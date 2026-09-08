Prévia de Real Madrid x Rayo Vallecano pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Real Madrid x Rayo Vallecano: detalhes da partida

La Liga - Rodada 5 12 de set. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid e Rayo Vallecano darão o pontapé inicial em 12 de setembro de 2026, às 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Dérbi madrilenho na capital

O Real Madrid volta ao Santiago Bernabéu para receber o vizinho Rayo Vallecano pela quinta rodada da temporada 2026/27 de LaLiga. Após uma semana desafiadora, que incluiu uma derrota no cenário doméstico e a estreia no meio de semana na Champions League, o Real Madrid busca garantir uma vitória decisiva em casa para seguir no ritmo da disputa pelo título. Para o Rayo Vallecano, fazer a curta viagem pela cidade após uma vitória dramática traz um impulso extra de confiança, enquanto tenta atrapalhar seus rivais da capital.

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Revés do Real Madrid na 4ª rodada: tropeço fora de casa contra o Real Betis

O Real Madrid entra em campo no sábado em busca de uma forte resposta doméstica após perder por 1 a 0 fora de casa para o Real Betis no Estadio de La Cartuja, pela quarta rodada (4 de setembro). Apesar de criar oportunidades com um setor ofensivo liderado por Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, o Madrid sofreu um gol aos 81 minutos de Troy Parrott. Mbappé teve um pênalti defendido nos acréscimos, deixando o Real Madrid de mãos vazias e motivado para recuperar sua eficiência em casa.

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Doblete de Camello afunda o Racing Club

O Rayo Vallecano vai ao Bernabéu em alta após uma explosiva vitória por 3 a 2 em casa sobre o Real Racing Club pela quarta rodada (5 de setembro). Andrei Rațiu abriu o placar aos 17 minutos antes de o atacante Sergio Camello ter uma atuação decisiva de dois gols (43', 47'). Apesar de receber cartões vermelhos tardios para Fran Pérez e Jorge de Frutos, o Rayo resistiu nos acréscimos para garantir os três pontos em um dramático jogo de cinco gols.

Orgulho da capital e pontos vitais na liga em jogo

Historicamente, as visitas ao Bernabéu representam uma missão difícil para o Rayo Vallecano, embora os jogos entre esses vizinhos de Madri apresentem de forma consistente alto ritmo e duelos físicos intensos. O motor criativo central do Real Madrid, liderado por Jude Bellingham e Federico Valverde, tentará desmontar o bloco médio do Rayo, enquanto o Rayo apostará em contra-ataques rápidos com Andrei Rațiu e Sergio Camello. Com a posição inicial na liga em jogo, o dérbi de sábado promete muita emoção desde o primeiro apito.

Notícias das equipes e elencos

O Real Madrid chega para este confronto sem três jogadores do time principal. Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy estão todos listados como lesionados, deixando Mourinho com decisões a tomar na defesa e no ataque. Nenhuma escalação provável foi confirmada, e são esperadas atualizações mais perto do pontapé inicial.

O Rayo Vallecano enfrenta suas próprias preocupações com lesões. O goleiro Augusto Batalla segue fora, situação que levou à contratação por empréstimo de Emil Audero, vindo do Como, no último dia da janela. Isi Palazon também está ausente por lesão. Não há suspensões registradas para nenhum dos lados, e nenhuma escalação inicial confirmada foi divulgada pelo Rayo até o momento.

Forma

O Real Madrid chega para esta partida em excelente forma, vencendo todos os seus cinco compromissos mais recentes entre LaLiga e amistosos de pré-temporada. Apenas em LaLiga, venceu três jogos seguidos, incluindo um triunfo por 4 a 0 sobre o Malaga em 30 de agosto e uma vitória por 4 a 1 contra a Real Sociedad quatro dias antes. Ao longo dessas três partidas de liga, o Madrid marcou nove gols e sofreu dois, com a vitória fora de casa sobre o Espanyol completando uma sequência sólida de resultados.

O retrospecto recente do Rayo Vallecano é difícil de ler. A equipe conseguiu apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos, um triunfo de pré-temporada sobre o Sporting Charleroi. Em LaLiga, somou um ponto em três partidas, empatando por 1 a 1 com o Deportivo Alaves antes de perder para o Sevilla e depois sofrer aquela pesada derrota por 5 a 2 para o Barcelona em 31 de agosto. O Rayo marcou quatro gols e sofreu nove em seus cinco compromissos mais recentes.

Confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em LaLiga em 1º de fevereiro de 2026, com vitória do Real Madrid por 2 a 1 no Bernabeu. Antes disso, o Rayo segurou o Madrid em um empate sem gols em Vallecas, em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros por LaLiga, o Real Madrid venceu duas vezes, empatou duas e não perdeu nenhuma, com o Rayo sem vitórias nessa sequência. O confronto mais dramático no recorte foi um empate por 3 a 3 em Vallecas, em dezembro de 2024.