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Previsão do jogo Brasil x Haiti na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo
Neymar
J. Bellegarde
W. Isidor
Vinicius Junior

Análise completa do jogo Brasil x Haiti na Copa do Mundo de 2026. Falamos sobre táticas, novidades das equipes e muito mais.

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Copa do Mundo - C
Philadelphia Stadium

O jogo entre Brasil e Haiti terá início no dia 19 de junho de 2026, às 20h30 (horário da costa leste dos EUA).

Contexto da partida entre Brasil e Haiti

O Haiti, time modesto que ocupa a 82ª posição no ranking mundial, enfrenta a potência do Brasil, pentacampeão mundial. O Haiti perdeu por 1 a 0 na estreia contra a Escócia, enquanto o Brasil teve dificuldades para empatar em 1 a 1 com a impressionante seleção de Marrocos. A Seleção também deve agradecer a Alisson, do Liverpool, por suas duas defesas no final da partida, que garantiram um ponto para o time. Carlo Ancelotti tem muito trabalho pela frente após essa atuação, na qual Marrocos expôs repetidamente as fragilidades de sua equipe envelhecida.

Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images

Principais jogadores e técnico do Brasil

O técnico Carlo Ancelotti finalizou uma lista de 26 jogadores repleta de estrelas, fortemente centrada em um núcleo letal de campeões europeus. O principal assunto antes da estreia gira em torno do craque Neymar Jr., cujo retorno aos palcos da Copa do Mundo após dois anos e meio de ausência da seleção foi ofuscado por um pequeno edema muscular sofrido no Santos. Ancelotti confirmou que a equipe médica está gerenciando sua recuperação individualmente, garantindo que ele permaneça com o elenco, mesmo que seja poupado para as fases finais do torneio.

Com Neymar sendo cuidado com cautela, as chaves do ataque foram entregues inteiramente ao astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, e ao ala do Barcelona, Raphinha, que está em grande forma. Ancelotti elogiou publicamente Raphinha como o melhor jogador do mundo no ataque em espaços profundos, indicando que o escalará em uma função avançada e flexível no meio-campo. Na defesa, o finalista da Liga dos Campeões Marquinhos usa a braçadeira de capitão, formando dupla com o zagueiro central do Arsenal Gabriel Magalhães para garantir a segurança da defesa central.

FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARGetty Images

Jogadores-chave e técnico do Haiti

Os principais jogadores do Haiti são Johny Placide, seu veterano e pilar da defesa; o dinâmico meio-campista Jean-Ricner Bellegarde, que foi um dos raros destaques do Wolves, time rebaixado da Premier League na última temporada; e a estrela do Sunderland, Wilson Isidor, que é a principal ameaça ofensiva da equipe com sua velocidade, movimentação e qualidade técnica. Fique de olho também no ponta de 24 anos nascido na França, Ruben Providence, um jogador com talento e habilidade nos confrontos individuais, que se formou no PSG e na Roma antes de se estabelecer na Holanda. Desde que assumiu o cargo em junho de 2024, o técnico do Haiti, Sébastien Migné, tem supervisionado um renascimento notável do futebol do país. Migné nunca pisou no país devido à profunda instabilidade política, mas conseguiu incutir sentimentos de união, confiança e disciplina em seu elenco.

Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images

Seleção do Brasil com 26 jogadores

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).

Defensores: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Ederson (Atalanta), Marquinhos (Paris St-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit São Petersburgo).

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit São Petersburgo), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARGetty Images

Seleção de 26 jogadores do Haiti

Goleiros: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Defensores: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berne).

Meio-campistas: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Atacantes: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Notícias e escalações

Prováveis escalações de Brasil x Haiti

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Brasil
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Formação
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Haiti
HAI
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Haiti
HAI

Técnico

  • C. Ancelotti

Carlo Ancelotti não confirmou a provável escalação do Brasil antes desta partida, e nenhuma lesão ou suspensão foi oficialmente listada. A principal preocupação gira em torno de Neymar, que está lidando com uma lesão muscular e corre sério risco de perder toda a fase de grupos. Atualizações sobre sua disponibilidade são esperadas mais perto do início da partida.

Pelo Haiti, Sébastien Migné também não confirmou o time titular, e não há dados disponíveis sobre lesões ou suspensões no momento. Mais informações sobre o elenco serão adicionadas assim que forem confirmadas antes da partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

BRA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

HAI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

O Brasil chega a esta partida com um histórico recente misto, com duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Marrocos na estreia na Copa do Mundo, em 13 de junho. Antes disso, a seleção venceu o Egito por 2 a 1 e goleou o Panamá por 6 a 2 em amistosos pré-torneio. A única derrota nessa sequência foi contra a França, que venceu por 2 a 1 em março. Nessas cinco partidas, o Brasil marcou 13 gols e sofreu seis.

O Haiti venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas. Sua última partida terminou em derrota por 1 a 0 para a Escócia na estreia na fase de grupos da Copa do Mundo, em 14 de junho. A equipe também perdeu para o Peru por 2 a 1 em um amistoso, embora tenha registrado uma vitória convincente por 4 a 0 sobre a Nova Zelândia no início de junho. Um empate contra a Islândia e uma derrota para a Tunísia completam seu desempenho recente, deixando-a com uma vitória, um empate e três derrotas.

Histórico de confrontos diretos

BRA

Outros

HAI

2

Vitórias

0

Empate

0

13

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
2/2
Ambos os times marcam
1/2

As duas seleções se enfrentaram duas vezes na história, e o Brasil dominou ambos os confrontos. O encontro mais recente ocorreu na Copa América, em 8 de junho de 2016, quando o Brasil venceu por 7 a 1. Antes disso, um amistoso em agosto de 2004 terminou com vitória do Brasil por 6 a 0. Nesses dois jogos, o Brasil marcou 13 gols e sofreu apenas um.

Classificação

No Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, tanto o Brasil quanto o Haiti estão atualmente em terceiro lugar na classificação antes da segunda rodada.