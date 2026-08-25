Prévia de Real Madrid x Real Sociedad pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Real Madrid x Real Sociedad: detalhes da partida
Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam em 26 de agosto de 2026, às 19h30 GMT (15h30 EST / 20h30 BST / 21h30 SAST).
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Ação espanhola no meio de semana sob as luzes do Bernabéu
O Real Madrid volta para casa, no Santiago Bernabéu, na quarta-feira, 26 de agosto, para enfrentar a Real Sociedad em um intrigante duelo de LaLiga no meio de semana. Após seus jogos de liga no fim de semana, o Real Madrid tenta transformar seu estádio em uma verdadeira fortaleza e somar pontos importantes no início da corrida pelo título. Para a Real Sociedad, a viagem a Madri no meio de semana representa uma oportunidade de alto risco para retomar o embalo e conquistar um resultado marcante fora de casa.Getty Images
Gol tardio do Real Madrid contra o Espanyol mantém sequência viva
O Real Madrid chega à noite de quarta-feira embalado por uma sofrida vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol no sábado, 22 de agosto. Jude Bellingham colocou o Madrid em vantagem logo aos 8 minutos, antes de o Espanyol empatar. Com a partida em aberto nos minutos finais, o reserva Carlos Espí marcou de forma clínica aos 90 minutos para garantir os três pontos. Impulsionado por um núcleo letal formado por Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, o Madrid segue tendo como principal força a capacidade de punir as linhas adversárias em transições no fim dos jogos.Getty Images
La Real busca resposta após tropeço apertado contra o Betis
A Real Sociedad viaja à capital com a intenção de se recuperar após perder por 1 a 0 para o Real Betis fora de casa na sexta-feira, 21 de agosto. Apesar de controlar longos períodos da partida com uma escalação que contava com Takefusa Kubo e Ander Barrenetxea, um gol de Rodrigo Riquelme aos 62 minutos acabou sendo o fator decisivo. A Real Sociedad confia no jogo estruturado do meio-campo e em uma pressão de alta intensidade; estabelecer o controle pelo centro desde cedo será essencial se a equipe basca quiser atrapalhar a posse de bola do Madrid e silenciar o público do Bernabéu.
Duelo de alto calibre com o calor do Bernabéu
Historicamente, o Real Madrid leva clara vantagem neste confronto, especialmente em casa. No encontro mais recente pela liga no Santiago Bernabéu, em fevereiro de 2026, o Real Madrid conquistou uma sofrida vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad em uma partida marcada por drama tático nos minutos finais e jogo acelerado pelos lados. Nos confrontos recentes entre as equipes, a Real Sociedad mostrou ser capaz de levar a linha defensiva do Madrid ao limite, preparando o cenário para mais 90 minutos envolventes na capital.
Prováveis escalações
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bernardo, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Herrera, Soler; Kubo, Sucic, Barrenetxea; Oyarzabal
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Real Madrid x Real Sociedad
Jose Mourinho enfrenta uma significativa crise defensiva por lesões antes da rodada de abertura. Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio e Thiago Pitarch estão indisponíveis, deixando o treinador com opções limitadas para a defesa. Nenhuma provável escalação foi confirmada, e não há suspensões no momento. Novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.
O técnico da Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, tem um desfalque para administrar, já que Alvaro Odriozola aparece na lista de lesionados. Os visitantes não têm jogadores suspensos, e nenhuma escalação confirmada foi divulgada antes da viagem a Madri.
Forma
O Real Madrid chega em boa forma na pré-temporada, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco amistosos. Seu compromisso mais recente terminou com vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04, enquanto também venceu Deportivo de A Coruna por 1 a 0 e Ferencvaros por 2 a 1. Os únicos pontos desperdiçados vieram em um empate por 2 a 2 com a Fiorentina. Ao longo dessas cinco partidas, o Madrid marcou 11 gols e sofreu cinco.
A campanha da Real Sociedad na pré-temporada traz um cenário difícil. O time perdeu quatro dos últimos cinco amistosos, com derrotas para Chelsea (3 a 1), FC Koeln duas vezes (2 a 1 e 2 a 0) e Toulouse (2 a 1). Sua única vitória veio contra o Aston Villa, quando marcou quatro gols em um triunfo por 4 a 2. A Sociedad sofreu 10 gols ao longo de seus cinco jogos preparatórios.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes terminou com uma confortável vitória em casa do Real Madrid por 4 a 1 em LaLiga, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o Madrid leva clara vantagem, com quatro vitórias e um empate, um emocionante 4 a 4 pela Copa do Rei no Bernabeu, em abril de 2025. A Real Sociedad não venceu o Madrid em nenhum dos últimos cinco encontros, e seus únicos pontos vieram naquele empate pela copa.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|2
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|3
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
E
V
|4
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|5
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
D
V
|6
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|7
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|8
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
V
D
|9
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|10
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
E
E
|11
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|12
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|13
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|14
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
E
|15
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|16
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
E
D
|17
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
E
D
|18
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
D
E
|19
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|20
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D