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Prévia de Real Sociedad x Bournemouth pela Liga Europa da UEFA: tudo o que você precisa saber

Real Sociedad x Bournemouth
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Prévia completa de Real Sociedad x AFC Bournemouth pela Liga Europa da Uefa. Analisamos os resultados recentes nas competições nacionais, o momento das equipes e as principais histórias antes deste confronto de quinta-feira à noite no Estádio Anoeta.

Real Sociedad x AFC Bournemouth: detalhes da partida

crest
Liga Europa - Rodada 1
Reale Arena

Real Sociedad e AFC Bournemouth se enfrentarão em 17 de setembro de 2026, às 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Abertura europeia em San Sebastián

A Real Sociedad volta para casa para receber o time inglês AFC Bournemouth no Estádio Anoeta pela 1ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2026/27. Depois de um fim de semana desafiador em LaLiga, a La Real tenta se reorganizar sob os refletores e somar pontos importantes logo no início diante de sua torcida. Para o Bournemouth, viajar à Espanha após empates consecutivos no cenário doméstico representa uma oportunidade empolgante de afirmar suas credenciais europeias na rodada de abertura.

Real Sociedad v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Revés da La Real contra o Atlético de Madrid

A Real Sociedad entra em campo na quinta-feira tentando se recuperar após a derrota em casa por 3 a 0 para o Atlético de Madrid em LaLiga, na 5ª rodada (13 de setembro). Depois de um primeiro tempo sem gols, a La Real sofreu um pênalti no fim antes de gols de Jonathan David e Giuliano Simeone confirmarem o resultado para os visitantes. A atuação veio depois de uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o Elche CF na 4ª rodada e de um empate sem gols com o Celta de Vigo, deixando o time de Pellegrino Matarazzo ansioso para recuperar a solidez defensiva.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

O emocionante empate dos Cherries no Vitality Stadium

O Bournemouth viaja à Espanha após um empate movimentado por 2 a 2 contra o Brentford na Premier League, na 4ª rodada (12 de setembro). Justin Kluivert e Marcus Tavernier marcaram para o Bournemouth, mas um doblete de Kevin Schade forçou a igualdade. A atuação se soma a um empate por 2 a 2 na casa do Newcastle United e a uma vitória por 4 a 0 sobre o Lincoln City na EFL Cup, mostrando que o time de Marco Rose leva bastante poder ofensivo para a ação europeia.

O jogo de pressão do Bournemouth pode quebrar o ritmo de San Sebastián?

Confrontos entre o controle técnico espanhol e a intensidade da Premier League sempre rendem duelos táticos dinâmicos. O motor do meio-campo central da Real Sociedad, com Carlos Soler, Luka Sučić e Mikel Oyarzabal, tentará ditar o ritmo e controlar a posse de bola. Enquanto isso, o Bournemouth confiará na pressão intensa e em transições rápidas pelos lados com Justin Kluivert, Marcus Tavernier e Evanilson. Com pontos vitais da fase de liga em disputa na 1ª rodada, o confronto de quinta-feira promete ação de alto nível desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Real Sociedad x Bournemouth

Técnico

  • P. Matarazzo

A Real Sociedad é comandada por Pellegrino Matarazzo para este jogo da Europa League. Não há, neste momento, nenhuma informação confirmada sobre provável escalação, lesão ou suspensão do time da casa, e atualizações serão acrescentadas mais perto do pontapé inicial.

Marco Rose comanda o Bournemouth na viagem a San Sebastian. Assim como no time da casa, não foram fornecidos detalhes confirmados do elenco, lesões ou suspensões, e mais notícias da equipe serão divulgadas à medida que a partida se aproximar.

Forma

RSO

RSO - Sequência

RMA
D4-1
ESP
V2-1
CEL
E0-0
ELC
V2-3
ATM
D0-3
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BOU

BOU - Sequência

MCI
D2-1
EVE
E1-1
NEW
E2-2
LIN
V4-0
BRE
E2-2
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A Real Sociedad chega para este jogo com um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota em casa por 2 a 3 para o Elche em LaLiga, enquanto uma vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol aparece como uma das atuações mais positivas dessa sequência. O revés mais pesado foi contra o Real Madrid, uma derrota por 4 a 1 em agosto. Ao longo dessas cinco partidas, a Real Sociedad marcou seis gols e sofreu sete.

Os últimos cinco resultados do Bournemouth mostram uma vitória, três empates e uma derrota. Sua partida mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Brentford na Premier League e, antes disso, a vitória por 4 a 0 sobre o Lincoln City na Carabao Cup. Os Cherries também empataram por 2 a 2 na casa do Newcastle United e por 1 a 1 na casa do Everton, com sua única derrota sendo o revés por 2 a 1 para o Manchester City. Ao longo dessas cinco partidas, o Bournemouth marcou nove gols e sofreu seis.

Histórico do confronto

Confrontos

Real SociedadEmpateBournemouth
1
2
0
Amistosos de clubes
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FJ
Amistosos de clubes
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FJ
Amistosos de clubes
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FJ
3Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram2/3

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 9 de agosto de 2025, quando empataram por 1 a 1 em um amistoso de pré-temporada. No mesmo dia, uma segunda partida entre os times terminou em 0 a 0. O único outro confronto registrado foi um amistoso de pré-temporada em julho de 2022, vencido pela Real Sociedad por 2 a 1. As três partidas do retrospecto disponível entre os dois times foram amistosos, sem confrontos oficiais registrados entre os clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
OmoniaOmoniaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragueSparta PragueSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta de VigoCelta de VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
MilanMilanMIL
00000000
1
OlympiacosOlympiacosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvárosFerencvárosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznańLech PoznańLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
Levski SofiaLevski SofiaLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Classificação às quartas de final

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