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La Liga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoReal Sociedad
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Prévia de Real Madrid x Real Sociedad pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Real Madrid x Real Sociedad
La Liga
Real Madrid
Real Sociedad

Prévia completa de Real Madrid x Real Sociedad em LaLiga. Analisamos a forma recente, as atualizações dos elencos e os principais destaques antes deste confronto de alto nível no meio de semana no Santiago Bernabéu.

Real Madrid x Real Sociedad: detalhes da partida

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La Liga - Rodada 1
Estadio Bernabeu

Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam em 26 de agosto de 2026, às 19h30 GMT (15h30 EST / 20h30 BST / 21h30 SAST).

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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Ação espanhola no meio de semana sob as luzes do Bernabéu

O Real Madrid volta para casa, no Santiago Bernabéu, na quarta-feira, 26 de agosto, para enfrentar a Real Sociedad em um intrigante duelo de LaLiga no meio de semana. Após seus jogos de liga no fim de semana, o Real Madrid tenta transformar seu estádio em uma verdadeira fortaleza e somar pontos importantes no início da corrida pelo título. Para a Real Sociedad, a viagem a Madri no meio de semana representa uma oportunidade de alto risco para retomar o embalo e conquistar um resultado marcante fora de casa.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDGetty Images

Gol tardio do Real Madrid contra o Espanyol mantém sequência viva

O Real Madrid chega à noite de quarta-feira embalado por uma sofrida vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol no sábado, 22 de agosto. Jude Bellingham colocou o Madrid em vantagem logo aos 8 minutos, antes de o Espanyol empatar. Com a partida em aberto nos minutos finais, o reserva Carlos Espí marcou de forma clínica aos 90 minutos para garantir os três pontos. Impulsionado por um núcleo letal formado por Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, o Madrid segue tendo como principal força a capacidade de punir as linhas adversárias em transições no fim dos jogos.

Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La Real busca resposta após tropeço apertado contra o Betis

A Real Sociedad viaja à capital com a intenção de se recuperar após perder por 1 a 0 para o Real Betis fora de casa na sexta-feira, 21 de agosto. Apesar de controlar longos períodos da partida com uma escalação que contava com Takefusa Kubo e Ander Barrenetxea, um gol de Rodrigo Riquelme aos 62 minutos acabou sendo o fator decisivo. A Real Sociedad confia no jogo estruturado do meio-campo e em uma pressão de alta intensidade; estabelecer o controle pelo centro desde cedo será essencial se a equipe basca quiser atrapalhar a posse de bola do Madrid e silenciar o público do Bernabéu.

Duelo de alto calibre com o calor do Bernabéu

Historicamente, o Real Madrid leva clara vantagem neste confronto, especialmente em casa. No encontro mais recente pela liga no Santiago Bernabéu, em fevereiro de 2026, o Real Madrid conquistou uma sofrida vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad em uma partida marcada por drama tático nos minutos finais e jogo acelerado pelos lados. Nos confrontos recentes entre as equipes, a Real Sociedad mostrou ser capaz de levar a linha defensiva do Madrid ao limite, preparando o cenário para mais 90 minutos envolventes na capital.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bernardo, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Herrera, Soler; Kubo, Sucic, Barrenetxea; Oyarzabal

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Real Madrid x Real Sociedad

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formação
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
1T. Courtois18A. Carreras16I. Konate4D. Huijsen24D. Dumfries20B. Silva8F. Valverde7Vinicius Junior5J. Bellingham15A. Guler10K. Mbappe1A. Remiro17S. Gomez31J. Martin2J. Aramburu5I. Zubeldia7A. Barrenetxea14T. Kubo21Y. Herrera24L. Sucic18C. Soler9O. Oskarsson
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Real Madrid

Time titular

Real Sociedad

Técnico

  • J. Mourinho
  • P. Matarazzo

Jose Mourinho enfrenta uma significativa crise defensiva por lesões antes da rodada de abertura. Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio e Thiago Pitarch estão indisponíveis, deixando o treinador com opções limitadas para a defesa. Nenhuma provável escalação foi confirmada, e não há suspensões no momento. Novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O técnico da Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, tem um desfalque para administrar, já que Alvaro Odriozola aparece na lista de lesionados. Os visitantes não têm jogadores suspensos, e nenhuma escalação confirmada foi divulgada antes da viagem a Madri.

Forma

RMA

RMA - Sequência

FIO
E2-2
FTC
V1-2
COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RSO

RSO - Sequência

TFC
D2-1
KOE
D2-0
KOE
D2-1
CHE
D3-1
BET
D1-0
Gol marcado (sofrido)
3/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Real Madrid chega em boa forma na pré-temporada, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco amistosos. Seu compromisso mais recente terminou com vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04, enquanto também venceu Deportivo de A Coruna por 1 a 0 e Ferencvaros por 2 a 1. Os únicos pontos desperdiçados vieram em um empate por 2 a 2 com a Fiorentina. Ao longo dessas cinco partidas, o Madrid marcou 11 gols e sofreu cinco.

A campanha da Real Sociedad na pré-temporada traz um cenário difícil. O time perdeu quatro dos últimos cinco amistosos, com derrotas para Chelsea (3 a 1), FC Koeln duas vezes (2 a 1 e 2 a 0) e Toulouse (2 a 1). Sua única vitória veio contra o Aston Villa, quando marcou quatro gols em um triunfo por 4 a 2. A Sociedad sofreu 10 gols ao longo de seus cinco jogos preparatórios.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Real MadridEmpateReal Sociedad
5
0
0
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FJ
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FJ
Copa do Rei
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
4
FJ
Copa do Rei
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
10Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre as equipes terminou com uma confortável vitória em casa do Real Madrid por 4 a 1 em LaLiga, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o Madrid leva clara vantagem, com quatro vitórias e um empate, um emocionante 4 a 4 pela Copa do Rei no Bernabeu, em abril de 2025. A Real Sociedad não venceu o Madrid em nenhum dos últimos cinco encontros, e seus únicos pontos vieram naquele empate pela copa.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
3
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
4
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
V
5
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
6
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
7
BétisBétisBET
110010+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10100001
E
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
E
13
ValenciaValenciaVAL
10100001
E
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
15
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
D
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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