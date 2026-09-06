Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Liga dos Campeões
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoInter de Milão
Assista aqui! SBTAssista aqui! Max

Com o apoio de

Prévia de Real Madrid x Inter de Milão pela Liga dos Campeões da UEFA: tudo o que você precisa saber

Real Madrid x Inter de Milão
Liga dos Campeões
Real Madrid
Inter de Milão

Prévia completa de Real Madrid x Inter de Milão pela Liga dos Campeões da UEFA. Analisamos os resultados do fim de semana nas ligas nacionais, o momento recente e os principais destaques antes deste grande confronto de terça-feira à noite no Santiago Bernabéu.

Real Madrid x Inter: detalhes da partida

crest
Liga dos Campeões - Rodada 1
Estadio Bernabeu

Real Madrid e Inter de Milão entram em campo em 8 de setembro de 2026, às 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Leia mais: O fracasso do Real Madrid na Andaluzia: tropeço de um garanhão ou o início de uma queda?

Gigantes europeus se enfrentam na 1ª rodada

O Real Madrid volta ao Santiago Bernabéu para abrir sua campanha na Liga dos Campeões da UEFA contra a potência italiana Inter de Milão. Depois de um fim de semana doméstico frustrante em La Liga, o Real Madrid tenta dar uma resposta imediata no cenário europeu e ditar o tom de sua campanha no grupo. Para a Inter de Milão, a viagem a Madri após uma emocionante vitória na liga oferece uma oportunidade ideal para mandar um recado logo cedo contra um rival direto do grupo.

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Frustração do Real Madrid no fim de semana: tropeço contra o Real Betis

O Real Madrid chega à terça-feira em busca de uma resposta rápida após sofrer uma derrota por 1 a 0 fora de casa para o Real Betis em La Liga, na 4ª rodada (4 de setembro). Apesar de controlar a posse de bola e escalar uma linha de ataque com Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham, o time de Madri sofreu o gol da vitória aos 81 minutos, marcado por Troy Parrott. Já nos acréscimos, uma cobrança de pênalti de Mbappé foi defendida, deixando o Real Madrid de mãos vazias e desesperado para recuperar a eficiência diante do gol.

FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIGetty Images

A vitória de virada por cinco gols dos Nerazzurri sobre o Napoli

A Inter de Milão vai a Madri transbordando confiança depois de conquistar uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o SSC Napoli no San Siro, pela Serie A, na 3ª rodada (5 de setembro). Depois de ficar em desvantagem por 2 a 0 no início do segundo tempo, Lautaro Martínez iniciou a reação com um gol aos 56 minutos, antes de Marcus Thuram empatar aos 82. Martínez então completou a virada heroica com o gol da vitória aos 90 minutos dos acréscimos para garantir os três pontos, levando a Inter a Madri em alta.

Tradição europeia e domínio precoce no grupo

Os confrontos entre esses dois pesos-pesados continentais produzem, de forma consistente, batalhas táticas de alta intensidade. Os ataques rápidos pelos lados do Real Madrid, com Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, vão testar a estrutura defensiva de três homens da Inter, enquanto a dupla ofensiva da Inter, formada por Lautaro Martínez e Marcus Thuram, representará uma ameaça constante em contra-ataques rápidos. Com margens mínimas separando a elite da Europa, o duelo de terça-feira promete drama de primeira linha desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Real Madrid x Inter de Milão

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formação
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
3-5-2
1T. Courtois17M. Cucurella16I. Konate24D. Dumfries4D. Huijsen6E. Camavinga7Vinicius Junior5J. Bellingham15A. Guler8F. Valverde10K. Mbappe1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji31Y. Bisseck23N. Barella32F. Dimarco8P. Sucic7P. Zielinski17A. Diouf10L. Martinez94F. Esposito
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
4-2-3-1
Real Madrid

Time titular

Inter de Milão

Técnico

  • J. Mourinho
  • C. Chivu

O Real Madrid é comandado por Jose Mourinho, embora nenhuma lesão ou suspensão confirmada tenha sido reportada antes desta partida. Nenhuma provável escalação foi confirmada até o momento, e são esperadas novas atualizações mais perto do pontapé inicial.

A Inter é liderada por Cristian Chivu e, da mesma forma, nenhuma notícia sobre lesão ou suspensão foi confirmada para o elenco visitante. As notícias das equipes de ambos os lados serão atualizadas à medida que novas informações estiverem disponíveis.

Forma

RMA

RMA - Sequência

S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
D1-0
Gol marcado (sofrido)
13/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
INT

INT - Sequência

JUV
V1-2
BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
Gol marcado (sofrido)
11/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Real Madrid chega em excelente forma no cenário doméstico, tendo vencido todas as cinco partidas mais recentes entre LaLiga e amistosos de pré-temporada. Sua última atuação foi uma imponente vitória por 4 a 0 sobre o Malaga em LaLiga, depois de um triunfo por 4 a 1 contra a Real Sociedad três dias antes. O time de Mourinho também venceu o Espanyol fora de casa por 2 a 1, demonstrando sua capacidade de render longe de seus domínios. Ao longo dessas cinco partidas, o Real Madrid marcou 13 gols e sofreu apenas quatro.

A Inter também vive bom momento, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e um empate. Seus únicos pontos perdidos vieram no empate por 1 a 1 com o AC Milan na pré-temporada. Desde então, o time de Chivu não perdeu, incluindo uma vitória por 4 a 1 sobre o Monza na Serie A e um triunfo por 1 a 0 fora de casa sobre o Cagliari em 30 de agosto. A Inter marcou oito gols nos últimos cinco compromissos e sofreu três.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Real MadridEmpateInter de Milão
5
0
0
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
Liga dos Campeões
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
Liga dos Campeões
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
Amistosos de clubes
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
11Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Champions League em 7 de dezembro de 2021, quando o Real Madrid venceu por 2 a 0 no Bernabeu. Nos últimos quatro confrontos entre as equipes pela Champions League, o Real Madrid não perdeu nenhuma vez, com três vitórias e nenhum empate. Nessa sequência, o Real Madrid venceu por 1 a 0 em Milão em setembro de 2021, ganhou fora de casa da Inter por 2 a 0 em novembro de 2020 e levou a melhor em um emocionante 3 a 2 no Bernabeu no início daquele mesmo mês.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
PSGPSGPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
StuttgartStuttgartSTU
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
1
PortoPortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
SportingSportingSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
LeipzigLeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
BétisBétisBET
00000000
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Classificação às quartas de final

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google