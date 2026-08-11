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Amistosos de clubes
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Prévia do amistoso entre clubes Newcastle United x Bayer Leverkusen: tudo o que você precisa saber

Newcastle x Bayer Leverkusen
Newcastle
Bayer Leverkusen
Amistosos de clubes

Prévia completa de Newcastle United x Bayer Leverkusen em um amistoso de pré-temporada. Falamos sobre táticas, notícias das equipes e mais antes deste confronto em St. James' Park.

Newcastle United x Bayer Leverkusen: detalhes da partida

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Amistosos de clubes - Rodada 1

Newcastle United e Bayer Leverkusen vão se enfrentar em 15 de agosto de 2026, às 14:00 GMT (10:00 AM EST / 15:00 BST).

Prévia da partida

O Newcastle United recebe o Bayer Leverkusen, uma das potências da Bundesliga, no St. James' Park para um amistoso de pré-temporada de alto nível, enquanto as duas equipes dão os retoques finais em sua preparação para a próxima campanha.

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Contexto da partida e confronto direto recente

As duas equipes chegam para este duelo de verão com histórico competitivo recente, depois de empatarem em 2 a 2 em um jogo movimentado na BayArena, durante a fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, em dezembro de 2025. Aquele encontro teve transições rápidas, pressão incessante e futebol ofensivo de alta intensidade dos dois lados. O reencontro em Tyneside oferece a ambos os técnicos uma base valiosa para medir sua afiação tática diante de um adversário europeu já conhecido.

Bayer 04 Leverkusen v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images

Trajetória do Newcastle United na pré-temporada

A preparação de verão do Newcastle sob o comando de Matthias Jaissle começou de forma positiva em meados de julho, com uma vitória por 3 a 0 sobre o Darlington, seguida por um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Gateshead. O Newcastle sofreu um revés no fim de julho, em viagem ao Ashton Gate, com uma derrota por 4 a 1 para o Bristol City, mas reagiu bem em 8 de agosto com uma impressionante vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Valencia, da La Liga. Indo para o fim de semana após o duelo no meio de semana contra o Everton, o Newcastle busca ajustar sua formação diante de sua torcida.

Valencia CF v Newcastle United: Trofeu TaronjaGetty Images

Trajetória do Bayer Leverkusen na pré-temporada

O Bayer Leverkusen chega para a partida após uma dominante sequência de pré-temporada pela Alemanha e pela Europa sob o comando de Carles Martínez Novell. A equipe alemã abriu sua agenda de verão de forma avassaladora ao atropelar o Sportfreunde Baumberg por 7 a 0 e o Kickers Offenbach por 3 a 1. O time manteve seu forte ritmo ofensivo no fim de julho e no início de agosto com uma vitória por 4 a 0 sobre o K.R.C. Genk, um triunfo por 3 a 0 diante do Rot-Weiss Essen e uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Sevilla. Após a viagem no meio de semana para enfrentar o Nottingham Forest, o Leverkusen busca fechar sua turnê pela Inglaterra com mais uma boa atuação antes de iniciar sua temporada competitiva na DFB-Pokal.

Bayer 04 Leverkusen v Sevilla FC - Pre-Season FriendlyGetty Images

Notícias das equipes e elencos

O Newcastle chega para a partida sem informações confirmadas sobre lesões ou suspensões disponíveis até o momento. Anthony Elanga deixou o campo de maca durante a vitória de pré-temporada sobre o Valencia após uma entrada forte, e sua participação segue incerta. Lewis Hall também voltou para casa após o período de treinamentos na Espanha, com o clube citando um pequeno problema físico, embora sua situação tenha gerado especulações de transferência envolvendo o Manchester United. Nenhum provável time titular foi confirmado, e atualizações serão acrescentadas mais perto do início da partida.

O Leverkusen também não divulgou notícias oficiais da equipe antes do jogo. Não há lesões ou suspensões listadas, e nenhuma provável escalação foi confirmada. Mais informações sobre o elenco serão publicadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

NEW

NEW - Sequência

FUL
D2-0
DAR
V3-0
GAT
E1-1
BRC
D4-1
VAL
V1-2
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
B04

B04 - Sequência

SPB
V0-7
OFC
V1-3
GNK
V4-0
ESN
V3-0
SEV
V2-1
Gol marcado (sofrido)
19/2
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Newcastle teve uma campanha irregular em seus últimos cinco jogos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Valencia em um amistoso de pré-temporada no dia 8 de agosto, partida ofuscada pelo incidente com Elanga. O time também sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Bristol City no fim de julho e empatou em 1 a 1 com o Gateshead. Seu último compromisso competitivo foi a derrota por 2 a 0 para o Fulham na Premier League, em maio. Ao longo desses cinco jogos, o Newcastle marcou oito gols e sofreu sete.

O Leverkusen vive grande fase, com vitórias em todos os cinco amistosos de pré-temporada. A equipe venceu o Sevilla por 2 a 1 em 8 de agosto e, antes disso, havia registrado uma vitória por 4 a 0 sobre o Genk e uma goleada por 7 a 0 sobre o Sportfreunde Baumberg. O time alemão marcou 15 gols nesses cinco jogos e sofreu apenas um, mantendo a defesa sem ser vazada em três deles.

Retrospecto do confronto

Confrontos

NewcastleEmpateBayer Leverkusen
2
1
0
Liga dos Campeões
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FJ
Liga dos Campeões
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
FJ
Liga dos Campeões
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/3
Ambas as equipes marcaram3/3

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Liga dos Campeões, em 10 de dezembro de 2025, quando Bayer Leverkusen e Newcastle empataram em 2 a 2 na BayArena. Os únicos outros confrontos registrados no conjunto de dados aconteceram na Liga dos Campeões de 2002-03, quando o Newcastle venceu os dois jogos: por 3 a 1 no St. James' Park, em 26 de fevereiro, e por 3 a 1 fora de casa, em Leverkusen, em 18 de fevereiro. Considerando os três confrontos listados, o Newcastle venceu duas vezes e empatou uma, com nenhum dos lados tendo conquistado vitória no encontro mais recente.

Classificação

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