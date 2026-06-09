Copa do Mundo - H Miami Stadium

O jogo entre Arábia Saudita e Uruguai terá início no dia 15 de junho de 2026, às 18h (horário da costa leste dos EUA) e às 22h (GMT).

Arábia Saudita x Uruguai: Contexto da partida

Os sauditas causaram uma surpresa na rodada de abertura da Copa do Mundo de 2022, derrotando a Argentina, que acabou se sagrando campeã. A OPTA atribui a eles apenas 0,05% de chance de vencer a Copa do Mundo de 2026, mas isso não significa que outra zebra mais adiante esteja fora de questão. O caminho do Uruguai até a fase final foi tudo menos tranquilo, com a Albiceleste terminando em quarto lugar nas eliminatórias da CONMEBOL. O que podemos esperar quando essas seleções se enfrentarem em Miami?

Quem são o técnico e os principais jogadores da Arábia Saudita?

O capitão veterano Salem Al-Dawsari foi o herói daquela vitória infame sobre a Argentina em 2022. O duas vezes Jogador do Ano da Ásia continua sendo o eixo central desta equipe com sua qualidade técnica pela esquerda. O meio-campista Musab Al-Juwayr, de 22 anos, do Al Qadsiah, comandará o meio-campo. O lateral-direito Saud Abdulhamid, do Lens, é o único jogador da seleção saudita que atua em clube fora do país.

Quem são o técnico e os principais jogadores do Uruguai?

O técnico Marcelo Bielsa implementou seu característico sistema 4-3-3 de alta intensidade, focado na pressão agressiva. Essa abordagem levou o Uruguai a registrar 147 recuperações de bola durante a fase de qualificação — 26 a mais do que qualquer outra nação da América do Sul.

Com Luis Suárez e Edinson Cavani fora da seleção, o sistema de Bielsa depende fortemente dos jogadores de meio-campo. Fede Valverde, do Real Madrid, é a peça-chave do quebra-cabeça, ao lado de Manuel Ugarte, do Manchester United, e do elegante meia Rodrigo Bentancur, do Tottenham. O Uruguai buscará dificultar a vida dos adversários com a dupla altamente experiente de Ronald Araújo e José María Giménez comandando a zaga.

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Seleção da Arábia Saudita com 26 jogadores

Goleiros: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Defensores: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, emprestado pela Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Meio-campistas: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Atacantes: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

A trajetória da Arábia Saudita rumo à Copa do Mundo

Colocada no exigente Grupo C, ao lado de potências como Japão e Austrália, a Arábia Saudita terminou em terceiro lugar com 13 pontos (3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas), ficando por pouco fora das duas vagas diretas. O atacante Feras Al-Buraikan desempenhou um papel crucial, terminando como artilheiro da equipe nas eliminatórias com cinco gols. Relegada para a fase de grupos da repescagem, a Arábia Saudita mostrou-se à altura do desafio no Grupo B. Após uma vitória crucial por 3 a 2 fora de casa contra a Indonésia, a equipe garantiu oficialmente sua vaga na Copa do Mundo em 14 de outubro de 2025, com um dramático empate sem gols contra o Iraque em Jeddah.

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Seleção de 26 jogadores do Uruguai

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Zagueiros: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastián Cáceres (Club América), Matías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Flamengo).

Meio-campistas: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting CP), Brian Rodríguez (Club América).

Atacantes: Rodrigo Aguirre (Club América), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al Hilal).

A trajetória do Uruguai rumo à Copa do Mundo

A campanha começou com vitórias expressivas sobre o Brasil e a Argentina, campeã mundial, no final de 2023. No entanto, a seleção não conseguiu marcar gols em oito das últimas 12 partidas das eliminatórias, garantindo por pouco o quarto lugar nas eliminatórias da CONMEBOL.

Notícias da equipe e escalações

A Arábia Saudita é comandada por Georgios Donis neste torneio. Não há lesões ou suspensões confirmadas na equipe, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Mais atualizações serão adicionadas próximo ao início da partida

O Uruguai entra em campo sob o comando de Marcelo Bielsa, o técnico que transformou a La Celeste em uma equipe de ritmo acelerado e taticamente disciplinada. Assim como na Arábia Saudita, não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões no momento, e nenhuma escalação prevista foi confirmada. Volte para conferir as últimas notícias sobre o elenco antes da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Arábia Saudita chega a este torneio com um histórico recente misto, tendo vencido duas e perdido três das últimas cinco partidas. Sua última partida foi uma vitória por 3 a 0 sobre Porto Rico em 5 de junho, embora esse resultado tenha sido contra um adversário de menor nível. Antes disso, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Equador e por 2 a 1 para a Sérvia em amistosos, além de ter sofrido uma goleada de 4 a 0 para o Egito em março. Um empate sem gols com os Emirados Árabes Unidos na Copa Árabe da FIFA encerra uma sequência de cinco partidas em que a equipe marcou cinco gols e sofreu nove.

O desempenho recente do Uruguai mostra uma trajetória mais estável. A equipe de Bielsa ficou invicta em quatro das últimas cinco partidas, empatando em 0 a 0 com a Argélia e em 1 a 1 com a Inglaterra nos dois amistosos mais recentes. A única derrota nesse período foi por 5 a 1 para os EUA em novembro de 2025, um resultado que se destaca como um caso isolado. Um empate sem gols com o México e uma vitória por 2 a 1 sobre o Uzbequistão completam o quadro. Em cinco partidas, o Uruguai marcou três gols e sofreu seis, embora sua solidez defensiva tenha claramente melhorado nas partidas mais recentes.

Histórico de confrontos diretos

O encontro mais recente entre essas seleções ocorreu na Copa do Mundo da FIFA 2018, quando o Uruguai venceu a Arábia Saudita por 1 a 0. Antes disso, as duas seleções empataram em 1 a 1 em um amistoso em outubro de 2014, com a Arábia Saudita como anfitriã. O único outro confronto registrado terminou com uma vitória da Arábia Saudita por 3 a 2 em um amistoso em março de 2002. Em três confrontos, o Uruguai venceu uma vez, a Arábia Saudita uma vez e uma partida terminou empatada.

Classificação

No Grupo H, a Arábia Saudita ocupa atualmente o segundo lugar, enquanto o Uruguai está em quarto.