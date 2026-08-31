Swansea City x Wrexham: detalhes da partida

Championship - Rodada 5 5 de set. de 2026 - 15:00 Swansea.com Stadium

Swansea City e Wrexham se enfrentarão em 5 de setembro de 2026, às 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Dérbi galês de alto risco em Swansea

O Swansea City volta para casa para receber o rival Wrexham no Swansea.com Stadium pela quinta rodada da Championship. Embalado por um início invicto em sua campanha na liga, o Swansea busca defender seu mando de campo e manter o embalo inicial na parte de cima da tabela. Para o Wrexham, uma intensa viagem ao sul do País de Gales representa um grande teste na tentativa de conquistar sua primeira vitória na liga na temporada 2026/27.

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A arrancada dos Swans na terceira rodada: blitz de três gols no Pride Park

O Swansea City chega ao sábado cheio de confiança após uma convincente vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Derby County na terceira rodada, em 29 de agosto. Joseph Opoku deu o tom imediatamente com um gol aos 2 minutos, seguido por um gol de Eom Ji-sung pouco antes do intervalo. Ronald fechou a atuação nos acréscimos para completar a goleada. O resultado se soma à vitória por 2 a 1 na estreia contra o Stoke City e ao empate sem gols com o Sheffield United, deixando o Swansea com 7 pontos em três jogos da liga. Prévia completa de Swansea City x Wrexham pela Championship. Analisamos os resultados da terceira rodada, o momento recente e os principais destaques antes deste dérbi galês na noite de sábado, no Swansea.com Stadium.

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A frustração dos Red Dragons na terceira rodada: decepção no fim contra o Birmingham

O Wrexham viaja ao sul em busca de redenção após sofrer uma derrota por 2 a 1 em casa para o Birmingham City na terceira rodada, em 28 de agosto. Callum Doyle balançou as redes aos 54 minutos para recolocar o Wrexham no jogo, mas dois gols de Phil Neumann, do Birmingham, no segundo tempo foram decisivos. Depois de registrar empates consecutivos por 1 a 1 contra Cardiff City e Watford no início da campanha, o Wrexham soma dois pontos e busca mais solidez defensiva para frear a fluida linha de frente do Swansea.

Orgulho no dérbi e pontos vitais no início da temporada

Confrontos de dérbi entre rivais galeses sempre trazem batalhas físicas intensas e transições rápidas em campo. O trio ofensivo do Swansea, formado por Opoku, Eom e Ronald, testará a linha defensiva do Wrexham com superioridade pelo centro, enquanto o Wrexham apostará no jogo de pivô de Kieffer Moore e Nathan Broadhead para iniciar contra-ataques. Com a rivalidade local e as posições na liga em jogo, o duelo de sábado promete fortes emoções desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

O Swansea City é comandado por Vitor Matos. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões para o time da casa neste momento, e nenhuma provável escalação foi divulgada. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O Wrexham é comandado por Phil Parkinson. Da mesma forma, não há detalhes confirmados sobre lesões ou suspensões para os visitantes, e nenhuma provável escalação foi divulgada. Volte mais perto da partida para conferir as últimas notícias das equipes.

Forma

O Swansea City registra três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi a vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Derby County pela Championship, em 29 de agosto, após um empate sem gols com o Sheffield United em 22 de agosto. O Swansea também venceu o Stoke City por 2 a 1 fora de casa em 15 de agosto. Sua única derrota nessa sequência foi contra o Birmingham City na Copa da Liga Inglesa. Ao longo dos cinco jogos, o Swansea marcou seis gols e sofreu dois.

O Wrexham perdeu três, empatou um e não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 em casa para o Birmingham City pela Championship, em 28 de agosto. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Watford em 22 de agosto e por 1 a 1 com o Cardiff City em 17 de agosto. O Wrexham sofreu gols em cada um de seus últimos quatro jogos e ainda não venceu uma partida competitiva nesta temporada.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 13 de março de 2026, quando o Wrexham venceu o Swansea City por 2 a 0 em uma partida da Championship. Antes disso, o Swansea venceu por 2 a 1 em casa no confronto do primeiro turno, em 19 de dezembro de 2025. Nos dois encontros competitivos mais recentes, cada lado tem uma vitória. As equipes também se enfrentaram nas divisões inferiores, com confrontos anteriores na League Two e na League One ao longo do início dos anos 2000.