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Prévia de Swansea City x Wrexham na Championship: tudo o que você precisa saber

Swansea x Wrexham
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Prévia completa de Swansea City x Wrexham na Championship. Analisamos os resultados da 4ª rodada, o momento recente e os principais destaques antes do dérbi galês deste sábado à noite no Swansea.com Stadium.

Swansea City x Wrexham: detalhes da partida

crest
Championship - Rodada 5
Swansea.com Stadium

Swansea City e Wrexham se enfrentarão em 5 de setembro de 2026, às 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Dérbi galês de alto risco em Swansea

O Swansea City volta para casa para receber o rival Wrexham no Swansea.com Stadium pela quinta rodada da Championship. Embalado por uma longa sequência invicta no início de sua campanha na liga, os Swans querem defender seu território e manter a pressão no topo da tabela. Para o Wrexham, viajar ao sul do País de Gales logo após a primeira vitória na liga na temporada representa uma ótima oportunidade para ganhar embalo de verdade na corrida da Championship.

Swansea City v Watford - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Início arrasador dos Swans derruba o Watford

O Swansea City chega ao sábado cheio de confiança após a vitória por 2 a 0 sobre o Watford em casa na quarta rodada, em 1º de setembro. Eom Ji-sung abriu o placar aos oito minutos antes de Adam Idah ampliar a vantagem antes da marca de meia hora. Somando esse resultado ao triunfo por 3 a 0 fora de casa sobre o Derby County, ao empate por 0 a 0 com o Sheffield United e à vitória por 2 a 1 na estreia contra o Stoke, o Swansea soma 10 pontos em quatro partidas, com dois jogos seguidos sem sofrer gol.

Millwall v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Triunfo por três gols dos Red Dragons no The Den

O Wrexham viaja para o sul com confiança renovada após conquistar uma dominante vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Millwall, no The Den, pela quarta rodada, em 2 de setembro. Um gol contra de Zak Sturge colocou o Wrexham no caminho da vitória no primeiro tempo, antes de o atacante Kieffer Moore e o ala Jacques Ekomié liquidarem a partida no segundo tempo. Depois de dois empates e uma derrota apertada para o Birmingham no início da temporada, o time de Phil Parkinson soma cinco pontos e enfim mostra a solidez defensiva e a eficiência ofensiva necessárias para viagens complicadas.

Orgulho no dérbi e ambições de metade de cima da tabela

Os dérbis entre rivais galeses sempre trazem batalhas físicas intensas e transições rápidas em campo. O ataque do Swansea, liderado por Eom Ji-sung e Adam Idah, testará a linha de três defensores do Wrexham, enquanto o Wrexham apostará na presença física de Kieffer Moore e Josh Windass para incomodar os mandantes. Com o orgulho local e o posicionamento no início da temporada em jogo, o dérbi de sábado promete intensidade de alto nível desde o apito inicial.

Possíveis escalações

Swansea City: Vigouroux; Lissah, Cabango, Welsh, Tymon; Stamenic Opoku, Eustaquio, Widell, Eom; Idah

Wrexham: Patterson; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Rathbone, Whiteman, Ekomie; Windass, O'Brien, Moore

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Swansea x Wrexham

Swansea crest
Swansea
SWA
Formação
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Wrexham crest
Wrexham
WRE

Técnico

  • V. Matos

O Swansea City é comandado por Vitor Matos. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões do time da casa até o momento, e nenhuma provável escalação foi divulgada. Atualizações serão acrescentadas mais perto do pontapé inicial.

O Wrexham é comandado por Phil Parkinson. Da mesma forma, não há detalhes confirmados sobre lesões ou suspensões dos visitantes, e nenhuma provável escalação foi divulgada. Volte mais perto da partida para conferir as últimas notícias das equipes.

