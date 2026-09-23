Prévia de Turquia x França pela Liga das Nações da Uefa A: tudo o que você precisa saber

Liga das Nações A - Rodada 1 25 de set. de 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Turquia x França começa em 25 de setembro de 2026, às 14:45 EST e 18:45 EST.

Zizou assume o comando da França

O ícone francês Zinedine Zidane vai querer começar sua trajetória como técnico da França com uma vitória sobre uma talentosa seleção da Turquia na Liga das Nações da UEFA.

Turquia precisa superar a decepção da Copa do Mundo

Apesar de ter um elenco repleto de nomes conhecidos, a Turquia ficou devendo na Copa do Mundo nas Américas. Guardou sua melhor atuação para o fim, quando venceu os EUA em uma partida sem valor, já que já estava eliminada. A equipe chega à Liga A da Liga das Nações da UEFA depois de despachar a Hungria por 6 a 1 no placar agregado. Invicta em seus últimos nove jogos em casa pela Liga das Nações, a Turquia pode se sentir confiante antes desta campanha.

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A vida sem Didier Deschamps começa para a França, e dificilmente ela poderia ser liderada por um nome mais icônico. Zinedine Zidane tem uma missão difícil pela frente, depois de Deschamps ter levado a França a três finais consecutivas de Copa do Mundo, vencendo a principal delas em 2018. Zidane, no entanto, não vai se intimidar com a tarefa, como alguém que comandou o Real Madrid a três títulos da Liga dos Campeões entre 2016 e 2018.

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Estatísticas importantes e notícias de lesão

Apenas dois dos sete jogos internacionais da Turquia neste ano tiveram gols dos dois lados.

O meia armador do Real Madrid Arda Guler, da Turquia, tem um gol e três assistências em sete partidas de LaLiga nesta temporada.

O zagueiro do Arsenal William Saliba desfalca a França com uma lesão nas costas.

O meio-campista ofensivo francês Michael Olise tem quatro gols e duas assistências em quatro jogos da Bundesliga pelo Bayern de Munique nesta temporada.

A Turquia sofreu gol antes dos 30 minutos em cada uma de suas últimas quatro partidas.

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Notícias das equipes e elencos

A Turquia de Vincenzo Montella não tem lesões nem suspensões listadas neste momento, com a provável escalação ainda a ser confirmada. Atualizações são esperadas mais perto do início da partida.

O elenco da França de Zinedine Zidane também ainda não tem detalhes confirmados da escalação neste momento. Aurelien Tchouameni está fora do elenco enquanto se recupera de uma lesão na virilha, embora Zidane tenha confirmado que Kylian Mbappe será o capitão da equipe. Mais notícias da equipe serão adicionadas à medida que a partida se aproxima.

Forma

A Turquia chega para este confronto com três vitórias, duas derrotas e nenhum empate em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre os EUA na Copa do Mundo, um fechamento positivo para sua campanha na fase de grupos após derrotas para a Austrália (0 a 2) e o Paraguai (0 a 1). Antes disso, a equipe venceu a Macedônia do Norte por 4 a 0 e a Venezuela por 2 a 1. Ao longo desses cinco jogos, a Turquia marcou 11 gols e sofreu oito.

Os últimos cinco jogos da França renderam três vitórias e duas derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota por 6 a 4 para a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo, seguida por uma derrota por 2 a 0 para a Espanha na disputa do terceiro lugar. Antes desses tropeços, a França venceu Marrocos por 2 a 0, Paraguai por 1 a 0 e Suécia por 3 a 0. Marcou dez gols e sofreu oito nessa sequência.

Histórico do confronto

O retrospecto entre essas duas seleções é relativamente equilibrado nos encontros recentes. O confronto mais recente terminou em 1 a 1, em um jogo das Eliminatórias da Eurocopa disputado na França em outubro de 2019, enquanto a Turquia venceu por 2 a 0 no jogo anterior das Eliminatórias naquele mesmo ano. O melhor resultado da França na série foi uma vitória por 4 a 0 em um amistoso em novembro de 2000. Nos quatro encontros registrados, a França tem o retrospecto geral mais forte, mas a Turquia mostrou que pode competir e conquistou pontos contra a França em jogos oficiais.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 1 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Bélgica BÉL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 França FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Itália ITÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Turquia TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento

A França atualmente ocupa a segunda colocação no grupo da Liga A da Liga das Nações, com a Turquia em quarto. Essa diferença significa que a França chega ao Kocaeli Stadium em vantagem na classificação, enquanto a Turquia precisa de um resultado positivo para seguir na briga pela ponta da tabela.