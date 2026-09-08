Prévia de Tottenham x Everton pela Premier League: Spurs ainda não marcou após 270 minutos

Tottenham Hotspur x Everton começa em 12 de setembro de 2026 às 12h30 EST e 17h30 GMT.
Spurs ainda não marcou após 270 minutos de futebol
Apesar do enorme investimento do Tottenham no mercado de transferências, a equipe ainda não conseguiu balançar as redes em seus três primeiros jogos da Premier League nesta temporada. As derrotas para Brentford e Newcastle foram seguidas por um morno empate sem gols com o Nottingham Forest na última rodada. O time de Roberto De Zerbi não conseguiu registrar sequer uma finalização no alvo contra o Forest e agradeceu à intervenção do VAR, que anulou o chute tardio de Neco Williams por toque de mão. Os novos reforços Savio (como titular), Omar Marmoush (como titular) e Mykhailo Mudryk (acionado no banco) atuaram.Getty Images
Golaço de Maitland-Niles preserva início invicto do Everton
O Everton buscou o empate duas vezes contra o Man United para arrancar um empate por 2 a 2 com o Man United. O estreante Ainsley Maitland-Niles marcou um golaço aos 96 minutos, o que significa que o Everton tem cinco pontos em seus três jogos até agora e segue invicto.Getty Images
Principais estatísticas
- O Spurs está sem marcar em seus três primeiros jogos de liga de uma temporada pela primeira vez desde 1975.
- A última vitória do Everton fora de casa na Premier League contra o Spurs foi em setembro de 2020.
- O Spurs venceu o Everton nos dois jogos da liga na temporada passada e ganhou seus últimos cinco jogos em casa na EPL contra os Toffees.
Prováveis escalações
Spurs (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.
Everton (4-2-3-1): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Tottenham x Everton
Técnico
- R. De Zerbi
Forma
Confronto direto
Confrontos
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