Forma

SWA

SWA - Sequência

BIR
D0-1
STK
V1-2
SHU
E0-0
DER
V0-3
WAT
V2-0
Gol marcado (sofrido)
7/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
WRE

WRE - Sequência

MID
D1-0
CAC
E1-1
WAT
E1-1
BIR
D1-2
MIL
V0-3
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Swansea City registrou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi a vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Derby County pela Championship, em 29 de agosto, após um empate sem gols com o Sheffield United em 22 de agosto. O Swansea também bateu o Stoke City por 2 a 1 fora de casa em 15 de agosto. Sua única derrota nessa sequência foi contra o Birmingham City na Copa da Liga Inglesa. Ao longo desses cinco jogos, o Swansea marcou seis gols e sofreu dois.

O Wrexham perdeu três, empatou um e não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 em casa para o Birmingham City pela Championship, em 28 de agosto. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Watford em 22 de agosto e por 1 a 1 com o Cardiff City em 17 de agosto. O Wrexham sofreu gols em cada um de seus últimos quatro jogos e ainda não venceu uma partida oficial nesta temporada.

Histórico do confronto

Confrontos

SwanseaEmpateWrexham
1
1
3
Championship
Wrexham badge
Wrexham
WRE
2
Swansea badge
Swansea
SWA
0
FJ
Championship
Swansea badge
Swansea
SWA
2
Wrexham badge
Wrexham
WRE
1
FJ
League Two
Swansea badge
Swansea
SWA
0
Wrexham badge
Wrexham
WRE
0
FJ
League Two
Wrexham badge
Wrexham
WRE
4
Swansea badge
Swansea
SWA
0
FJ
League One
Swansea badge
Swansea
SWA
0
Wrexham badge
Wrexham
WRE
1
FJ
2Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 13 de março de 2026, quando o Wrexham venceu o Swansea City por 2 a 0 em uma partida da Championship. Antes disso, o Swansea venceu por 2 a 1 em casa no confronto do primeiro turno, em 19 de dezembro de 2025. Nos dois encontros competitivos mais recentes, cada lado soma uma vitória. As equipes também se enfrentaram nas divisões inferiores, com duelos anteriores na League Two e na League One espalhados pelo começo dos anos 2000.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SwanseaSwanseaSWA
431071+610
V
V
E
V
2
Queens Park RangersQueens Park RangersQPR
431073+410
V
V
E
V
3
Charlton AthleticCharlton AthleticCHA
431063+310
E
V
V
V
4
WolverhamptonWolverhamptonWOL
4211118+37
D
V
V
E
5
MiddlesbroughMiddlesbroughMID
421175+27
E
V
D
V
6
Bristol CityBristol CityBRC
421176+17
V
V
E
D
7
West BromwichWest BromwichWBA
421176+17
E
D
V
V
8
BirminghamBirminghamBIR
413054+16
E
V
E
E
9
Sheffield UnitedSheffield UnitedSHU
413054+16
V
E
E
E
10
MillwallMillwallMIL
420268-26
D
D
V
V
11
WrexhamWrexhamWRE
412164+25
V
D
E
E
12
West HamWest HamWHU
412187+15
V
E
D
E
13
BlackburnBlackburnBLB
41215505
E
D
V
E
14
WatfordWatfordWAT
412145-15
D
E
E
V
15
Bolton WanderersBolton WanderersBOL
411245-14
D
D
E
V
16
Derby CountyDerby CountyDER
411257-24
V
D
E
D
17
Lincoln CityLincoln CityLIN
411235-24
E
V
D
D
18
SouthamptonSouthamptonSOU
4211105+53
E
V
V
D
19
CardiffCardiffCAC
403167-13
D
E
E
E
20
NorwichNorwichNOR
410357-23
D
V
D
D
21
PortsmouthPortsmouthPOR
410358-33
D
D
V
D
22
StokeStokeSTK
410349-53
V
D
D
D
23
BurnleyBurnleyBUR
4022510-52
E
D
D
E
24
PrestonPrestonPNE
400439-60
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

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