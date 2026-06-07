Copa do Mundo - F Dallas Stadium

O jogo entre Holanda e Japão terá início no dia 14 de junho de 2026, às 21h (GMT) e às 16h (EST).

Como assistir a Holanda x Japão com VPN

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Holanda x Japão: Contexto da partida

A partida de abertura em Arlington tem enorme importância para duas seleções determinadas a começar com força em um dos grupos mais competitivos do torneio. Com as expectativas crescendo em casa, o técnico da Holanda, Ronald Koeman, buscará demonstrar que sua interpretação moderna do futebol total holandês pode ter sucesso no maior palco do futebol. No caminho deles está uma seleção japonesa disciplinada e resiliente, liderada por Hajime Moriyasu, cuja abordagem tática transformou os Samurai Blue em uma equipe coesa e tecnicamente apurada, capaz de punir os adversários no contra-ataque. Tendo como pano de fundo o impressionante Dallas Stadium, com suas instalações de nível internacional e ambiente interno climatizado, o confronto promete ser um dos destaques da rodada de abertura.

Com adversários formidáveis como Suécia e Tunísia também competindo no Grupo F, nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de tropeçar logo no início. A Holanda verá este jogo como uma oportunidade de reforçar sua reputação entre a elite mundial, aproximar-se do fim de décadas de frustração após três vice-campeonatos e mostrar o progresso de sua identidade tática em evolução. O Japão, por sua vez, chega ansioso para provar que sua talentosa geração pode desafiar as potências tradicionais do esporte, mesmo após sofrer um grande revés com a desistência de última hora do craque Kaoru Mitoma, devido a uma lesão. Enquanto as luzes brilham intensamente no Texas, a intensidade e a pressão de uma estreia na Copa do Mundo serão impossíveis de ignorar, com a disciplina tática, a gestão do elenco e a capacidade de se adaptar às novas regras de substituição da FIFA provavelmente desempenhando um papel decisivo para determinar quem conquistará a valiosa vitória na estreia.

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O caminho para a Copa do Mundo da FIFA 2026

O caminho da Holanda para a América do Norte

A Holanda garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 ao realizar uma campanha dominante e invicta no Grupo G das eliminatórias da UEFA. A Oranje impôs sua autoridade desde as primeiras rodadas, dominando com facilidade um grupo que contava com Polônia, Finlândia, Malta e Lituânia. Sob a orientação firme de Ronald Koeman, os holandeses somaram 20 pontos dos 24 possíveis, cruzando a linha de chegada com seis vitórias e dois empates.

A marca registrada de sua trajetória rumo à classificação foi uma eficiência ofensiva implacável combinada com uma defesa notavelmente sólida, que sofreu apenas quatro gols em oito partidas. O atacante Memphis Depay liderou o ataque de forma brilhante, terminando como artilheiro do grupo com oito gols, enquanto Cody Gakpo e Donyell Malen contribuíram com quatro gols cada. O momento decisivo ocorreu durante a reta final das partidas do outono de 2025; apesar de um empate tenso por 1 a 1 contra a competitiva seleção da Polônia em Varsóvia, a Holanda voltou para casa, em Amsterdã, para golear a Lituânia por 4 a 0 na Johan Cruyff Arena, garantindo matematicamente a liderança do grupo e a vaga direta no torneio.

A aula de qualificação do Japão

Em total contraste com a disputa acirrada dos grupos europeus, os Samurai Blue garantiram sua vaga ao realizar uma campanha impecável e de alta intensidade nas exaustivas eliminatórias asiáticas. Sob a liderança meticulosa e de longo prazo de Hajime Moriyasu, o Japão inicialmente passou com facilidade pelas fases iniciais dos grupos das eliminatórias da AFC, enfrentando os adversários regionais com total autoridade tática para manter um histórico defensivo imaculado.

