Prévia de Sunderland x Arsenal pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Sunderland x Arsenal: detalhes da partida
Sunderland e Arsenal entram em campo em 12 de setembro de 2026, às 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).
Noite de sábado de Premier League no Nordeste
O Sunderland volta para casa para receber o Arsenal, candidato ao título, no Stadium of Light, pela quarta rodada da Premier League 2026/27. Depois de um empate fora de casa muito disputado, o Sunderland tenta testar sua força como mandante diante de uma das equipes em melhor forma da liga. Para o Arsenal, recém-saído de uma viagem no meio de semana pela Champions League e com 100% de aproveitamento no cenário doméstico, somar os três pontos fora de casa é crucial para manter o embalo na parte de cima da tabela.Getty Images
A resistência do Sunderland na 3ª rodada: pênalti de Le Fée garante ponto contra o Brentford
O Sunderland chega para o sábado após um sólido empate por 1 a 1 fora de casa contra o Brentford, no Gtech Community Stadium, pela terceira rodada, em 5 de setembro. Depois de sofrer gol de Vitaly Janelt aos 56 minutos, o Sunderland reagiu e conseguiu um pênalti aos 81, convertido com tranquilidade pelo meio-campista Enzo Le Fée. O resultado se soma à vitória em casa por 1 a 0 sobre o Fulham na segunda rodada e dá ao time de Régis Le Bris quatro pontos em seus três primeiros jogos na Premier League.Getty Images
O triunfo do Arsenal na 3ª rodada: Havertz e Ødegaard comandam virada no clássico
O Arsenal viaja para Tyne and Wear cheio de confiança após garantir uma dramática vitória em casa por 2 a 1 sobre o rival londrino Chelsea, no Emirates Stadium, pela terceira rodada, em 6 de setembro. Apesar de sofrer um gol cedo, de Morgan Rogers, aos dois minutos, a equipe de Mikel Arteta respondeu com força. Kai Havertz empatou aos 24 minutos antes de o capitão Martin Ødegaard marcar no início do segundo tempo para manter o Arsenal perfeito, com nove pontos em três partidas.
Atakes no Stadium of Light: bloco baixo em casa contra candidatos ao título
Historicamente, as visitas ao Stadium of Light representam um desafio físico para os times visitantes. A estrutura defensiva do Sunderland, ancorada por Kevin Danso e Granit Xhaka, tentará atrapalhar a construção pelo centro do Arsenal. Enquanto isso, o Arsenal confiará na movimentação criativa de Martin Ødegaard e Bukayo Saka para encontrar espaços. Com posições importantes na liga em jogo logo no início da campanha, o duelo de sábado promete uma batalha intensa desde o apito inicial.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Sunderland x Arsenal
Técnico
- R. Le Bris
Regis Le Bris não tem preocupações confirmadas com lesão ou suspensão para a partida, e nenhuma provável escalação foi divulgada pelo Sunderland até o momento. Novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.
O Arsenal não contará com Jurrien Timber e William Saliba por lesão. Mikel Arteta não confirmou uma provável equipe titular, e as notícias do time serão atualizadas assim que estiverem disponíveis.
Forma
O Sunderland chega para a partida com uma campanha de três vitórias e uma derrota em seus últimos cinco compromissos competitivos, com mais uma vitória em amistoso incluída nessa sequência. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Fulham na Premier League, em 30 de agosto, e também venceu o Rennes por 2 a 1 em um amistoso de pré-temporada. A derrota veio contra o Ipswich Town, que venceu por 2 a 1 no Stadium of Light em 22 de agosto.
O Arsenal venceu todos os seus últimos cinco jogos em todas as competições, marcou dez gols e sofreu apenas um. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Aston Villa, em 31 de agosto. Também derrotou o Coventry City por 3 a 0 na estreia da temporada e venceu o Manchester City por 3 a 0 na Community Shield. Essa sequência inclui dois jogos seguidos sem sofrer gols na Premier League.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 7 de fevereiro de 2026, quando o Arsenal venceu o Sunderland por 3 a 0 no Emirates Stadium, pela Premier League. Antes disso, os times empataram por 2 a 2 no Stadium of Light em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Arsenal venceu três, com um empate e uma derrota, e marcou 14 gols contra quatro do Sunderland.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
V
V
V
|3
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
E
V
V
|4
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|+1
|6
D
V
V
|5
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|+3
|5
E
E
V
|6
|3
|1
|2
|0
|6
|4
|+2
|5
V
E
E
|7
|3
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|2
|0
|6
|4
|+2
|5
E
V
E
|8
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|+2
|5
E
E
V
|9
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|+1
|5
E
E
V
|10
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
E
D
V
|11
|3
|1
|1
|1
|7
|6
|+1
|4
E
V
D
|12
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
E
V
D
|13
|3
|1
|0
|2
|4
|8
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|3
V
D
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|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
D
D
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|3
|0
|2
|1
|4
|5
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|2
E
E
D
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|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
E
E
D
|17
|3
|0
|1
|2
|0
|5
|-5
|1
E
D
D
|18
|3
|0
|1
|2
|0
|5
|-5
|1
E
D
D
|19
|3
|0
|0
|3
|4
|7
|-3
|0
D
D
D
|20
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|-5
|0
D
D
D