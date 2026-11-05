Valencia x Real Madrid: detalhes da partida

La Liga - Rodada 12 7 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Máquina da capital encara território valenciano hostil

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Poucos confrontos no futebol espanhol carregam tanta tensão, animosidade e rivalidade tática quanto uma visita do Real Madrid ao Mestalla. A equipe de José Mourinho chega à Comunidade Valenciana em ritmo avassalador. Depois de reacender a disputa pelo título ao vencer o Barcelona no Camp Nou e derrotar o Racing Santander por 3 a 0, o Real Madrid superou uma difícil viagem à Grécia pela Champions League na quarta-feira, vencendo o AEK Atenas por 3 a 2 para chegar à sétima vitória consecutiva.

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No entanto, o Valencia de Javier Aguirre verá a noite de sábado como a chance de surpreender o adversário e mudar definitivamente os rumos da temporada. Embora o Valencia tenha passado por um outono difícil, perto da luta contra o rebaixamento, a suada vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Elche, no domingo, deu uma dose essencial de confiança a um elenco que costuma reservar suas atuações mais contundentes para os gigantes da capital.

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