Prévia de Portugal x País de Gales pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Portugal x País de Gales: detalhes da partida

Liga das Nações A - Rodada 1 24 de set. de 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Portugal e País de Gales vão se enfrentar em 24 de setembro de 2026, às 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Campeões iniciam campanha no grupo

Atual campeão da UEFA Nations League, Portugal volta a jogar em casa no Estádio José Alvalade para receber o País de Gales na primeira rodada. Iniciando um novo capítulo sob o comando do recém-nomeado técnico Jorge Jesus, a Seleção quer começar a defesa do título com uma atuação convincente diante de sua torcida. Para o País de Gales de Craig Bellamy, o retorno à Liga A representa um enorme teste, enquanto tenta se impor diante de uma das principais seleções da Europa.

Getty Images

O novo começo da Seleção: era Jorge Jesus tem início em Lisboa

Portugal entra na estreia de quinta-feira buscando começar sua campanha com vitória após a campanha até as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Jorge Jesus convocou um forte grupo de 25 jogadores, com os veteranos Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias e Cristiano Ronaldo, de 41 anos, ao lado das novidades Nuno Tavares, Samuel Soares, João Palhinha e Fábio Silva. Com qualidade criativa letal em todo o meio-campo, Portugal quer estabelecer um alto padrão no Grupo A4.

Getty Images

Time de Bellamy busca dar resposta logo na estreia

O País de Gales viaja a Lisboa determinado a se testar após garantir o retorno à Liga A no ciclo anterior da Nations League. O elenco de Craig Bellamy busca se recuperar dos recentes amistosos internacionais, apostando na força ofensiva de Brennan Johnson, Daniel James e David Brooks, além da estabilidade central oferecida por Ethan Ampadu e Joe Rodon. Enfrentar Portugal fora de casa representa um obstáculo enorme, mas o País de Gales tem muita velocidade nos contra-ataques para ameaçar os anfitriões.

O País de Gales conseguirá conter o ataque de Portugal?

Historicamente, os confrontos entre essas duas seleções têm proporcionado grande intensidade tática, principalmente na vitória de Portugal por 2 a 0 na semifinal da Euro 2016. O trio de meio-campo português formado por Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes tentará controlar a posse de bola e abrir espaços para Rafael Leão e Ronaldo. Enquanto isso, o País de Gales apostará em um bloco médio disciplinado e em transições rápidas com Brennan Johnson para criar chances no contra-ataque. Com pontos preciosos em disputa no Grupo A4, o duelo de quinta-feira promete fortes emoções desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Portugal é comandado por Jorge Jesus, que nomeou seu primeiro elenco para a campanha da Nations League. Nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada até o momento, e a provável escalação inicial ainda não foi anunciada. Mais informações sobre a equipe serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

O País de Gales é liderado por Craig Bellamy. Assim como Portugal, nenhuma informação sobre lesões ou suspensões está disponível no momento para a equipe visitante. Atualizações serão publicadas à medida que a partida se aproxima.

Forma

Portugal chega para este confronto com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, tendo marcado nove gols e sofrido dois. Sua partida mais recente foi a derrota por 1 a 0 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo, encerrando uma sequência que havia incluído uma vitória por 2 a 1 sobre a Croácia e um dominante triunfo por 5 a 0 contra o Uzbequistão. Portugal saiu sem sofrer gols em dois desses cinco jogos, o que aponta para uma equipe difícil de ser batida, apesar da eliminação precoce na Copa do Mundo.

O País de Gales venceu um, empatou dois e perdeu dois dos últimos cinco jogos, marcando 11 gols, mas sofrendo oito. Seu resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para a Romênia em um amistoso de junho. Sua única vitória nessa sequência veio antes, uma goleada por 7 a 1 sobre a Macedônia do Norte nas Eliminatórias da Copa do Mundo, embora esse resultado agora pareça distante diante das dificuldades que vieram depois.

Histórico do confronto

As duas seleções se enfrentaram duas vezes no histórico recente registrado, com vitórias de Portugal em ambas as ocasiões. O encontro mais recente aconteceu na Euro 2016, em 6 de julho, quando Portugal venceu por 2 a 0. Antes disso, Portugal derrotou o País de Gales por 3 a 0 em um amistoso em junho de 2000. Portugal venceu os dois confrontos e não sofreu gols nessas duas partidas.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 4 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Dinamarca DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Noruega NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portugal POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 País de Gales WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento



