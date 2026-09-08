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Premier League
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Tottenham Hotspur Stadium
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Prévia de Tottenham x Everton pela Premier League: Spurs ainda não marcou após 270 minutos

Premier League
Tottenham
Everton
A. Maitland-Niles
R. De Zerbi

Prévia completa de Tottenham x Everton na Premier League. Falamos sobre tática, notícias das equipes, transferências e mais.

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Premier League - Rodada 4
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur x Everton começa em 12 de setembro de 2026 às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Spurs ainda não marcou após 270 minutos de futebol

Apesar do enorme investimento do Tottenham no mercado de transferências, a equipe ainda não conseguiu balançar as redes em seus três primeiros jogos da Premier League nesta temporada. As derrotas para Brentford e Newcastle foram seguidas por um morno empate sem gols com o Nottingham Forest na última rodada. O time de Roberto De Zerbi não conseguiu registrar sequer uma finalização no alvo contra o Forest e agradeceu à intervenção do VAR, que anulou o chute tardio de Neco Williams por toque de mão. Os novos reforços Savio (como titular), Omar Marmoush (como titular) e Mykhailo Mudryk (acionado no banco) atuaram.

Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Golaço de Maitland-Niles preserva início invicto do Everton

O Everton buscou o empate duas vezes contra o Man United para arrancar um empate por 2 a 2 com o Man United. O estreante Ainsley Maitland-Niles marcou um golaço aos 96 minutos, o que significa que o Everton tem cinco pontos em seus três jogos até agora e segue invicto.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Principais estatísticas

  • O Spurs está sem marcar em seus três primeiros jogos de liga de uma temporada pela primeira vez desde 1975.
  • A última vitória do Everton fora de casa na Premier League contra o Spurs foi em setembro de 2020.
  • O Spurs venceu o Everton nos dois jogos da liga na temporada passada e ganhou seus últimos cinco jogos em casa na EPL contra os Toffees.

Prováveis escalações

Spurs (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Tottenham x Everton

Técnico

  • R. De Zerbi

Forma

TOT

TOT - Sequência

TSG
E2-2
BRE
D3-0
CHA
V5-1
NEW
D0-2
NFO
E0-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
EVE

EVE - Sequência

LIL
E1-1
CRY
V2-0
PNE
V0-4
BOU
E1-1
MUN
E2-2
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Confronto direto

Confrontos

TottenhamEmpateEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FJ
12Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
HullHullHUL
321030+37
E
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
E
E
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
E
E
V
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
E
E
V
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
E
D
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
E
V
D
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
E
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
E
E
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
E
E
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
E
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
E
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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