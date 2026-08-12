Prévia do amistoso entre clubes Tottenham Hotspur x Hoffenheim: tudo o que você precisa saber

Tottenham Hotspur x Hoffenheim: detalhes da partida

Amistosos de clubes - Rodada 1 15 de ago. de 2026 - 10:00

Tottenham Hotspur e TSG 1899 Hoffenheim se enfrentarão em 15 de agosto de 2026, às 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST).

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Prévia da partida e retrospecto recente do confronto

O Tottenham Hotspur recebe o time alemão da Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim no Tottenham Hotspur Stadium para mais um teste de pré-temporada antes da próxima campanha da Premier League. As duas equipes levam uma história recente memorável para este confronto, já que se enfrentaram em um emocionante duelo da Liga Europa da UEFA em janeiro de 2025, quando o Spurs venceu por 3 a 2 na PreZero Arena, em Sinsheim. Este reencontro de verão oferece a ambos os técnicos um aquecimento ideal de alto nível antes do retorno das competições oficiais.

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Trajetória do Tottenham Hotspur na pré-temporada

Sob o comando do técnico Roberto De Zerbi, o Tottenham teve uma pré-temporada ativa e invicta. O Spurs iniciou sua preparação de verão em julho com uma vitória por 1 a 0 sobre o Milton Keynes Dons, antes de embarcar em compromissos internacionais que renderam um triunfo por 2 a 0 sobre o Auckland FC e uma vitória nos pênaltis após empate por 1 a 1 contra o Sydney FC. O elenco de De Zerbi ganhou ainda mais embalo no início de agosto com uma suada vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Chelsea, antes de encerrar seus compromissos mais recentes com um empate por 1 a 1 diante do Getafe, da La Liga.

Trajetória do TSG Hoffenheim na pré-temporada

O TSG Hoffenheim chega à etapa de sua turnê com destino a Tyneside embalado por uma impressionante campanha na Bundesliga 2025/26 sob o comando do técnico Christian Ilzer, que fez o clube de Sinsheim garantir mais uma vez a classificação europeia. Ao longo de sua programação de verão, a equipe de Ilzer concentrou-se em aprimorar sua pressão de alta intensidade e suas rápidas transições verticais por meio de uma série de testes exigentes nacionais e internacionais. Enfrentar um adversário da Premier League em Londres dá ao Hoffenheim a plataforma ideal para testar sua disciplina tática antes de abrir sua temporada competitiva na DFB-Pokal e na Bundesliga.

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Notícias das equipes e elencos

Nenhuma notícia confirmada das equipes foi fornecida para qualquer um dos lados antes deste amistoso. A profundidade do elenco do Tottenham será um ponto de interesse, dado o volume de movimentações no mercado de transferências neste verão, com Djed Spence entre aqueles cujo futuro segue incerto em meio ao interesse noticiado da Inter de Milão. Atualizações sobre lesões, suspensões e prováveis escalações serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

Forma

O Tottenham chega para esta partida tendo vencido três e empatado um de seus últimos cinco compromissos de pré-temporada. Sua apresentação mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Getafe, enquanto seu resultado de destaque foi a vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea no início da janela. Em seus últimos cinco jogos, o Spurs marcou cinco gols e sofreu três.

O Hoffenheim vem em forma dominante ao longo da pré-temporada, com vitórias nos cinco amistosos de preparação. A equipe venceu o Karlsruher SC por 3 a 0 em seu compromisso mais recente e antes disso registrou um triunfo por 4 a 1 sobre o Greuther Fuerth. O time alemão marcou 27 gols em seus cinco jogos, embora a vitória por 21 a 0 sobre o time amador Massenbachhausen aumente significativamente esse total.

Retrospecto do confronto direto

Confrontos Empate 1 0 0 Liga Europa Hoffenheim TSG 2 Tottenham TOT 3 FJ 3 Gols marcados 2 Jogos sobre 2.5 gols 1 / 1 Ambas as equipes marcaram 1 / 1

Tottenham e Hoffenheim têm um confronto registrado neste conjunto de dados. Na Liga Europa, em janeiro de 2025, o Spurs venceu por 3 a 2 fora de casa contra o Hoffenheim. Essa segue sendo a única referência de confronto direto disponível.