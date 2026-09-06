Prévia de Real Madrid x Inter de Milão pela Liga dos Campeões da UEFA: tudo o que você precisa saber

Real Madrid x Inter: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 1 8 de set. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid e Inter de Milão entram em campo em 8 de setembro de 2026, às 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

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Gigantes europeus se enfrentam na 1ª rodada

O Real Madrid volta ao Santiago Bernabéu para abrir sua campanha na Liga dos Campeões da UEFA contra a potência italiana Inter de Milão. Depois de um fim de semana doméstico frustrante em La Liga, o Real Madrid tenta dar uma resposta imediata no cenário europeu e ditar o tom de sua campanha no grupo. Para a Inter de Milão, a viagem a Madri após uma emocionante vitória na liga oferece uma oportunidade ideal para mandar um recado logo cedo contra um rival direto do grupo.

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Frustração do Real Madrid no fim de semana: tropeço contra o Real Betis

O Real Madrid chega à terça-feira em busca de uma resposta rápida após sofrer uma derrota por 1 a 0 fora de casa para o Real Betis em La Liga, na 4ª rodada (4 de setembro). Apesar de controlar a posse de bola e escalar uma linha de ataque com Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham, o time de Madri sofreu o gol da vitória aos 81 minutos, marcado por Troy Parrott. Já nos acréscimos, uma cobrança de pênalti de Mbappé foi defendida, deixando o Real Madrid de mãos vazias e desesperado para recuperar a eficiência diante do gol.

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A vitória de virada por cinco gols dos Nerazzurri sobre o Napoli

A Inter de Milão vai a Madri transbordando confiança depois de conquistar uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o SSC Napoli no San Siro, pela Serie A, na 3ª rodada (5 de setembro). Depois de ficar em desvantagem por 2 a 0 no início do segundo tempo, Lautaro Martínez iniciou a reação com um gol aos 56 minutos, antes de Marcus Thuram empatar aos 82. Martínez então completou a virada heroica com o gol da vitória aos 90 minutos dos acréscimos para garantir os três pontos, levando a Inter a Madri em alta.

Tradição europeia e domínio precoce no grupo

Os confrontos entre esses dois pesos-pesados continentais produzem, de forma consistente, batalhas táticas de alta intensidade. Os ataques rápidos pelos lados do Real Madrid, com Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, vão testar a estrutura defensiva de três homens da Inter, enquanto a dupla ofensiva da Inter, formada por Lautaro Martínez e Marcus Thuram, representará uma ameaça constante em contra-ataques rápidos. Com margens mínimas separando a elite da Europa, o duelo de terça-feira promete drama de primeira linha desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

O Real Madrid é comandado por Jose Mourinho, embora nenhuma lesão ou suspensão confirmada tenha sido reportada antes desta partida. Nenhuma provável escalação foi confirmada até o momento, e são esperadas novas atualizações mais perto do pontapé inicial.

A Inter é liderada por Cristian Chivu e, da mesma forma, nenhuma notícia sobre lesão ou suspensão foi confirmada para o elenco visitante. As notícias das equipes de ambos os lados serão atualizadas à medida que novas informações estiverem disponíveis.

Forma

O Real Madrid chega em excelente forma no cenário doméstico, tendo vencido todas as cinco partidas mais recentes entre LaLiga e amistosos de pré-temporada. Sua última atuação foi uma imponente vitória por 4 a 0 sobre o Malaga em LaLiga, depois de um triunfo por 4 a 1 contra a Real Sociedad três dias antes. O time de Mourinho também venceu o Espanyol fora de casa por 2 a 1, demonstrando sua capacidade de render longe de seus domínios. Ao longo dessas cinco partidas, o Real Madrid marcou 13 gols e sofreu apenas quatro.

A Inter também vive bom momento, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e um empate. Seus únicos pontos perdidos vieram no empate por 1 a 1 com o AC Milan na pré-temporada. Desde então, o time de Chivu não perdeu, incluindo uma vitória por 4 a 1 sobre o Monza na Serie A e um triunfo por 1 a 0 fora de casa sobre o Cagliari em 30 de agosto. A Inter marcou oito gols nos últimos cinco compromissos e sofreu três.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Champions League em 7 de dezembro de 2021, quando o Real Madrid venceu por 2 a 0 no Bernabeu. Nos últimos quatro confrontos entre as equipes pela Champions League, o Real Madrid não perdeu nenhuma vez, com três vitórias e nenhum empate. Nessa sequência, o Real Madrid venceu por 1 a 0 em Milão em setembro de 2021, ganhou fora de casa da Inter por 2 a 0 em novembro de 2020 e levou a melhor em um emocionante 3 a 2 no Bernabeu no início daquele mesmo mês.