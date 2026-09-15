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Prévia de Tottenham Hotspur x Aston Villa pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Premier League
Tottenham
Aston Villa
R. De Zerbi
U. Emery
S. Tonali

Prévia completa de Tottenham x Aston Villa na Premier League. Falamos sobre tática, notícias das equipes, momento e muito mais.

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Premier League - Rodada 5
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham x Aston Villa começa em 19 de setembro de 2026 às 07h30 EST e 11h30 GMT.

Spurs e Villa tentam se recuperar de começos terríveis

Tottenham e Aston Villa fizeram começos desastrosos em suas campanhas de 2026-27. Talvez ainda seja cedo demais para chamar este jogo de confronto de seis pontos, mas ele pode servir como um catalisador para a equipe que ousar vencer neste duelo de sábado cedo na capital.

Spurs seguem com dificuldades em casa sem marcar gols

Apesar do enorme investimento durante o verão, o Tottenham de Roberto De Zerbi ainda não marcou um único gol em quatro partidas da EPL nesta temporada. A equipe teve dois empates sem gols, o que significa que está um ponto acima do Villa na tabela. Os dois lados ainda não venceram, o que torna este confronto potencialmente fascinante, mas também nervoso para torcedores e jogadores de ambas as equipes. Os Spurs tiveram a terceira pior campanha em casa entre todos os times da divisão na temporada passada, conquistando apenas 15 pontos no Tottenham Hotspur Stadium, o que representou apenas 36% do total de pontos em 2025-26. Após dois 17º lugares consecutivos na liga, a diretoria pode não ter tanta paciência com De Zerbi se os Spurs não mostrarem progresso significativo nesta temporada.

FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONGetty Images

Villa perdeu sua espinha dorsal

Enquanto os Spurs investiram pesado em reforços caros, o Aston Villa perdeu jogadores-chave como Youri Tielemans, Ezri Konsa e Morgan Rogers para rivais da Premier League. O time passou em branco em todos os seus jogos da EPL nesta temporada, com exceção de um, que foi a derrota por 2 a 1 em casa para o Nottingham Forest na última rodada. O time de Unai Emery pode tirar algum consolo da vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Club Brugge na Champions League, e isso pode dar a confiança de que precisa para embalar sua campanha doméstica neste fim de semana.

Aston Villa FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

  • É a primeira vez na história que os Spurs passam em branco nos quatro primeiros jogos de EPL de uma temporada.
  • Já se passaram 407 minutos desde o último gol dos Spurs na Premier League, e é a primeira vez que o time não marca em quatro partidas consecutivas da Premier League desde setembro de 2006.
  • Dejan Kulusevski, Xavi Simons e Mykhaylo Mudryk são ausências de longo prazo nos Spurs.
  • É a quarta vez que o Villa começa uma temporada de Premier League sem vencer nenhum dos seus quatro primeiros jogos, depois de 1992-93, 1997-98 e 2025-26.
Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Prováveis escalações

Spurs (4231): Kinsky; Gray, van Hecke, van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Villa (4231): Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Maatsen; Kamara, Barkley; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Tottenham x Aston Villa

Técnico

  • R. De Zerbi

Roberto De Zerbi não conta com Wilson Odobert, Xavi Simons e Mykhaylo Mudryk por lesão. Pedro Porro e Destiny Udogie ficaram fora do empate com o Everton no fim de semana passado, e a condição física de ambos será monitorada antes desta partida. Nenhuma provável escalação inicial foi confirmada, e novas atualizações são esperadas mais perto do início do jogo.

Unai Emery também enfrenta uma longa lista de ausências, com Amadou Onana, Leon Goretzka, Brian Madjo e Pau Torres todos fora por lesão. No momento, não há suspensões registradas para nenhum dos lados. A profundidade do elenco do Villa será testada em meio a um calendário congestionado, e atualizações sobre quaisquer preocupações físicas adicionais serão acrescentadas à medida que surgirem.

Forma

TOT

TOT - Sequência

BRE
D3-0
CHA
V5-1
NEW
D0-2
NFO
E0-0
EVE
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
AVL

AVL - Sequência

BHA
D4-0
ARS
D0-1
HUL
E0-0
CLB
V2-3
NFO
D1-2
Gol marcado (sofrido)
4/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Tottenham venceu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com dois empates e duas derrotas. Sua única vitória nessa sequência foi contra o Charlton Athletic na Carabao Cup, por 5 a 1, em 26 de agosto. Na Premier League, os Spurs não marcaram em nenhuma das três partidas, empatando por 0 a 0 com Nottingham Forest e Everton, enquanto perderam por 2 a 0 para o Newcastle United e por 3 a 0 para o Brentford. Ao longo desses cinco jogos, marcaram cinco gols e sofreram oito.

O Aston Villa venceu uma de suas últimas cinco partidas, também com um empate e três derrotas. Seu resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Nottingham Forest em 12 de setembro. O Villa, porém, conseguiu uma vitória nessa sequência ao bater o Club Brugge por 3 a 2 fora de casa na Champions League em 8 de setembro. Marcou seis gols e sofreu oito nesses cinco compromissos, com três derrotas consecutivas em seus últimos três jogos de Premier League.

Retrospecto do confronto

Confrontos

TottenhamEmpateAston Villa
1
0
4
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FJ
Copa da Inglaterra
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FJ
Copa da Inglaterra
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
FJ
5Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 3 de maio de 2026, quando o Aston Villa venceu o Tottenham por 2 a 1 no Villa Park pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos em todas as competições, o Villa venceu quatro e os Spurs um, com a única vitória do Tottenham acontecendo em um triunfo por 2 a 1 no Villa Park pela Premier League em outubro de 2025. O Villa marcou nove gols contra seis dos Spurs nesses cinco encontros.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
V
E
E
V
4
HullHullHUL
422052+38
E
E
V
V
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
V
E
D
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
E
D
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
E
E
E
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
E
V
E
E
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
E
E
E
V
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
V
D
D
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
E
E
D
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
D
E
V
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
D
E
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
E
V
D
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
E
E
E
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
E
E
D
D
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
E
D
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
D
E
D
D
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na atual tabela da Premier League, o Tottenham está em 17º, e o Aston Villa em 19º.

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