A verdadeira evolução desta geração japonesa se manifestou durante a campanha da Terceira Rodada da AFC, que foi ampliada. Diante de um campo altamente competitivo e de ambientes hostis fora de casa, o Japão demonstrou imensa flexibilidade tática, alternando sem esforço entre um jogo de pressão em ritmo acelerado e contra-ataques verticais letais. Liderada pelo criativo motor formado por suas estrelas que atuam na Europa, a seleção japonesa teve uma sequência espetacular e invicta na maior parte de suas partidas de qualificação. Seu marco definitivo chegou durante uma viagem fora de casa sob alta pressão para enfrentar um bloco defensivo desesperado no continente. Demonstrando excepcional disciplina coletiva e paciência sob intenso escrutínio local, o Japão arquitetou um desmoronamento clínico do adversário no segundo tempo, conquistando uma vitória decisiva que confirmou matematicamente sua classificação entre os dois primeiros na tabela e garantiu a oitava participação consecutiva no grande evento mundial.

Notícias das equipes Holanda x Japão

Notícias da seleção da Holanda

O técnico da Holanda, Ronald Koeman, conta com um elenco de 26 jogadores praticamente em plena forma para escalar, após encerrar uma campanha dominante no topo do Grupo G das eliminatórias da UEFA. Apesar de alguns ajustes estruturais ao longo dos períodos de preparação, o time parece altamente unido em campo no Texas. A grande notícia é o retorno do maior artilheiro de todos os tempos do país, Memphis Depay, que se recuperou totalmente de uma lesão na coxa sofrida no final da temporada pelo Corinthians para liderar o ataque.

Cody Gakpo está garantido na escalação inicial na ponta, enquanto o atacante Donyell Malen, em grande fase, deve se juntar a ele após uma sequência explosiva de gols na Itália. O capitão Virgil van Dijk comandará a defesa ao lado de Micky van de Ven, enquanto Frenkie de Jong, do Barcelona, está em plena forma para comandar o meio-campo.

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Notícias da seleção do Japão

A Seleção Japonesa chegou a Arlington após uma campanha dominante e invicta nas eliminatórias da AFC, garantindo com segurança sua classificação para a oitava participação consecutiva no torneio. O técnico Hajime Moriyasu finalizou sua seleção de 26 jogadores com um elenco incrivelmente forte, composto por jogadores que atuam na Europa. Embora a equipe enfrente a decepção de perder o emblemático ponta Kaoru Mitoma devido a uma lesão de última hora, a continuidade tática permanece inalterada nos treinos.

A notícia principal da convocação é a inclusão do jovem atacante Kento Shiogai, que conquistou seu lugar no voo final para a América do Norte após atuações de destaque na Alemanha. Embora se espere que Shiogai comece sua experiência na Copa do Mundo no banco de reservas, Wataru Endo e Takefusa Kubo estão garantidos como a espinha dorsal absoluta do time titular. Zion Suzuki será o goleiro titular, enquanto Ko Itakura e Takehiro Tomiyasu formam uma defesa sólida.

(C)Kenichi Arai

Perfis dos treinadores e filosofias táticas

Ronald Koeman (Holanda)

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Um verdadeiro titã da história do futebol holandês, Ronald Koeman está profundamente enraizado no folclore internacional como o zagueiro artilheiro que ajudou a levar a Oranje à glória europeia em 1988. Tendo retornado ao comando da seleção nacional para uma segunda passagem, Koeman supervisionou cuidadosamente uma grande transição geracional, combinando com sucesso líderes experientes com uma brilhante leva de jovens talentos emergentes.

