final Houston Stadium

Brasil x Japão, pela fase de 32 da Copa do Mundo, tem início em 29 de junho de 2026, às 20h GMT e às 15h EST.

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Brasil enfrenta o Japão em um confronto histórico nas eliminatórias

O Brasil, pentacampeão mundial, enfrenta uma seleção japonesa incrivelmente disciplinada e perigosa no NRG Stadium, em Houston, Texas, com uma vaga cobiçada nas oitavas de final em jogo. Enquanto a Seleção sempre carrega o pesado fardo das expectativas de domínio no torneio, os Samurai Blue provaram repetidas vezes que possuem a coesão estrutural e a capacidade técnica para desafiar a elite absoluta do futebol em partidas de eliminação direta.

Como a Seleção e o Samurai Blue chegaram até aqui

A trajetória do Japão até as oitavas de final reforçou sua evolução para uma potência global de primeira linha no futebol. O Samurai Blue passou invicto pelo Grupo F, que foi incrivelmente competitivo, terminando com cinco pontos para garantir sua vaga nas oitavas de final. A equipe estreou com um empate disputado por 2 a 2 contra a Holanda no Dallas Stadium, seguido por uma goleada contundente por 4 a 0 sobre a Tunísia em Monterrey. A equipe encerrou a fase de grupos de volta a Dallas com um empate disciplinado de 1 a 1 contra a Suécia, onde o gol de Daizen Maeda aos 56 minutos ajudou a garantir o ponto crucial necessário para selar a classificação.

O Brasil, por sua vez, contou com sua tradição de eficiência em torneios para liderar o Grupo C com sete pontos. A Seleção enfrentou uma teimosa seleção de Marrocos na estreia, empatando em um tenso 1 a 1 em East Rutherford. A equipe encontrou seu ritmo na segunda partida, conquistando uma vitória confortável por 3 a 0 sobre o Haiti, na Filadélfia. Os brasileiros confirmaram sua liderança na chave com estilo em Miami, onde dois gols espetaculares de Vinícius Júnior no primeiro tempo e um gol de Matheus Cunha no segundo tempo garantiram uma vitória dominante por 3 a 3 sobre a Escócia.

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Disciplina tática x brilhantismo individual para ditar o ritmo

Para o Brasil, manter uma cobertura defensiva dinâmica contra sobrecargas no meio-campo será fundamental. Como o Japão se destaca por comprimir o meio-campo antes de executar contra-ataques verticais rápidos, qualquer avanço excessivo dos laterais ofensivos brasileiros pode deixar seus zagueiros centrais isolados. O Japão possui grande continuidade no elenco e ritmo de jogo de alta intensidade, o que significa que qualquer lapso de concentração da Seleção será punido de forma imediata e agressiva.

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O jogo letal de transição define o plano tático do Japão

A identidade tática do Japão gira em torno da compactação defensiva, que se transforma em investidas fluidas e relâmpagas para o ataque. A excepcional inteligência espacial de seus jogadores criativos permite que o Samurai Blue se desloque entre as linhas e explore os espaços deixados pelos laterais agressivos do adversário. Ao enfrentar times que mantêm a posse de bola por longos períodos, o Japão conta com um bloco central altamente disciplinado, que absorve a pressão inicial antes de lançar passes verticais para virar o jogo em questão de segundos.

Configurações defensivas enfrentam pressão extrema

O Brasil se concentrará fortemente em consolidar uma espinha dorsal defensiva segura para garantir que seu ataque repleto de estrelas tenha liberdade para criar jogadas. A parceria na zaga será duramente testada pelos movimentos inteligentes e altruístas do Japão sem a posse de bola e pela rotação constante dentro do terço final do campo.

Por outro lado, o Japão se apoia em um bloco defensivo altamente coeso que privilegia fortemente a contenção posicional em detrimento de desarmes individuais arriscados. A equipe priorizará a prevenção de cruzamentos baixos e linhas de cobertura sincronizadas para conter os alas invertidos que buscam cortar para dentro e chutar.

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Provável escalação do Brasil contra o Japão

Souza; Beraldo, Bruno, Henrique, Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Jr., Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli

Provável escalação do Japão contra o Brasil

Suzuki; Machida, Watanabe, Sugawara, Ito; Sano, Morita; Kubo, Nakamura, Minamino; Ueda

Convocação de 26 jogadores do Brasil

Goleiros: Alisson, Ederson, Weverton

Defensores: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira, Bremer, Ibáñez, Ederson, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá

Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Raphinha, Vinícius Júnior, Luiz Henrique, Neymar, Rayan

Seleção do Japão com 26 jogadores

Goleiros: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Defensores: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Meio-campistas: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Atacantes: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Notícias e escalações das equipes

Carlo Ancelotti ainda não confirmou a escalação inicial para a partida, e não foram relatadas lesões ou suspensões na delegação do Brasil. Com Neymar de volta ao time após ter entrado como reserva contra a Escócia, Ancelotti terá que tomar decisões sobre a escalação no ataque.

Hajime Moriyasu também manteve segredo sobre sua escalação, sem confirmar a formação, lesões ou suspensões na seleção japonesa. As informações completas sobre as equipes devem ser divulgadas mais perto do início da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

O Brasil venceu quatro das últimas cinco partidas, empatou uma, e chega a este jogo em grande momento. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre a Escócia em 24 de junho, uma atuação dominante que garantiu a liderança do Grupo C. Antes disso, a seleção venceu o Haiti por 3 a 0 e empatou em 1 a 1 com o Marrocos na fase de grupos. Dois amistosos antes do torneio — uma vitória por 2 a 1 sobre o Egito e uma goleada de 6 a 2 sobre o Panamá — completam uma sequência de cinco partidas em que a seleção marcou 15 gols e sofreu cinco.

As últimas cinco partidas do Japão renderam três vitórias e dois empates, sem nenhuma derrota. Sua última partida terminou em 1 a 1 contra a Suécia, em 25 de junho. Antes disso, a seleção venceu a Tunísia por 4 a 0, em 21 de junho, e empatou em 2 a 2 com a Holanda, em 14 de junho. Uma vitória por 1 a 0 em amistoso contra a Islândia e uma vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em março, completam a sequência. O Japão marcou oito gols e sofreu quatro nessas cinco partidas, mantendo o gol invicto em duas delas.

Histórico de confrontos diretos

O confronto mais recente entre essas duas seleções ocorreu em um amistoso em 14 de outubro de 2025, quando o Japão recebeu o Brasil e venceu por 3 a 2. Antes disso, o Brasil venceu por 1 a 0 em Osaka, em junho de 2022. Nos últimos cinco confrontos registrados, todos disputados como amistosos com o Japão como time da casa, o Brasil venceu três, o Japão venceu um e um resultado não resultou em vitória para nenhuma das equipes. O Brasil marcou 14 gols nessas cinco partidas, enquanto o Japão marcou seis.

Classificação

O Brasil terminou em primeiro lugar no Grupo C, enquanto o Japão se classificou em segundo lugar no Grupo F.