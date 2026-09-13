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Prévia de Sunderland x AZ Alkmaar pela Liga Europa da UEFA: tudo o que você precisa saber

Sunderland x AZ Alkmaar
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Prévia completa da partida entre Sunderland e AZ Alkmaar na Liga Europa da UEFA. Analisamos os resultados domésticos recentes, o momento das equipes e os principais destaques antes desta abertura de quarta-feira à noite no Stadium of Light.

Sunderland x AZ Alkmaar: detalhes da partida

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Liga Europa - Rodada 1
Stadium of Light

Sunderland A.F.C. e AZ Alkmaar vão se enfrentar em 16 de setembro de 2026, às 19:00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

O futebol europeu volta a Wearside

O Sunderland volta ao Stadium of Light para abrir sua campanha na fase de liga da UEFA Europa League contra o time holandês AZ Alkmaar. Após uma dura derrota na Premier League no fim de semana, a equipe de Régis Le Bris tenta se recuperar sob os refletores e somar pontos importantes logo no início diante de sua torcida. Para o AZ Alkmaar, viajar ao nordeste da Inglaterra após um empate no campeonato nacional representa uma oportunidade de afirmar sua credencial europeia e ganhar embalo no continente.

Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

O revés dos Black Cats contra o Arsenal

O Sunderland chega para o duelo de quarta-feira tentando se recuperar após a derrota por 2 a 0 em casa para o Arsenal na Premier League, na 4ª rodada (12 de setembro). Apesar de ter resistido durante um primeiro tempo sem gols, o Sunderland sofreu um gol de Bruno Guimarães aos 57 minutos antes de um pênalti no fim, convertido por Bukayo Saka, selar a vitória dos visitantes. O resultado encerrou uma semana de invencibilidade que contou com um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Brentford e uma vitória por 1 a 0 sobre o Hull City na EFL Cup.

AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images

O ponto somado dos Kaaskoppen no AFAS Stadium

O AZ Alkmaar viaja para a Inglaterra após empatar por 1 a 1 em casa com o Willem II pela Eredivisie, na 6ª rodada (11 de setembro). O capitão Jordy Clasie abriu o placar para o AZ aos 32 minutos, mas Devin Haen empatou para o Willem II aos 81. O resultado vem logo após a vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o SC Heerenveen, mantendo a equipe de Maarten Martens firmemente na metade de cima da tabela da Eredivisie antes do compromisso europeu.

A torcida do Sunderland em casa pode romper a barreira tática do AZ Alkmaar? 

Confrontos entre times ingleses e holandeses costumam destacar contrastes táticos dinâmicos. O bloco médio físico do Sunderland e a energia de Granit Xhaka e Enzo Le Fée vão testar a saída de bola baseada na posse do AZ, liderada por Jordy Clasie e Calvin Stengs. Enquanto isso, Brian Brobbey tentará ser a referência do ataque do Sunderland contra a estrutura defensiva do AZ. Com o embalo máximo da fase de liga em jogo na 1ª rodada, o duelo de quarta-feira promete fortes emoções desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Sunderland x AZ Alkmaar

Técnico

  • R. Le Bris

Regis Le Bris ainda não confirmou sua provável escalação para este confronto da Europa League, e nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi divulgada pelo clube até o momento. Outras atualizações sobre a equipe serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis, mais perto do início da partida.

No AZ Alkmaar, o técnico Leeroy Echteld também ainda não revelou seus planos para o elenco na viagem a Wearside. No momento, não há dados sobre lesões ou suspensões da equipe visitante, e as informações mais recentes serão refletidas aqui assim que surgirem.

Forma

SUN

SUN - Sequência

IPS
D2-1
FUL
V1-0
BRE
E1-1
HUL
V1-0
ARS
D0-2
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
AZ

AZ - Sequência

UTR
V1-4
SIT
V0-2
GAE
V5-2
HEE
V2-3
WII
E1-1
Gol marcado (sofrido)
15/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Sunderland chega para este jogo com retrospecto de W2 D1 L1 em suas últimas quatro partidas competitivas, com sua atuação mais recente terminando em empate por 1 a 1 contra o Brentford na Premier League em 5 de setembro. Antes disso, venceu o Fulham por 1 a 0 e sofreu derrota por 2 a 1 para o Ipswich Town. Em seus últimos cinco jogos, incluindo a pré-temporada, os Black Cats marcaram cinco gols e sofreram três.

O AZ Alkmaar chega em grande fase, vencendo cada uma de suas últimas cinco partidas na Eredivisie. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o SC Heerenveen em 6 de setembro, após uma goleada por 5 a 2 sobre o Go Ahead Eagles na semana anterior. A equipe de Echteld tem sido prolífica, e sua sequência invicta se estende desde o início da campanha.

Retrospecto do confronto

Não há dados de confrontos diretos disponíveis sobre encontros anteriores entre Sunderland e AZ Alkmaar. Este jogo representa um novo capítulo entre os dois clubes em nível europeu.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
OmoniaOmoniaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragueSparta PragueSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta de VigoCelta de VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
MilanMilanMIL
00000000
1
OlympiacosOlympiacosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvárosFerencvárosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznańLech PoznańLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
Levski SofiaLevski SofiaLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Classificação às quartas de final

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