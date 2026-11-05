Valencia x Real Madrid: detalhes da partida
Máquina da capital encara território valenciano hostil
Poucos confrontos no futebol espanhol carregam tanta tensão, animosidade e rivalidade tática quanto uma visita do Real Madrid ao Mestalla. A equipe de José Mourinho chega à Comunidade Valenciana em ritmo avassalador. Depois de reacender a disputa pelo título ao vencer o Barcelona no Camp Nou e derrotar o Racing Santander por 3 a 0, o Real Madrid superou uma difícil viagem à Grécia pela Champions League na quarta-feira, vencendo o AEK Atenas por 3 a 2 para chegar à sétima vitória consecutiva.
No entanto, o Valencia de Javier Aguirre verá a noite de sábado como a chance de surpreender o adversário e mudar definitivamente os rumos da temporada. Embora o Valencia tenha passado por um outono difícil, perto da luta contra o rebaixamento, a suada vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Elche, no domingo, deu uma dose essencial de confiança a um elenco que costuma reservar suas atuações mais contundentes para os gigantes da capital.
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Prováveis escalações de Valencia x Real Madrid
Time titular
Técnico
- J. Aguirre
- J. Mourinho
Forma recente
Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|10
|0
|1
|46
|12
|+34
|30
V
D
V
V
V
|2
|11
|9
|1
|1
|22
|8
|+14
|28
V
V
V
V
V
|3
|11
|9
|0
|2
|28
|10
|+18
|27
V
V
V
V
D
|4
|11
|7
|2
|2
|18
|15
|+3
|23
V
E
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|5
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|6
|1
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|20
|20
|0
|19
D
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V
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V
|6
|11
|5
|2
|4
|17
|19
|-2
|17
D
V
D
E
D
|7
|10
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|3
|3
|14
|10
|+4
|15
V
V
D
E
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|8
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|5
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|15
|14
|+1
|14
V
D
E
D
E
|9
|11
|3
|3
|5
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|15
|0
|12
D
V
E
D
V
|10
|11
|2
|6
|3
|10
|10
|0
|12
D
E
V
E
V
|11
|11
|3
|3
|5
|15
|17
|-2
|12
D
E
D
D
E
|12
|10
|3
|3
|4
|15
|20
|-5
|12
V
D
E
E
V
|13
|11
|3
|3
|5
|8
|16
|-8
|12
V
D
E
D
V
|14
|11
|3
|2
|6
|13
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|-1
|11
V
D
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|15
|11
|3
|2
|6
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|22
|-11
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D
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V
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|3
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D
V
D
E
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|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
D
V
E
E
V
|18
|11
|2
|4
|5
|16
|21
|-5
|10
D
D
V
E
E
|19
|11
|2
|3
|6
|8
|17
|-9
|9
V
D
E
E
D
|20
|11
|0
|5
|6
|8
|21
|-13
|5
D
E
D
E
D