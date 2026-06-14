Previsão de mais três títulos... Cientista alemão aposta em uma seleção surpresa para vencer a Copa do Mundo de 2026

Um matemático alemão, que já havia acertado os três vencedores das últimas três edições da Copa do Mundo, divulgou suas previsões para a edição de 2026.

De acordo com o jornal “The Sun”, o especialista alemão radicado no Reino Unido, Joachim Clement, estabelece vários critérios para escolher o campeão da Copa do Mundo, e suas previsões se concretizaram nas três últimas edições.

Em entrevista à rede CBS, ele disse: “Se você tem um número maior de pessoas no seu país, terá um leque maior de talentos dos quais pode tirar proveito”.

Quanto ao segundo fator mencionado por Clement, trata-se do clima. Ele afirmou: “É preciso poder jogar futebol durante todo o ano; se o clima for muito quente ou muito frio, não será possível jogar, e isso representa uma desvantagem natural”.

Ele também falou sobre o terceiro elemento: “Não basta ter um grande leque de talentos; é preciso também ter escolas, campos de treinamento e assim por diante, para transformá-los em jogadores de nível mundial”.

Já o quarto e último elemento é o ranking da FIFA, sobre o qual ele disse: “O quarto elemento é apenas o ranking mundial atual da FIFA, para se ter uma ideia das seleções que possuem uma boa geração de jogadores no momento”.

Ao falar sobre sua escolha para 2026, Clément disse: “Escolhi uma seleção que não está entre as favoritas desta vez. A Holanda é um desses países que apresenta um desempenho que supera constantemente as expectativas”.

O matemático reconheceu que “as grandes potências do futebol, como Brasil, Argentina, Alemanha, França e Espanha, têm todas uma chance clara”.

Antes de acrescentar: “Mas há seleções que superam constantemente seus adversários, apesar de não deverem ser tão boas quanto realmente são, e uma delas é a Holanda”.

Ele continuou: “Eles ainda não ganharam a Copa do Mundo, mas já chegaram a três finais, o que realmente demonstra a cultura e o processo que seguem no desenvolvimento de talentos”.

E acrescentou: “Acho que eles têm um time que não conta com estrelas de verdade, como Messi na Argentina, mas têm um time com um nível de desempenho muito equilibrado entre todos os jogadores.”

E concluiu: “Portanto, não há um ponto fraco real, e a segunda coisa é que eles têm uma defesa realmente boa; e no futebol, mais do que na maioria dos outros esportes, o ditado de que o ataque ganha os jogos, mas a defesa ganha os campeonatos, é realmente verdadeiro, especialmente no futebol”.

Os jogadores de Ronald Koeman começam sua trajetória no torneio hoje à noite contra o Japão, no estádio de Dallas. O grupo também conta com a Suécia e a Tunísia.