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Papara Park
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Prévia de Trabzonspor x Freiburg pela Liga Conferência Europa da UEFA: tudo o que você precisa saber

Trabzonspor x Freiburg
Trabzonspor
Freiburg
Conference League
M. Salah
I. Matanovic

Prévia completa do confronto entre Trabzonspor e Freiburg pela Liga Conferência Europa, enquanto Mo Salah busca ampliar sua coleção pessoal de títulos.

Prévia de Trabzonspor x Freiburg pela Liga Conferência da UEFA

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Conference League - Rodada 3
Papara Park

O Trabzonspor recebe o Freiburg pela Liga Conferência da UEFA no Papara Park, em Trabzon. A partida começa às 13h45 EST e às 17h45 GMT de quinta-feira, 5 de novembro.

Trabzonspor busca glórias nacionais e continentais

O Trabzonspor de Thomas Reis venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo as duas partidas que disputou nesta edição da Liga Conferência da UEFA, contra Heart of Midlothian e KuPS. Na briga pelo título na Turquia, o clube agora quer causar impacto na Europa, impulsionado pela chegada do astro Mohamed Salah. Reis venceu os sete jogos desde que assumiu o comando, um início perfeito para o novo treinador. Ídolo do Liverpool, Salah marcou um gol e deu uma assistência no último jogo da equipe em casa pela Liga Conferência da UEFA. Ele também balançou as redes na vitória em casa sobre o Besiktas pelo Campeonato Turco.

Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Freiburg reage a tempo da viagem a Trabzon

O Freiburg perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições, mas mostrou sinais de reação nas partidas recentes. A equipe venceu dois jogos consecutivos em competições nacionais, contra o Wolfsburg, pela Copa da Alemanha, e o Augsburg, pela Bundesliga, mas ainda tem muito trabalho pela frente na Liga Conferência Europa. Estreou na competição com uma vitória sobre o Jablonec, mas voltou à realidade na última rodada, com uma derrota por 3 a 0 para o Monaco.

Estatísticas e notícias sobre lesões

  • O Trabzonspor não empatou nenhum de seus últimos 13 jogos em todas as competições.
  • O Freiburg sofreu gols em seus últimos nove jogos.
  • O atacante croata Igor Matanovic marcou em cada um dos últimos dois jogos do Freiburg.
  • Ernest Muci marcou um gol e deu quatro assistências em seus últimos dois jogos pelo Trabzonspor.
  • Franculino Djú ficou fora do último jogo do Trabzonspor por lesão, enquanto Sidny Lopes Cabral está suspenso para esta partida.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Trabzonspor x Freiburg

Técnico

  • T. Reis

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