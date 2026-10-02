Prévia de Portugal x Noruega pela Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Portugal x Noruega: detalhes da partida

Liga das Nações A - Rodada 4 4 de out. de 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Portugal e Noruega se enfrentarão em 4 de outubro de 2026, às 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Líderes do Grupo A4 recebem a Noruega em recuperação

Portugal volta para casa, no Estádio do Dragão, no Porto, para receber a Noruega na 4ª rodada de sua campanha na Liga A da UEFA Nations League 2026/27, pelo Grupo A4. Em alta após vencer seus jogos de abertura, a seleção de Jorge Jesus busca manter a campanha perfeita e assegurar o controle da liderança da tabela. Para a Noruega, de Ståle Solbakken, a viagem a Portugal após um revés agonizante em Cardiff representa uma oportunidade urgente para reacender sua luta pela permanência na Liga A.

Getty Images

Os seis gols de Portugal em Copenhague

Portugal chega para a noite de domingo transbordando confiança após conquistar uma explosiva vitória fora de casa por 4 a 2 sobre a Dinamarca, em Copenhague, na 3ª rodada, em 1º de outubro. Gols de João Cancelo (13'), Gonçalo Ramos (25'), Vitinha (67') e do reserva João Félix (87') garantiram um triunfo emocionante. Após vitórias anteriores sobre País de Gales (1 a 0) e Noruega (2 a 1, em Oslo), Portugal lidera o Grupo A4 com aproveitamento máximo.

Getty Images

Frustração da Løvene: decepção no fim em Cardiff

A Noruega viaja a Porto buscando reiniciar sua campanha após uma frustrante derrota fora de casa por 2 a 1 para o País de Gales na 3ª rodada, em 1º de outubro. O meio-campista Oscar Bobb colocou a Noruega em vantagem logo aos 11 minutos, mas um cartão vermelho para o defensor Torbjørn Heggem no apagar das luzes do primeiro tempo mudou a partida. O País de Gales aproveitou na segunda etapa para garantir os três pontos, deixando Erling Haaland e o capitão Martin Ødegaard determinados a dar uma resposta em solo português.

Haaland e Ødegaard desafiam a saída de bola de Portugal

Os confrontos entre essas duas seleções contam com duelos individuais dinâmicos e qualidade ofensiva de elite. O meio-campo de Portugal, liderado por Vitinha, Bruno Fernandes e Rúben Neves, tentará ditar a posse de bola e acionar Rafael Leão e Gonçalo Ramos nos espaços. Enquanto isso, a Noruega vai se apoiar fortemente na visão criativa de Martin Ødegaard para encontrar Erling Haaland contra Rúben Dias e Renato Veiga. Com pontos cruciais do Grupo A4 em jogo, o duelo de domingo promete fortes emoções desde o apito inicial.

Notícias das equipes e prováveis escalações

Portugal é comandado por Jorge Jesus, embora nenhuma informação confirmada sobre lesão ou suspensão esteja disponível no momento para o time da casa. Atualizações sobre o elenco serão adicionadas mais perto do início da partida.

A Noruega é liderada por Stale Solbakken e, da mesma forma, nenhum dado oficial sobre lesão ou suspensão foi confirmado até este momento. No entanto, Martin Odegaard foi visto mancando após o primeiro encontro em Oslo, e sua condição física será monitorada antes desta partida. Mais notícias da equipe serão fornecidas à medida que estiverem disponíveis.

Forma

Portugal chega para este confronto em boa fase, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, sendo o revés uma derrota por 1 a 0 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega pela Nations League, em Oslo, e antes disso venceu o País de Gales por 1 a 0 na estreia da Nations League. Ao longo desses cinco jogos, Portugal marcou nove gols e sofreu apenas dois, mostrando uma solidez defensiva que tem sido uma marca da era Jesus.

A Noruega venceu três de seus últimos cinco jogos e perdeu dois. Seu resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para Portugal, em Oslo, embora tenha chegado embalada após bater a Dinamarca por 3 a 2 na 1ª rodada. A Noruega também alcançou as quartas de final da Copa do Mundo, derrotando Brasil e Costa do Marfim no mata-mata antes de cair por 2 a 1 para a Inglaterra. Marcou oito gols nos últimos cinco jogos, mas sofreu nove, e não passou sem sofrer gols em nenhuma dessas partidas.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em Oslo, em 27 de setembro de 2026, quando Portugal venceu por 2 a 1 na UEFA Nations League, o primeiro jogo de um duelo em ida e volta na fase de grupos que promete ser bastante equilibrado. Antes disso, as equipes não se enfrentavam desde um amistoso em maio de 2016, quando Portugal venceu por 3 a 0 em casa. Nos últimos cinco encontros registrados, Portugal venceu quatro vezes e a Noruega uma, com a equipe portuguesa demonstrando vantagem consistente neste confronto.

Classificação