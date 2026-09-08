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Prévia de Sunderland x Arsenal pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Sunderland x Arsenal
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Sunderland
Arsenal

Prévia completa de Sunderland x Arsenal na Premier League. Analisamos os resultados da 3ª rodada, o momento recente e os principais destaques antes deste duelo de sábado à noite no Stadium of Light.

Sunderland x Arsenal: detalhes da partida

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Premier League - Rodada 4
Stadium of Light

Sunderland e Arsenal entram em campo em 12 de setembro de 2026, às 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Noite de sábado de Premier League no Nordeste

O Sunderland volta para casa para receber o Arsenal, candidato ao título, no Stadium of Light, pela quarta rodada da Premier League 2026/27. Depois de um empate fora de casa muito disputado, o Sunderland tenta testar sua força como mandante diante de uma das equipes em melhor forma da liga. Para o Arsenal, recém-saído de uma viagem no meio de semana pela Champions League e com 100% de aproveitamento no cenário doméstico, somar os três pontos fora de casa é crucial para manter o embalo na parte de cima da tabela.

Brentford v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

A resistência do Sunderland na 3ª rodada: pênalti de Le Fée garante ponto contra o Brentford

O Sunderland chega para o sábado após um sólido empate por 1 a 1 fora de casa contra o Brentford, no Gtech Community Stadium, pela terceira rodada, em 5 de setembro. Depois de sofrer gol de Vitaly Janelt aos 56 minutos, o Sunderland reagiu e conseguiu um pênalti aos 81, convertido com tranquilidade pelo meio-campista Enzo Le Fée. O resultado se soma à vitória em casa por 1 a 0 sobre o Fulham na segunda rodada e dá ao time de Régis Le Bris quatro pontos em seus três primeiros jogos na Premier League.

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

O triunfo do Arsenal na 3ª rodada: Havertz e Ødegaard comandam virada no clássico

O Arsenal viaja para Tyne and Wear cheio de confiança após garantir uma dramática vitória em casa por 2 a 1 sobre o rival londrino Chelsea, no Emirates Stadium, pela terceira rodada, em 6 de setembro. Apesar de sofrer um gol cedo, de Morgan Rogers, aos dois minutos, a equipe de Mikel Arteta respondeu com força. Kai Havertz empatou aos 24 minutos antes de o capitão Martin Ødegaard marcar no início do segundo tempo para manter o Arsenal perfeito, com nove pontos em três partidas.

Atakes no Stadium of Light: bloco baixo em casa contra candidatos ao título

Historicamente, as visitas ao Stadium of Light representam um desafio físico para os times visitantes. A estrutura defensiva do Sunderland, ancorada por Kevin Danso e Granit Xhaka, tentará atrapalhar a construção pelo centro do Arsenal. Enquanto isso, o Arsenal confiará na movimentação criativa de Martin Ødegaard e Bukayo Saka para encontrar espaços. Com posições importantes na liga em jogo logo no início da campanha, o duelo de sábado promete uma batalha intensa desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Sunderland x Arsenal

Técnico

  • R. Le Bris

Regis Le Bris não tem preocupações confirmadas com lesão ou suspensão para a partida, e nenhuma provável escalação foi divulgada pelo Sunderland até o momento. Novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O Arsenal não contará com Jurrien Timber e William Saliba por lesão. Mikel Arteta não confirmou uma provável equipe titular, e as notícias do time serão atualizadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

SUN

SUN - Sequência

RCL
V0-2
REN
V2-1
IPS
D2-1
FUL
V1-0
BRE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ARS

ARS - Sequência

COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
CHE
V2-1
Gol marcado (sofrido)
10/2
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Sunderland chega para a partida com uma campanha de três vitórias e uma derrota em seus últimos cinco compromissos competitivos, com mais uma vitória em amistoso incluída nessa sequência. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Fulham na Premier League, em 30 de agosto, e também venceu o Rennes por 2 a 1 em um amistoso de pré-temporada. A derrota veio contra o Ipswich Town, que venceu por 2 a 1 no Stadium of Light em 22 de agosto.

O Arsenal venceu todos os seus últimos cinco jogos em todas as competições, marcou dez gols e sofreu apenas um. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Aston Villa, em 31 de agosto. Também derrotou o Coventry City por 3 a 0 na estreia da temporada e venceu o Manchester City por 3 a 0 na Community Shield. Essa sequência inclui dois jogos seguidos sem sofrer gols na Premier League.

Retrospecto do confronto

Confrontos

SunderlandEmpateArsenal
0
1
4
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FJ
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FJ
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FJ
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FJ
4Gols marcados16
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 7 de fevereiro de 2026, quando o Arsenal venceu o Sunderland por 3 a 0 no Emirates Stadium, pela Premier League. Antes disso, os times empataram por 2 a 2 no Stadium of Light em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Arsenal venceu três, com um empate e uma derrota, e marcou 14 gols contra quatro do Sunderland.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
HullHullHUL
321030+37
E
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
E
E
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
E
E
V
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
E
E
V
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
E
D
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
E
V
D
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
E
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
E
E
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
E
E
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
E
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
E
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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