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La Liga
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Prévia de Valencia x Real Madrid pela LaLiga: em boa fase, Real Madrid testa a reação do Valencia

Valencia x Real Madrid
La Liga
Valencia
Real Madrid

Embalado por uma sequência irresistível de sete vitórias em todas as competições após vencer em Atenas no meio da semana, o Real Madrid de José Mourinho chega a Valência para aumentar a pressão na disputa pelo título diante de um adversário calejado, que busca aproveitar o embalo da vitória por 1 a 0 no clássico em Elche.

Valencia x Real Madrid: detalhes da partida

crest
La Liga - Rodada 12
Estadio Mestalla

Máquina da capital encara território valenciano hostil

FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDGetty Images

Poucos confrontos no futebol espanhol carregam tanta tensão, animosidade e rivalidade tática quanto uma visita do Real Madrid ao Mestalla. A equipe de José Mourinho chega à Comunidade Valenciana em ritmo avassalador. Depois de reacender a disputa pelo título ao vencer o Barcelona no Camp Nou e derrotar o Racing Santander por 3 a 0, o Real Madrid superou uma difícil viagem à Grécia pela Champions League na quarta-feira, vencendo o AEK Atenas por 3 a 2 para chegar à sétima vitória consecutiva.

Elche CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

No entanto, o Valencia de Javier Aguirre verá a noite de sábado como a chance de surpreender o adversário e mudar definitivamente os rumos da temporada. Embora o Valencia tenha passado por um outono difícil, perto da luta contra o rebaixamento, a suada vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Elche, no domingo, deu uma dose essencial de confiança a um elenco que costuma reservar suas atuações mais contundentes para os gigantes da capital.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Valencia x Real Madrid

4-4-2
Valencia crest
Valencia
VAL
Formação
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
S. DimitrievskiS. DimitrievskiPepeluPepeluC. TarregaC. TarregaJ. GayaJ. Gayateam-logoA. MartinezA. MayolA. MayolL. RiojaL. RiojaG. RodriguezG. RodriguezP. MaffeoP. MaffeoA. DanjumaA. DanjumaJ. GuerraJ. GuerraT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaD. HuijsenD. HuijsenI. KonateI. KonateT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldA. TchouameniA. TchouameniY. DiomandeY. DiomandeJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaA. GulerA. GulerK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-2
Valencia

Time titular

Real Madrid

Técnico

  • J. Aguirre
  • J. Mourinho

Forma recente

VAL

VAL - Sequência

RSO
D2-3
SAN
E2-2
ATH
E0-0
VIL
D1-2
ELC
V0-1
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RMA

RMA - Sequência

SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
AEK
V2-3
Gol marcado (sofrido)
16/5
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Histórico de confrontos

Confrontos

ValenciaEmpateReal Madrid
1
1
3
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
2
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
5Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
V
D
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
11911228+1428
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
V
V
V
V
D
4
BétisBétisBET
117221815+323
V
E
D
V
E
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
D
V
V
V
V
6
SevillaSevillaSEV
115241719-217
D
V
D
E
D
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
V
V
D
E
E
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
V
D
E
D
E
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
D
V
E
D
V
10
Celta de VigoCelta de VigoCEL
112631010012
D
E
V
E
V
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
D
E
D
D
E
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
V
D
E
E
V
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
V
D
E
D
V
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
V
D
D
E
D
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
D
D
V
D
E
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
D
V
D
E
D
17
ElcheElcheELC
112451418-410
D
V
E
E
V
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
D
D
V
E
E
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
V
D
E
E
D
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
D
E
D
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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