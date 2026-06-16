Previsão do jogo Bélgica x Irã na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - G Los Angeles Stadium

O jogo entre Bélgica e Irã terá início no dia 21 de junho de 2026, às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 19h (horário de Greenwich).

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Bélgica x Irã: Contexto da partida

O próximo confronto no sul da Califórnia tem enormes implicações, já que ambas as seleções buscam sair de um impasse no Grupo G, que está perfeitamente equilibrado. Após empates na estreia que deixaram todo o grupo empatado em pontos — com a Bélgica escapando com um placar de 1 a 1 contra o Egito em Seattle e o Irã lutando por um emocionante empate de 2 a 2 contra a Nova Zelândia em Los Angeles —, a margem para erros no Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) diminuiu drasticamente. Ambas as seleções seguem para a costa cientes de que o ímpeto psicológico e a recuperação física imediata após essas estreias de alta intensidade ditarão completamente a trajetória de suas ambições na fase eliminatória.

O técnico da Bélgica, Rudi Garcia, precisa rapidamente definir uma equipe que teve dificuldades para encontrar coesão coletiva até a entrada de Romelu Lukaku no segundo tempo contra os Faraós. Garcia contará com seu motor criativo de classe mundial — liderado pelo capitão Kevin De Bruyne — para se reajustar, dominar as áreas centrais e estabelecer os ritmos fluidos de posse de bola necessários para desgastar o disciplinado bloco iraniano. Do outro lado está uma seleção iraniana estruturalmente resiliente e animada, comandada por Amir Ghalenoei. Tendo já provado seu valor no torneio ao virar o placar duas vezes contra a Nova Zelândia, a Seleção Melli possui um esquema defensivo obstinado e uma vantagem letal nas transições que se destaca quando é exigida disciplina de alto nível.

Realizado no moderno Los Angeles Stadium, este confronto será uma partida de xadrez de ajustes táticos. Nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de ter falhas defensivas nas áreas centrais, tornando a comunicação no meio-campo e a precisão no terço final do campo os elementos decisivos. A Bélgica verá esta partida como a plataforma ideal para afirmar seu status de grande favorita do grupo, enquanto o Irã entra em campo ansioso para usar seu contra-ataque preciso como arma e punir quaisquer erros de transição belgas. Com as combinações do grupo começando a se definir, a importância de garantir a classificação do Grupo G dominará a abordagem tática desde o apito inicial.

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Como as duas seleções se saíram na primeira rodada?

Bélgica 1 x 1 Egito

A equipe de Rudi Garcia controlou o território e o ritmo em Seattle, mas teve que se recuperar de um gol de desvantagem para sair com um empate de 1 a 1 na estreia contra um Egito disciplinado. Os Faraós surpreenderam os Red Devils aos 19 minutos, quando Emam Ashour recebeu um passe de Mohamed Salah, que comemorava seu aniversário, e mandou um chute forte que passou por Thibaut Courtois. A Bélgica aumentou a intensidade no segundo tempo, com Kevin De Bruyne acertando a trave em uma cobrança de falta. O gol decisivo veio aos 66 minutos, após a entrada de Romelu Lukaku; poucos segundos depois de entrar em campo, a pressão física do atacante forçou um infeliz gol contra do zagueiro egípcio Mohamed Hany, garantindo a divisão dos pontos.

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Irã 2 x 2 Nova Zelândia

Os jogadores de Amir Ghalenoei mostraram incrível personalidade e resiliência no Los Angeles Stadium, recuperando-se duas vezes de desvantagens para garantir um emocionante empate em 2 a 2 contra a Nova Zelândia. A Seleção Iraniana teve um péssimo início quando Elijah Just colocou os All Whites na frente aos 6 minutos, mas Ramin Rezaeian restabeleceu a igualdade logo após a marca de meia hora. A Nova Zelândia retomou a liderança com o segundo gol de Just na noite, logo no início do segundo tempo, mas o Irã se recusou a desistir. Aos 63 minutos, Mohammad Mohebi marcou o gol de empate crucial para garantir um ponto conquistado com muito esforço, deixando todo o Grupo G em um empate perfeito antes da segunda rodada.

Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

Bélgica (Rudi Garcia): Foco no ataque direto e aceleração no terço final

Rudi Garcia não precisa descartar seu plano de jogo baseado na posse de bola, mas deve resolver a falta de coesão coletiva e ritmo que atormentou a Bélgica no primeiro tempo contra o Egito. Apesar de controlar o território, os Diabos Vermelhos muitas vezes pareciam estagnados em uma construção lenta, até que a entrada de Romelu Lukaku no segundo tempo alterou completamente a dinâmica física.

Contra o bloco defensivo naturalmente recuado e compacto do Irã, as áreas centrais ficarão bastante congestionadas. O principal ajuste de Garcia provavelmente se concentrará no ritmo de ataque e na utilização de sobreposições dinâmicas pelas laterais. Em vez de deixar Kevin De Bruyne e Amadou Onana circularem a bola horizontalmente no terço central, a Bélgica deve movê-la com uma velocidade vertical muito maior. Utilizar as qualidades de isolamento rápido e direto de Jeremy Doku e Leandro Trossard para esticar a linha defensiva iraniana será fundamental para abrir espaços valiosos para Lukaku, evitando que a equipe se contente com jogadas centrais de baixa probabilidade de sucesso.

Irã (Amir Ghalenoei): Integridade da defesa em repouso e gestão de contra-pressão de elite

A equipe de Amir Ghalenoei demonstrou imenso espírito e caráter ao se recuperar duas vezes de desvantagens para garantir um empate em 2 a 2 contra a Nova Zelândia, mas a segunda rodada exige uma recalibração defensiva precisa. Embora as jogadas de transição ofensiva do Irã tenham parecido precisas em Los Angeles, a equipe repetidamente se expôs a contra-ataques verticais, cedendo espaços perigosos de transição em seu próprio terço defensivo.

Contra um meio-campo belga tecnicamente superior, liderado por De Bruyne, manter-se totalmente passivo ou perder a disciplina estrutural durante uma fase de ataque é uma receita para o desastre. O ajuste de Ghalenoei deve centrar-se no seu meio-campo — especificamente em Saeid Ezatolahi e Saman Ghoddos. Eles devem gerenciar agressivamente seu posicionamento defensivo para interromper os gatilhos da construção de jogo da Bélgica antes que os europeus consigam consolidar a posse de bola. Além disso, quando a Seleção Iraniana recuperar a bola, a execução deve ser impecável. Em vez de um jogo lateral e seguro, o meio-campo deve lançar rapidamente passes diagonais diretos para explorar os espaços deixados pelos laterais belgas que avançam.

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Quais são as últimas notícias sobre a equipe antes da segunda rodada?

Notícias da seleção da Bélgica

O principal desafio de Rudi Garcia ao chegar ao sul da Califórnia é lidar com a coesão coletiva de seu elenco enquanto gerencia a carga física de suas estrelas veteranas. Felizmente para os Red Devils, eles saíram do intenso empate de 1 a 1 na estreia contra o Egito sem novas preocupações com lesões ou suspensões, deixando Garcia com um elenco completo à sua disposição.

O capitão Kevin De Bruyne mais uma vez comandará o meio-campo criativo, mas a verdadeira incógnita da escalação está no terço final do campo. Depois de ver sua equipe parecer estagnada nos primeiros 60 minutos em Seattle, Garcia tem uma decisão importante a tomar em relação a Romelu Lukaku. Após uma temporada prejudicada por lesões no Napoli, o maior artilheiro de todos os tempos do país saiu do banco na primeira rodada e imediatamente forçou o empate crucial. Ele agora está se esforçando para substituir Loïs Openda na escalação titular, a fim de injetar o máximo de presença física contra o bloqueio baixo do Irã, enquanto opções dinâmicas pelas laterais, como Leandro Trossard e o jovem convocado do Lille, Matias Fernandez-Pardo, estão prontas para oferecer energia renovada nas pontas.

Notícias da seleção do Irã

Amir Ghalenoei enfrenta um quebra-cabeça de escalação muito mais complexo ao preparar sua equipe para o desafio contra a poderosa Bélgica. O principal tema em torno da Seleção Iraniana é lidar com o imenso desgaste físico causado pelo empate de alta intensidade por 2 a 2 com a Nova Zelândia, que exigiu uma mudança defensiva e ofensiva rigorosa e de alta intensidade para se recuperar duas vezes de uma desvantagem no placar.

A equipe médica está trabalhando sem parar para garantir que os volantes Saeid Ezatolahi e Saman Ghoddos estejam totalmente recuperados para ancorar o meio-campo. Na defesa, o zagueiro Shojae Khalilzadeh saiu ileso de 90 minutos exaustivos e será absolutamente vital para comandar uma linha defensiva compacta que deve manter uma comunicação rígida contra Lukaku e De Bruyne. No ataque, o veterano Mehdi Taremi manterá com confiança sua vaga na ponta de lança, enquanto o artilheiro da primeira rodada, Mohammad Mohebi, e o dinâmico atacante Mehdi Ghayedi estão prontos para oferecer o ritmo explosivo de contra-ataque necessário para punir a Bélgica nos contra-ataques.

Confrontos-chave entre Bélgica e Irã

Romelu Lukaku x Shojae Khalilzadeh

Depois de ter alterado completamente a dinâmica física da partida e forçado o crucial gol de empate contra o Egito poucos segundos após entrar em campo, Romelu Lukaku continua sendo o temível ponto de referência do ataque de Rudi Garcia. Embora a Bélgica tenha pago caro por sua construção de jogadas lenta e estagnada durante a primeira hora da primeira rodada, um Lukaku em plena forma proporciona à equipe a presença física de elite necessária para marcar os zagueiros, criar espaços para os jogadores criativos e finalizar as chances dentro da área.

A tarefa de pará-lo recai sobre o zagueiro central do Tractor, Shojae Khalilzadeh, âncora defensiva indiscutível da retaguarda de Amir Ghalenoei. Embora a defesa iraniana tenha demonstrado imenso caráter para absorver a pressão no final do empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia, ela enfrentará um teste completamente diferente e muito mais difícil contra o atacante belga. Khalilzadeh precisará manter concentração absoluta e comunicação impecável nas áreas centrais, garantindo que não seja intimidado fisicamente ou arrastado para fora de posição pelo jogo de retenção de Lukaku, o que exporia as perigosas brechas centrais que os criativos meio-campistas da Bélgica exploram de forma tão implacável.

Kevin De Bruyne x Saeid Ezatolahi

O coração absoluto e o motor criativo de classe mundial da seleção belga, o capitão Kevin De Bruyne orquestrou completamente o ritmo em Seattle, acertando a trave em uma cobrança de falta e tentando constantemente desmontar a rígida formação egípcia. Contra o Irã, seu objetivo principal será contornar o congestionamento no meio-campo e desencadear rápidas transições verticais. Se De Bruyne tiver tempo e espaço com a bola no terço central, ele tentará dividir as linhas defensivas do Irã com seu alcance de passe de elite e alimentar as jogadas explosivas e diretas de sobreposição de alas como Jeremy Doku.

Buscando interromper esse ritmo está o craque do Shabab Al-Ahli, Saeid Ezatolahi, o indiscutível número 6 e escudo defensivo do meio-campo iraniano. Ezatolahi provou contra a Nova Zelândia que sua percepção tática é vital para proteger a zaga, mas seu trabalho sem a bola será posto à prova no Los Angeles Stadium. Ezatolahi deve gerenciar agressivamente seu posicionamento defensivo para comprimir o espaço, pressionar os gatilhos da construção de jogadas profundas de De Bruyne e acompanhar os jogadores que avançam tarde no meio-campo para garantir que a Seleção Iraniana não fique completamente encurralada em uma concha defensiva passiva e insustentável.

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Como estão as possibilidades do Grupo G?

Com todas as quatro seleções empatadas com exatamente um ponto após dois empates de alta intensidade na estreia — a Bélgica empatou em 1 a 1 com o Egito e o Irã travou uma emocionante disputa que terminou em 2 a 2 contra a Nova Zelândia —, o Grupo G está em um impasse total. Esta partida da segunda rodada em Los Angeles serve como o ponto de inflexão matemático definitivo para os cenários de classificação rumo à rodada final de jogos.

Se a Bélgica vencer

Uma vitória da equipe de Rudi Garcia catapultaria os Red Devils para quatro pontos, colocando-os à beira da classificação para as oitavas de final. Dependendo do resultado simultâneo da partida entre Nova Zelândia e Egito em Vancouver, uma vitória poderia levar a Bélgica a assumir sozinha a liderança do Grupo G. Fundamentalmente, isso lhes garantiria a segurança de precisar apenas de um empate na última rodada contra a Nova Zelândia para garantir a classificação automática, enquanto transferiria toda a pressão para o Irã, que precisaria de um resultado expressivo em sua última partida da fase de grupos.

Se o Irã vencer

Se os jogadores de Amir Ghalenoei conquistarem os três pontos, o grupo ficaria totalmente em aberto e colocaria a Seleção Iraniana na liderança, com chances de uma histórica primeira classificação para as oitavas de final. Chegar a quatro pontos significaria que o Irã provavelmente precisaria de apenas um ponto contra o Egito na última rodada para garantir sua vaga na fase seguinte do torneio. Por outro lado, esse cenário deixaria a Bélgica com apenas um ponto, forçando-a a um confronto final de alta pressão contra a Nova Zelândia, no qual a vitória é obrigatória, apenas para ter uma chance mínima de avançar como uma das melhores terceiras colocadas.

O cenário de empate

Outro empate no Los Angeles Stadium manteria as duas seleções empatadas com dois pontos cada, deixando toda a decisão do grupo para uma última rodada caótica e de alto risco. Um empate evita que qualquer uma das equipes seja eliminada precocemente, mas reduz drasticamente suas margens de segurança. Nessa situação, a Bélgica entraria em seu confronto final sabendo que uma vitória é quase certamente obrigatória para garantir uma classificação entre as duas primeiras, enquanto o Irã enfrentaria um cenário idêntico de alta pressão e necessidade de vitória contra o Egito para evitar depender de complexos critérios de desempate entre as terceiras colocadas.

Notícias e escalações

A Bélgica é comandada por Rudi Garcia nesta campanha da Copa do Mundo. Nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada para os Red Devils antes desta partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada. Atualizações serão adicionadas mais perto do pontapé inicial, assim que as notícias oficiais sobre a equipe forem confirmadas.

O Irã é comandado por Amir Ghalenoei. Não foram relatadas lesões ou suspensões na equipe, e nenhuma escalação provável foi confirmada até o momento. Mais atualizações são esperadas à medida que o início da partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Bélgica venceu três e empatou duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Egito na estreia na Copa do Mundo, em 15 de junho, e antes disso venceu a Tunísia por 5 a 0 e a Croácia por 2 a 0 em amistosos disputados em junho. No início da sequência, a Bélgica empatou em 1 a 1 com o México e venceu os Estados Unidos por 5 a 2. Nos cinco jogos, a Bélgica marcou 10 gols e sofreu três, sem nenhuma derrota na sequência.

O Irã registrou três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em 2 a 2 contra a Nova Zelândia, na estreia na Copa do Mundo, em 16 de junho. Antes disso, venceu o Mali por 2 a 0 e a Gâmbia por 3 a 1 em amistosos, além de golear a Costa Rica por 5 a 0 em março. A única derrota nessa sequência foi contra a Nigéria, que venceu por 2 a 1. O Irã marcou 14 gols e sofreu cinco nos cinco jogos, com três vitórias consecutivas antes da estreia no torneio.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis para os cinco encontros anteriores entre Bélgica e Irã. Mais contexto histórico será adicionado quando as informações estiverem disponíveis.

Classificação

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