Taticamente, Koeman implementa uma filosofia altamente adaptável que presta homenagem ao Futebol Total, ao mesmo tempo em que prioriza a estabilidade defensiva moderna. Ele prefere um esquema fluido 4-3-3 que se transforma perfeitamente em um 3-4-3 durante as fases de posse de bola, utilizando laterais tecnicamente talentosos e explosivos para esticar o campo horizontalmente. Koeman evita completamente ciclos de retenção lentos e laterais, encarregando seus meio-campistas centrais de se virarem imediatamente para encontrar passes que rompam as linhas. Seu principal desafio tático no Texas será garantir que sua linha defensiva alta permaneça protegida contra times de transição de elite que buscam lançar contra-ataques repentinos e rápidos nos espaços atrás de sua zaga.

Hajime Moriyasu (Japão)

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Hajime Moriyasu se estabeleceu firmemente como um mestre em estratégias para grandes torneios, famoso por arquitetar campanhas de zebras contra gigantes do futebol mundial. O meticuloso estrategista construiu uma profunda confiança estrutural ao longo de uma gestão histórica e de longo prazo, ganhando elogios generalizados por sua excepcional gestão de elenco e motivação psicológica distinta.

Moriyasu rejeita completamente fórmulas táticas rígidas e previsíveis, preferindo uma formação 4-2-3-1 incrivelmente organizada que se baseia na disciplina coletiva, armadilhas de pressão de alta intensidade e contra-ataques verticais velozes como um raio. Seu sistema valoriza extrema flexibilidade tática, frequentemente mudando para um bloco central compacto que sufoca os meias-armadores centrais antes de alimentar instantaneamente seu motor criativo de elite técnica. O principal objetivo de Moriyasu será otimizar a formação da equipe sob as novas regras de substituição do futebol, garantindo que seu elenco possa alternar a intensidade de forma harmoniosa, sem comprometer a sincronização defensiva.

Seleções de 26 jogadores para a Copa do Mundo

Seleção da Holanda para a Copa do Mundo

Goleiros: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs

Defensores: Virgil van Dijk, Nathan Aké, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke, Jorrel Hato

Meio-campistas: Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Quinten Timber, Mats Wieffer, Guus Til

Atacantes: Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey, Wout Weghorst, Justin Kluivert, Noa Lang, Crysencio Summerville

Seleção do Japão para a Copa do Mundo

Goleiros: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Defensores: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Meio-campistas: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Atacantes: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Confrontos-chave entre Holanda e Japão

Virgil van Dijk x Koki Ogawa: Este será o que se pode chamar de um confronto de pesos pesados na área. Ogawa, o eficiente atacante do NEC Nijmegen que marcou gols decisivos durante a campanha de qualificação do Japão, se destaca pelo posicionamento inteligente, duelos aéreos físicos e excelente capacidade de segurar a bola. Virgil van Dijk estará na linha de fogo; o imponente zagueiro central do Liverpool deve usar seu ritmo de recuperação de classe mundial, liderança e domínio aéreo de elite para impedir que Ogawa receba passes precisos, especialmente em cruzamentos perigosos e jogadas ensaiadas.

Cody Gakpo x o bloco defensivo do Japão: Gakpo chega ao torneio como o indiscutível talismã criativo da Holanda e uma opção explosiva pela lateral. Ele buscará espaços na ala esquerda para cortar para dentro com seu letal pé direito ou avançar diretamente para a área. No entanto, ele enfrentará uma unidade defensiva japonesa altamente disciplinada, comandada por Ko Itakura e Takehiro Tomiyasu. Será que o brilhantismo individual e a força física de Gakpo conseguirão desmontar um bloco baixo asiático altamente sincronizado e compacto?

Frenkie de Jong x Wataru Endo: o campo de batalha tático definitivo no meio-campo. Endo é o incansável escudo defensivo do Liverpool e capitão da seleção japonesa, trazendo imensa resistência, capacidade implacável de recuperar a bola e resistência de elite à pressão. Frenkie de Jong terá a tarefa de orquestrar o ritmo da Oranje, utilizando suas características descidas e dribles que rompem as linhas para tirar Endo de posição e acionar as transições verticais da Holanda.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma





Histórico de confrontos diretos





Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir a Holanda x Japão hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: