Previsão de Brasil x Marrocos na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - C New York/New Jersey Stadium

O jogo entre Brasil e Marrocos terá início no dia 13 de junho de 2026, às 22h (GMT) e às 18h (EST).

Como assistir a Brasil x Marrocos com VPN

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Brasil x Marrocos: Contexto da partida

O pontapé inicial em East Rutherford não poderia ser mais importante para duas seleções ansiosas por se firmarem em um grupo altamente disputado. Sob intensa pressão interna, o técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, precisa provar que seu sistema direto e de ataque ao espaço pode dar conta do recado no cenário mundial, sob o peso de expectativas históricas. Eles enfrentam uma seleção marroquina implacável e experiente, comandada pelo recém-nomeado inovador tático Mohamed Ouahbi — que lidera uma geração brilhante que busca repetir ou superar sua histórica campanha até as semifinais de quatro anos atrás. Disputada diante de uma torcida global entusiasmada no moderno New York New Jersey Stadium, esta partida tem todos os ingredientes para se tornar um clássico instantâneo da Copa do Mundo.

Com a Escócia, um dos pesos pesados do torneio, à espreita ao lado de uma seleção altamente enérgica do Haiti no Grupo C, um deslize na primeira rodada pode ser catastrófico. Para o Brasil, isso representa uma chance de validar sua supremacia no futebol, superar as recentes dificuldades nas eliminatórias e afirmar sua evolução técnica de elite sob o comando de seu primeiro técnico estrangeiro em décadas. Para o Marrocos, é o teste crucial de uma nova era, na transição de uma estrutura defensiva adorada para um motor tático desinibido, pronto para enfrentar os melhores do mundo. À medida que os holofotes iluminam o gramado de Nova Jersey, a imensa pressão de uma partida de estreia transformará esse campo em uma panela de pressão, onde a resistência tática e a capacidade de abrir espaços ditarão fortemente quem sairá com os preciosos três pontos.

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O caminho para a Copa do Mundo da FIFA 2026

O caminho do Brasil para a América do Norte

A trajetória do Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026 foi tudo menos tranquila, passando por um ciclo de eliminatórias da CONMEBOL altamente turbulento que acabou levando a uma grande mudança na comissão técnica. A Seleção teve um início vacilante nas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas, sofrendo reveses históricos, incluindo uma dolorosa derrota por 4 a 1 para a rival Argentina sob o comando da comissão técnica anterior, o que a fez cair na classificação.

O ponto de virada chegou com a contratação sensacional do lendário técnico italiano Carlo Ancelotti. Com a missão de estabilizar o time e transformar o talento individual bruto em um coletivo estruturado, Ancelotti assumiu uma equipe que ocupava a quarta colocação, com 21 pontos. O Brasil acabou estabilizando sua campanha, demonstrando determinação tática suficiente e garantindo os resultados necessários nas últimas rodadas das eliminatórias de 2025 para consolidar a quinta colocação. Ao garantir a vaga automática para a América do Norte, os pentacampeões mundiais asseguraram que seu histórico impecável de participação em todas as edições da Copa do Mundo permanecesse intacto, preparando o terreno para uma grande trajetória de redenção sob as luzes de Nova Jersey.

A aula de qualificação de Marrocos

Em total contraste, os Leões do Atlas garantiram sua vaga no grande evento de 2026 ao realizar uma campanha impecável e dominante nas eliminatórias africanas. Aproveitando o imenso impulso psicológico de seu lendário quarto lugar no Catar 2022, Marrocos transformou sua campanha de qualificação da CAF em uma demonstração de pura supremacia continental.

Sob a orientação de Walid Regragui, Marrocos abriu caminho de forma implacável no Grupo E, acumulando um histórico impecável de oito vitórias em oito partidas. A equipe arrasou com os adversários graças a uma combinação equilibrada de segurança defensiva estrutural e eficiência devastadora pelas laterais. Embora Regragui tenha tomado a decisão surpreendente de se demitir em março de 2026 para permitir a evolução natural da equipe, ele deixou para trás um elenco de elite e sem inibições. O recém-nomeado técnico Mohamed Ouahbi herdou um time em plena forma que chegou ao torneio sem medo algum dos grandes nomes do futebol mundial, garantindo matematicamente sua vaga antecipadamente como a seleção mais formidável da África.

Notícias das equipes Brasil x Marrocos

Notícias da seleção do Brasil

O técnico Carlo Ancelotti finalizou uma lista de 26 jogadores repleta de estrelas, fortemente centrada em um núcleo letal de campeões europeus. O principal assunto antes da estreia gira em torno do craque Neymar Jr., cujo retorno aos palcos da Copa do Mundo após dois anos e meio de ausência da seleção foi ofuscado por um pequeno edema muscular sofrido no Santos. Ancelotti confirmou que a equipe médica está cuidando de sua recuperação individualmente, garantindo que ele permaneça com o elenco, mesmo que seja poupado para as fases finais do torneio.

Com Neymar sendo cuidado com atenção, as chaves do ataque foram entregues inteiramente ao astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, e ao ponta do Barcelona, Raphinha, que está em grande fase. Ancelotti elogiou publicamente Raphinha como o melhor jogador do mundo no ataque em espaços profundos, indicando que o escalará em uma função avançada e flexível no meio-campo. Na defesa, o finalista da Liga dos Campeões Marquinhos usa a braçadeira de capitão, formando dupla com o zagueiro central do Arsenal Gabriel Magalhães para garantir a segurança da defesa central.

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Notícias da seleção de Marrocos

Marrocos chega ao torneio sob a nova liderança tática de Mohamed Ouahbi, que foi rapidamente promovido ao cargo de técnico da seleção principal após o espetacular sucesso ao conduzir a seleção sub-20 ao título mundial em 2025. Ouahbi não tem nenhuma preocupação com lesões graves após a vitória por 2 a 1 sobre o Kosovo em um amistoso, o que lhe permite escalar um time titular experiente e altamente entrosado, construído sobre bases já conhecidas.

A grande novidade na seleção do elenco é a inclusão dos jovens pupilos de Ouahbi na seleção sub-20, Othmane Maamma e Yassir Zabiri, embora se espere que ambos tragam energia dinâmica saindo do banco. O lateral-direito de classe mundial do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, continua sendo o pilar estrutural indiscutível da equipe, com grande responsabilidade de ancorar o bloco defensivo enquanto conduz as jogadas de ataque pelas laterais de Marrocos.

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Perfis dos treinadores e filosofias táticas

Carlo Ancelotti (Brasil)

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Venerado como um dos maiores e mais condecorados treinadores da história do futebol, Carlo Ancelotti faz sua tão esperada estreia em torneios internacionais como o primeiro treinador estrangeiro de alto nível do Brasil em décadas. O técnico italiano é especialista em relações com os jogadores e fluidez estrutural, construindo um sistema projetado para proporcionar máxima liberdade criativa aos seus atacantes, ao mesmo tempo em que impõe responsabilidade defensiva absoluta.

Ancelotti utiliza um 4-2-3-1 equilibrado que se transforma em uma arma de contra-ataque vertical. Ele exige que seus meio-campistas avancem imediatamente após a recuperação da bola, evitando longas sequências de posse de lado a lado para explorar o espaço atrás das linhas defensivas adversárias. Seu principal desafio em East Rutherford será garantir que sua dupla de meio-campistas consiga proteger a zaga quando seus laterais, de vocação ofensiva, avançarem para o campo adversário.

Mohamed Ouahbi (Marrocos)

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Assumindo o comando da seleção principal apenas três meses antes do torneio, Mohamed Ouahbi traz consigo uma reputação de ajustes táticos ousados e visionários, além de integração de jovens. Tendo arquitetado um título mundial histórico com a seleção juvenil, o técnico de 49 anos, nascido na Bélgica, prefere um estilo enérgico e baseado na posse de bola, com forte ênfase na sobrecarga pelas laterais.

Embora respeite a identidade defensiva compacta e de bloco baixo que tornou Marrocos famoso em 2022, Ouahbi vem implementando gradualmente um esquema de ataque mais vertical. Ele prefere usar um meio-campo de três jogadores altamente atléticos para pressionar agressivamente as segundas bolas antes de utilizar combinações rápidas entre seus laterais e alas invertidos para furar as linhas adversárias, apresentando um estilo mais expansivo do que seu antecessor.

Seleções de 26 jogadores para a Copa do Mundo

Seleção do Brasil para a Copa do Mundo

Goleiros: Alisson, Ederson, Weverton

Defensores: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Roger Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá

Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Júnior, Raphinha, Rayan, Vinícius Júnior

Seleção de Marrocos para a Copa do Mundo

Goleiros: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti

Defensores: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Redouane Halhal, Issa Diop

Meio-campistas: Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari

Atacantes: Abde Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni

Confrontos-chave entre Brasil e Marrocos

Vinícius Júnior x Achraf Hakimi: Um confronto de verdadeiro nível mundial e de grande apelo popular na lateral. Vinícius Júnior chega com o objetivo de afirmar seu pedigree de Ballon d'Or, usando seu ritmo letal de drible para isolar os defensores em situações de 1 contra 1. Ele enfrentará diretamente Achraf Hakimi, um dos poucos laterais do futebol mundial que possui a velocidade de recuperação, a força física e a inteligência tática necessárias para acompanhar o brasileiro passo a passo. Qualquer que seja o jogador que vença este duelo explosivo, mudará todo o panorama do Grupo C.

Raphinha x o bloco de meio-campistas centrais de Marrocos: Com Ancelotti instruindo explicitamente Raphinha a atuar próximo à linha defensiva para explorar os espaços verticais, o peso da contenção recai diretamente sobre os âncoras do meio-campo marroquino. Sofyan Amrabat terá a tarefa de acompanhar os movimentos centrais inteligentes de Raphinha, garantindo que o astro do Barcelona não consiga receber a bola com facilidade na meia-virada para servir os jogadores brasileiros que se sobreponham.

Gabriel Magalhães x Youssef En-Nesyri: Uma batalha aérea e física exaustiva dentro da área. En-Nesyri é um atacante de referência incansável que se destaca ao receber cruzamentos e desestabilizar os zagueiros centrais com seu ritmo de trabalho intenso. Gabriel, do Arsenal, deve usar seu posicionamento de elite e força física para dominar seu território defensivo, impedindo que Marrocos tenha oportunidades claras em jogadas de bola parada e cruzamentos.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma





Histórico de confrontos diretos

BRA Um MAR 0 0 Empate 1 Marrocos 2 - 1 Brasil 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1





Classificação

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Como assistir na tela grande

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