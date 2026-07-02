Previsão do jogo Austrália x Egito na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Austrália x Egito: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Fase Final Dallas Stadium

A partida entre Austrália e Egito terá início no dia 3 de julho de 2026, às 18h GMT e às 14h EST.

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A história está em jogo quando os resilientes Socceroos enfrentam os invictos Faraós

Um marco histórico está em jogo no Dallas Stadium, no Texas, quando dois continentes se enfrentam por uma vaga nas cobiçadas oitavas de final. Tony Popovic lidera uma seleção australiana caracteristicamente determinada em busca de duas participações consecutivas na fase eliminatória da Copa do Mundo, com o objetivo de finalmente quebrar seu teto de vidro e vencer uma partida de eliminação direta pela primeira vez na história do país.

No caminho deles está uma histórica seleção egípcia comandada por Hossam Hassan. Os gigantes africanos já abriram novos caminhos ao passar da fase de grupos da Copa do Mundo pela primeira vez na era moderna. Fortalecidos por um ataque de alto nível, os imbatíveis Faraós chegam ao coração do futebol norte-americano determinados a dar continuidade à sua trajetória de conto de fadas às custas dos Socceroos.

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Como os Socceroos e os Faraós chegaram até aqui

A Austrália superou o altamente competitivo Grupo D para garantir sua classificação como vice-campeã do grupo. A campanha dos Socceroos foi marcada pela disciplina defensiva: eles se recuperaram de uma derrota para os anfitriões, os Estados Unidos, e garantiram um empate em 0 a 0 contra o Paraguai, antes de assegurarem sua vaga nas oitavas de final com uma vitória crucial por 2 a 0 sobre a Turquia. Embora os jogadores de Popovic tenham se mostrado compactos na defesa, eles precisarão aprimorar a eficiência na frente do gol, já que marcaram apenas dois gols na fase de grupos.

O Egito garantiu sua passagem para o Texas ao apresentar uma sequência altamente consistente e invicta, terminando em segundo lugar no Grupo G. Os jogadores de Hassan mostraram que podem enfrentar adversários de elite de igual para igual ao empatarem com a Bélgica, derrotarem a Nova Zelândia por 3 a 1 e conquistarem um empate por 1 a 1 com o Irã. Com uma média de mais de quatro chutes a gol por partida, os Faraós demonstraram um ataque versátil, capaz de desmontar formações defensivas rígidas.

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Preocupações com lesões de alto risco e pilares defensivos para ancorar as linhas

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A preparação tática para esta partida gira fortemente em torno de uma questão importante relacionada à preparação física. O capitão e craque do Egito, Mohamed Salah, está lidando com uma lesão no tendão da coxa, o que torna sua carga de trabalho uma questão de avaliação contínua até o início da partida. Caso sua participação seja limitada, o peso criativo recairá fortemente sobre o atacante do Manchester City, Omar Marmoush, que vem apresentando excelente forma como ponto-chave do Egito.

A Austrália enfrenta seus próprios dilemas no elenco, com os atacantes veteranos Mathew Leckie e Jacob Italiano oficialmente descartados do torneio devido a lesões. Os Socceroos contarão com sua confiável espinha dorsal defensiva, organizando uma zaga de três ou um bloco rígido de quatro jogadores em torno da estatura física de Harry Souttar e do jovem zagueiro central Alessandro Circati para proteger o gol de Patrick Beach.

Sobrecarga nas laterais x ritmo de transição vertical definirão o jogo

A partida estratégica será decidida pela forma como ambas as equipes lidarem com os espaços nas laterais. A principal arma do Egito está na criação de sobreposições pela ala esquerda, onde Marmoush e os laterais podem se alternar rapidamente, tentando tirar os zagueiros centrais da Austrália de posição e desencadear sequências de passes precisos dentro da área.

O plano da Austrália se concentrará na segurança antes de usar transições verticais diretas para punir o excesso de jogadores avançados do adversário. Os Socceroos buscarão utilizar a velocidade bruta e a objetividade do jovem fenômeno Nestory Irankunda no contra-ataque, com o objetivo de esticar a defesa egípcia, que tem se mostrado suscetível a ser pega em posições avançadas no campo.

Estruturas consolidadas enfrentam o teste definitivo

A Austrália deve demonstrar concentração absoluta em seu campo defensivo, ciente de que qualquer espaço concedido a Marmoush ou a uma chegada em profundidade de Salah será severamente punido.

O Egito enfrenta o teste mental definitivo de romper uma barreira defensiva fechada sem se expor completamente a contra-ataques estruturados. O sucesso depende de seus meio-campistas de referência neutralizarem as transições antes que elas cheguem ao perigoso Irankunda.

Provável escalação da Austrália contra o Egito

Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O’Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe

Provável escalação do Egito contra a Austrália

Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush

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Seleção da Austrália com 26 jogadores

Goleiros: Mathew Ryan, Paul Izzo, Patrick Beach

Defensores: Harry Souttar, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Cameron Burgess, Aziz Behic, Jordan Bos, Jason Geria, Miloš Degenek, Kai Trewin

Meio-campistas: Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Ajdin Hrustić, Cameron Devlin, Paul Okon-Engstler

Atacantes: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Nishan Velupillay, Tete Yengi, Awer Mabil, Cristian Volpato, Mohamed Touré

Seleção do Egito com 26 jogadores

Goleiros: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

Defensores: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Meio-campistas: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed “Zizo”, Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan “Trezeguet”, Ibrahim Adel, Haissem Hassan

Atacantes: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

Notícias e escalações

Tony Popovic ainda não confirmou a provável escalação da Austrália para esta partida, e não há lesões ou suspensões registradas no momento para os Socceroos. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, assim que as informações oficiais sobre a escalação forem divulgadas.

O técnico do Egito, Hossam Hassan, enfrenta uma espera ansiosa quanto à condição física de Mohamed Salah, que sofreu uma distensão no tendão da coxa durante o empate na fase de grupos contra o Irã. A participação do atacante do Liverpool nesta partida das oitavas de final é duvidosa, e sua presença permanece incerta enquanto a equipe médica continua a avaliação. Nenhuma escalação provável foi divulgada, e nenhuma outra lesão ou suspensão está confirmada no momento para os Faraós. Mais atualizações sobre o elenco são esperadas na reta final para a partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Austrália venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Sua última partida foi um empate em 0 a 0 com o Paraguai em 26 de junho, que garantiu sua classificação para as oitavas de final como vice-campeã do Grupo D. Antes disso, sofreu uma derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos na segunda rodada. A única vitória dos Socceroos nessa sequência de cinco partidas foi contra a Turquia, uma vitória por 2 a 0 que marcou o início de sua campanha na Copa do Mundo em 14 de junho. A equipe também empatou em 1 a 1 com a Suíça e perdeu por 1 a 0 para o México em amistosos pré-torneio, marcando quatro gols e sofrendo quatro nas cinco partidas.

O Egito venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Irã em 27 de junho, jogo em que Salah sofreu a lesão no tendão da coxa que agora prejudica os preparativos da equipe. Antes disso, a equipe venceu a Nova Zelândia por 3 a 1 em 22 de junho — sua primeira vitória de todos os tempos na Copa do Mundo — e empatou em 1 a 1 com a Bélgica na estreia no torneio. O Egito também perdeu por 2 a 1 para o Brasil e venceu a Rússia por 1 a 0 em amistosos antes do torneio. Os Faraós marcaram cinco gols e sofreram quatro nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

AUS Um EGY 0 0 Empate 1 Egito 3 - 0 Austrália 0 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 0/1

As duas seleções se enfrentaram apenas uma vez nos dados disponíveis de confrontos diretos. Essa partida ocorreu em 17 de novembro de 2010, em um amistoso no qual o Egito venceu a Austrália por 3 a 0. Nenhum outro confronto entre as duas seleções está registrado no conjunto de dados.

Classificação

A Austrália terminou em segundo lugar no Grupo D, enquanto o Egito encerrou sua campanha na fase de grupos em segundo lugar no Grupo G.