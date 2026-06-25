Previsão do jogo África do Sul x Canadá na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium

A partida entre África do Sul e Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo terá início no dia 28 de junho de 2026, às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 20h (horário de Greenwich).

A África do Sul enfrenta o Canadá em um confronto histórico nas eliminatórias

A seleção Bafana Bafana chegou à fase eliminatória de uma Copa do Mundo masculina da FIFA pela primeira vez em sua história. A equipe enfrenta o Canadá, um dos anfitriões, em Los Angeles, pela vaga nas oitavas de final.

Como a Bafana e o Canadá chegaram até aqui

O Canadá, um dos anfitriões, teve uma trajetória muito mais tranquila até as oitavas de final, somando quatro pontos nas duas primeiras partidas: um empate em 1 a 1 contra a Bósnia e Herzegovina e uma goleada de 6 a 0 sobre o Catar, que incluiu um hat-trick do astro da Juventus, Jonathan David. Essa última vitória, no entanto, teve um custo, já que o meio-campista do Sassuolo, Ismael Kone, sofreu uma fratura na perna. A derrota por 2 a 1 para a Suíça na última partida do Grupo B acabou não fazendo diferença.

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Grandes ausências podem custar caro aos canadenses

O técnico do Canadá, Jesse Marsch, ex-Leeds United, não pôde contar com a qualidade e a experiência de sua maior estrela, o lateral-esquerdo do Bayern de Munique, Alphonso Davies, que voltou de uma longa ausência por lesão na emocionante semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG, em abril. Uma recorrência dessa lesão fez com que “Phonzy” não jogasse nem um único minuto na Copa do Mundo.

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Uma jornada cheia de altos e baixos para uma seleção Bafana em ascensão

A trajetória da África do Sul rumo à sua primeira participação nas oitavas de final de uma Copa do Mundo tem sido uma verdadeira montanha-russa. A derrota por 2 a 0 para o México na estreia foi agravada pelos cartões vermelhos recebidos pelos meio-campistas Themba Zwane e Sphephelo Sithole. O técnico Hugo Broos fez três alterações na equipe, o que resultou em uma melhora visível, já que a seleção conseguiu um empate honroso por 1 a 1 contra a República Tcheca, graças a um pênalti convertido por Teboho Mokoena. O jogador do Sundowns recebeu um cartão amarelo, porém, o que o deixou de fora do confronto decisivo da África do Sul contra a Coreia do Sul.

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A vitória contra a Coreia do Sul era a única chance da África do Sul de avançar, e foi exatamente o que aconteceu no barulhento Estádio de Monterrey, onde a atmosfera ficou ainda mais animada com as notícias dos gols do México na vitória por 3 a 0 sobre os tchecos.

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A seleção sul-africana deu uma aula de defesa obstinada, lidando com tudo o que a Coreia do Sul lançou contra ela e se mostrando perigosa nos contra-ataques durante toda a partida. Thapelo Maseko foi o herói da partida com um gol aos 63 minutos. Na verdade, o jogador do Sundowns, que passou a última temporada emprestado ao AEL Limassol, poderia ter feito um hat-trick. Relebohile Mofokeng, estrela do Orlando Pirates, chamou a atenção com sua rapidez de raciocínio, tomada de decisões, passes penetrantes e jogadas diretas. A atuação de Maseko como ponta invertida pelo lado direito provou ser um espinho constante no lado dos coreanos.

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Defesa consolidada

O zagueiro Mbekezeli Mbokazi, que joga nos EUA, tem apenas 20 anos, mas já é apontado como futuro capitão da seleção sul-africana, e seu parceiro na zaga central, Ime Okon, tem 22. Os laterais Khuliso Mudau e Aubrey Modiba, assim como o capitão e goleiro Ronwen Williams, foram titulares em todas as três partidas, formando uma linha defensiva de cinco jogadores. Espera-se que o maestro do meio-campo, Mokoena, retorne para proteger a zaga de quatro após cumprir sua suspensão, provavelmente no lugar de Sphephelo Sithole.

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O Canadá também tem contado com uma defesa estável no torneio, com a mesma linha de cinco – composta pelo goleiro Maxime Crepeau, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius e Richie Laryea – que começou todas as partidas juntos.

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Provável escalação da África do Sul contra o Canadá

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.

Provável escalação do Canadá contra a África do Sul

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Convocação de 26 jogadores da África do Sul

Goleiros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defensores: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (todos do Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (ambos do Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Meio-campistas: Teboho Mokoena, Jayden Adams (ambos do Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Atacantes: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (todos do Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (ambos do Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Seleção do Canadá com 26 jogadores

Goleiros: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defensores: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern de Munique), Alfie Jones (Middlesbrough).

Meio-campistas: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Atacantes: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

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Notícias sobre as equipes e escalações

Hugo Broos ainda não confirmou a provável escalação para a partida contra a África do Sul, e não há lesões ou suspensões registradas nos dados atuais da convocação. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que mais informações forem disponibilizadas.

Da mesma forma, Jesse Marsch ainda não divulgou a escalação prevista para o Canadá. Não há lesões ou suspensões confirmadas nos dados disponíveis, embora a condição física de Alphonso Davies continue sendo um fator a ser acompanhado. O lateral do Bayern de Munique vem se recuperando de uma lesão de longa duração e deve ter sua participação em campo gerenciada com cuidado em termos de tempo de jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A África do Sul chega a esta partida com um histórico de 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas nos últimos cinco jogos, somando quatro pontos em três partidas da Copa do Mundo. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul em 25 de junho, que garantiu sua vaga nas oitavas de final. Antes disso, empatou em 1 a 1 com a Tchequia e perdeu por 2 a 0 para o México na estreia na Copa do Mundo. Nessas cinco partidas, a África do Sul marcou dois gols e sofreu três.

Os últimos cinco jogos do Canadá renderam um balanço de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para a Suíça, em 24 de junho, acabando com suas esperanças de permanecer na competição em casa. Antes disso, o time venceu o Catar por 6 a 0 e empatou em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina na fase de grupos. O Canadá marcou nove gols nos últimos cinco jogos e sofreu quatro, sendo que o resultado contra o Catar distorceu consideravelmente os números ofensivos.

Histórico de confrontos diretos

RSA Um CAN 1 0 Empate 0 África do Sul 2 - 0 Canadá 2 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

A África do Sul e o Canadá se enfrentaram apenas uma vez na história registrada. Esse único confronto ocorreu em um amistoso em 20 de novembro de 2007, com a África do Sul vencendo por 2 a 0 em casa. A partida desta terça-feira, válida pela

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das 32 em Los Angeles é apenas a segunda vez que essas duas seleções se enfrentam.

Classificação

A África do Sul terminou em segundo lugar no Grupo A, enquanto o Canadá terminou em segundo lugar no Grupo B.