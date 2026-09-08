Prévia de Sunderland x Arsenal pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Sunderland x Arsenal: detalhes da partida

Premier League - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland e Arsenal entram em campo em 12 de setembro de 2026, às 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Noite de sábado de Premier League no Nordeste

O Sunderland volta para casa para receber o Arsenal, candidato ao título, no Stadium of Light, pela quarta rodada da Premier League 2026/27. Depois de um empate fora de casa muito disputado, o Sunderland tenta testar sua força como mandante diante de uma das equipes em melhor forma da liga. Para o Arsenal, recém-saído de uma viagem no meio de semana pela Champions League e com 100% de aproveitamento no cenário doméstico, somar os três pontos fora de casa é crucial para manter o embalo na parte de cima da tabela.

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A resistência do Sunderland na 3ª rodada: pênalti de Le Fée garante ponto contra o Brentford

O Sunderland chega para o sábado após um sólido empate por 1 a 1 fora de casa contra o Brentford, no Gtech Community Stadium, pela terceira rodada, em 5 de setembro. Depois de sofrer gol de Vitaly Janelt aos 56 minutos, o Sunderland reagiu e conseguiu um pênalti aos 81, convertido com tranquilidade pelo meio-campista Enzo Le Fée. O resultado se soma à vitória em casa por 1 a 0 sobre o Fulham na segunda rodada e dá ao time de Régis Le Bris quatro pontos em seus três primeiros jogos na Premier League.

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O triunfo do Arsenal na 3ª rodada: Havertz e Ødegaard comandam virada no clássico

O Arsenal viaja para Tyne and Wear cheio de confiança após garantir uma dramática vitória em casa por 2 a 1 sobre o rival londrino Chelsea, no Emirates Stadium, pela terceira rodada, em 6 de setembro. Apesar de sofrer um gol cedo, de Morgan Rogers, aos dois minutos, a equipe de Mikel Arteta respondeu com força. Kai Havertz empatou aos 24 minutos antes de o capitão Martin Ødegaard marcar no início do segundo tempo para manter o Arsenal perfeito, com nove pontos em três partidas.

Atakes no Stadium of Light: bloco baixo em casa contra candidatos ao título

Historicamente, as visitas ao Stadium of Light representam um desafio físico para os times visitantes. A estrutura defensiva do Sunderland, ancorada por Kevin Danso e Granit Xhaka, tentará atrapalhar a construção pelo centro do Arsenal. Enquanto isso, o Arsenal confiará na movimentação criativa de Martin Ødegaard e Bukayo Saka para encontrar espaços. Com posições importantes na liga em jogo logo no início da campanha, o duelo de sábado promete uma batalha intensa desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Regis Le Bris não tem preocupações confirmadas com lesão ou suspensão para a partida, e nenhuma provável escalação foi divulgada pelo Sunderland até o momento. Novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O Arsenal não contará com Jurrien Timber e William Saliba por lesão. Mikel Arteta não confirmou uma provável equipe titular, e as notícias do time serão atualizadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

O Sunderland chega para a partida com uma campanha de três vitórias e uma derrota em seus últimos cinco compromissos competitivos, com mais uma vitória em amistoso incluída nessa sequência. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Fulham na Premier League, em 30 de agosto, e também venceu o Rennes por 2 a 1 em um amistoso de pré-temporada. A derrota veio contra o Ipswich Town, que venceu por 2 a 1 no Stadium of Light em 22 de agosto.

O Arsenal venceu todos os seus últimos cinco jogos em todas as competições, marcou dez gols e sofreu apenas um. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Aston Villa, em 31 de agosto. Também derrotou o Coventry City por 3 a 0 na estreia da temporada e venceu o Manchester City por 3 a 0 na Community Shield. Essa sequência inclui dois jogos seguidos sem sofrer gols na Premier League.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 7 de fevereiro de 2026, quando o Arsenal venceu o Sunderland por 3 a 0 no Emirates Stadium, pela Premier League. Antes disso, os times empataram por 2 a 2 no Stadium of Light em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Arsenal venceu três, com um empate e uma derrota, e marcou 14 gols contra quatro do Sunderland.