Swansea City x Wrexham: detalhes da partida

Championship - Rodada 5 5 de set. de 2026 - 15:00 Swansea.com Stadium

Swansea City e Wrexham se enfrentarão em 5 de setembro de 2026, às 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Dérbi galês de alto risco em Swansea

O Swansea City volta para casa para receber o rival Wrexham no Swansea.com Stadium pela quinta rodada da Championship. Embalado por uma longa sequência invicta no início de sua campanha na liga, os Swans querem defender seu território e manter a pressão no topo da tabela. Para o Wrexham, viajar ao sul do País de Gales logo após a primeira vitória na liga na temporada representa uma ótima oportunidade para ganhar embalo de verdade na corrida da Championship.

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Início arrasador dos Swans derruba o Watford

O Swansea City chega ao sábado cheio de confiança após a vitória por 2 a 0 sobre o Watford em casa na quarta rodada, em 1º de setembro. Eom Ji-sung abriu o placar aos oito minutos antes de Adam Idah ampliar a vantagem antes da marca de meia hora. Somando esse resultado ao triunfo por 3 a 0 fora de casa sobre o Derby County, ao empate por 0 a 0 com o Sheffield United e à vitória por 2 a 1 na estreia contra o Stoke, o Swansea soma 10 pontos em quatro partidas, com dois jogos seguidos sem sofrer gol.

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Triunfo por três gols dos Red Dragons no The Den

O Wrexham viaja para o sul com confiança renovada após conquistar uma dominante vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Millwall, no The Den, pela quarta rodada, em 2 de setembro. Um gol contra de Zak Sturge colocou o Wrexham no caminho da vitória no primeiro tempo, antes de o atacante Kieffer Moore e o ala Jacques Ekomié liquidarem a partida no segundo tempo. Depois de dois empates e uma derrota apertada para o Birmingham no início da temporada, o time de Phil Parkinson soma cinco pontos e enfim mostra a solidez defensiva e a eficiência ofensiva necessárias para viagens complicadas.

Orgulho no dérbi e ambições de metade de cima da tabela

Os dérbis entre rivais galeses sempre trazem batalhas físicas intensas e transições rápidas em campo. O ataque do Swansea, liderado por Eom Ji-sung e Adam Idah, testará a linha de três defensores do Wrexham, enquanto o Wrexham apostará na presença física de Kieffer Moore e Josh Windass para incomodar os mandantes. Com o orgulho local e o posicionamento no início da temporada em jogo, o dérbi de sábado promete intensidade de alto nível desde o apito inicial.

Possíveis escalações

Swansea City: Vigouroux; Lissah, Cabango, Welsh, Tymon; Stamenic Opoku, Eustaquio, Widell, Eom; Idah

Wrexham: Patterson; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Rathbone, Whiteman, Ekomie; Windass, O'Brien, Moore

Notícias das equipes e elencos

O Swansea City é comandado por Vitor Matos. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões do time da casa até o momento, e nenhuma provável escalação foi divulgada. Atualizações serão acrescentadas mais perto do pontapé inicial.

O Wrexham é comandado por Phil Parkinson. Da mesma forma, não há detalhes confirmados sobre lesões ou suspensões dos visitantes, e nenhuma provável escalação foi divulgada. Volte mais perto da partida para conferir as últimas notícias das equipes.

Forma

O Swansea City registrou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi a vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Derby County pela Championship, em 29 de agosto, após um empate sem gols com o Sheffield United em 22 de agosto. O Swansea também bateu o Stoke City por 2 a 1 fora de casa em 15 de agosto. Sua única derrota nessa sequência foi contra o Birmingham City na Copa da Liga Inglesa. Ao longo desses cinco jogos, o Swansea marcou seis gols e sofreu dois.

O Wrexham perdeu três, empatou um e não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 em casa para o Birmingham City pela Championship, em 28 de agosto. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Watford em 22 de agosto e por 1 a 1 com o Cardiff City em 17 de agosto. O Wrexham sofreu gols em cada um de seus últimos quatro jogos e ainda não venceu uma partida oficial nesta temporada.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 13 de março de 2026, quando o Wrexham venceu o Swansea City por 2 a 0 em uma partida da Championship. Antes disso, o Swansea venceu por 2 a 1 em casa no confronto do primeiro turno, em 19 de dezembro de 2025. Nos dois encontros competitivos mais recentes, cada lado soma uma vitória. As equipes também se enfrentaram nas divisões inferiores, com duelos anteriores na League Two e na League One espalhados pelo começo dos anos 2000.