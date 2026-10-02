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Prévia de Portugal x Noruega pela Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Portugal x Noruega
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Portugal
Noruega

Prévia completa de Portugal x Noruega pela Liga das Nações da Uefa. Analisamos a forma recente, os resultados mais recentes e os principais destaques antes deste confronto do Grupo A4 na noite de domingo, no Estádio do Dragão, no Porto.

Portugal x Noruega: detalhes da partida

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Liga das Nações A - Rodada 4
Estadio do Dragao

Portugal e Noruega se enfrentarão em 4 de outubro de 2026, às 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Líderes do Grupo A4 recebem a Noruega em recuperação

Portugal volta para casa, no Estádio do Dragão, no Porto, para receber a Noruega na 4ª rodada de sua campanha na Liga A da UEFA Nations League 2026/27, pelo Grupo A4. Em alta após vencer seus jogos de abertura, a seleção de Jorge Jesus busca manter a campanha perfeita e assegurar o controle da liderança da tabela. Para a Noruega, de Ståle Solbakken, a viagem a Portugal após um revés agonizante em Cardiff representa uma oportunidade urgente para reacender sua luta pela permanência na Liga A.

FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORGetty Images

Os seis gols de Portugal em Copenhague

Portugal chega para a noite de domingo transbordando confiança após conquistar uma explosiva vitória fora de casa por 4 a 2 sobre a Dinamarca, em Copenhague, na 3ª rodada, em 1º de outubro. Gols de João Cancelo (13'), Gonçalo Ramos (25'), Vitinha (67') e do reserva João Félix (87') garantiram um triunfo emocionante. Após vitórias anteriores sobre País de Gales (1 a 0) e Noruega (2 a 1, em Oslo), Portugal lidera o Grupo A4 com aproveitamento máximo.

Wales v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD3Getty Images

Frustração da Løvene: decepção no fim em Cardiff

A Noruega viaja a Porto buscando reiniciar sua campanha após uma frustrante derrota fora de casa por 2 a 1 para o País de Gales na 3ª rodada, em 1º de outubro. O meio-campista Oscar Bobb colocou a Noruega em vantagem logo aos 11 minutos, mas um cartão vermelho para o defensor Torbjørn Heggem no apagar das luzes do primeiro tempo mudou a partida. O País de Gales aproveitou na segunda etapa para garantir os três pontos, deixando Erling Haaland e o capitão Martin Ødegaard determinados a dar uma resposta em solo português.

Haaland e Ødegaard desafiam a saída de bola de Portugal

Os confrontos entre essas duas seleções contam com duelos individuais dinâmicos e qualidade ofensiva de elite. O meio-campo de Portugal, liderado por Vitinha, Bruno Fernandes e Rúben Neves, tentará ditar a posse de bola e acionar Rafael Leão e Gonçalo Ramos nos espaços. Enquanto isso, a Noruega vai se apoiar fortemente na visão criativa de Martin Ødegaard para encontrar Erling Haaland contra Rúben Dias e Renato Veiga. Com pontos cruciais do Grupo A4 em jogo, o duelo de domingo promete fortes emoções desde o apito inicial.

Notícias das equipes e prováveis escalações

Prováveis escalações de Portugal x Noruega

Técnico

  • J. Jesus

Portugal é comandado por Jorge Jesus, embora nenhuma informação confirmada sobre lesão ou suspensão esteja disponível no momento para o time da casa. Atualizações sobre o elenco serão adicionadas mais perto do início da partida.

A Noruega é liderada por Stale Solbakken e, da mesma forma, nenhum dado oficial sobre lesão ou suspensão foi confirmado até este momento. No entanto, Martin Odegaard foi visto mancando após o primeiro encontro em Oslo, e sua condição física será monitorada antes desta partida. Mais notícias da equipe serão fornecidas à medida que estiverem disponíveis.

Forma

POR

POR - Sequência

CRO
V2-1
ESP
D0-1
WAL
V1-0
NOR
V1-2
DEN
V2-4
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
NOR

NOR - Sequência

BRA
V1-2
ING
D1-2
DEN
V3-2
POR
D1-2
WAL
D2-1
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Portugal chega para este confronto em boa fase, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, sendo o revés uma derrota por 1 a 0 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega pela Nations League, em Oslo, e antes disso venceu o País de Gales por 1 a 0 na estreia da Nations League. Ao longo desses cinco jogos, Portugal marcou nove gols e sofreu apenas dois, mostrando uma solidez defensiva que tem sido uma marca da era Jesus.

A Noruega venceu três de seus últimos cinco jogos e perdeu dois. Seu resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para Portugal, em Oslo, embora tenha chegado embalada após bater a Dinamarca por 3 a 2 na 1ª rodada. A Noruega também alcançou as quartas de final da Copa do Mundo, derrotando Brasil e Costa do Marfim no mata-mata antes de cair por 2 a 1 para a Inglaterra. Marcou oito gols nos últimos cinco jogos, mas sofreu nove, e não passou sem sofrer gols em nenhuma dessas partidas.

Histórico do confronto

Confrontos

PortugalEmpateNoruega
4
0
1
Liga das Nações A
Noruega badge
Noruega
NOR
1
Portugal badge
Portugal
POR
2
FJ
Amistosos
Portugal badge
Portugal
POR
3
Noruega badge
Noruega
NOR
0
FJ
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
Noruega badge
Noruega
NOR
0
FJ
European Championship Qualification
Noruega badge
Noruega
NOR
1
Portugal badge
Portugal
POR
0
FJ
Amistosos
Noruega badge
Noruega
NOR
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
FJ
7Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em Oslo, em 27 de setembro de 2026, quando Portugal venceu por 2 a 1 na UEFA Nations League, o primeiro jogo de um duelo em ida e volta na fase de grupos que promete ser bastante equilibrado. Antes disso, as equipes não se enfrentavam desde um amistoso em maio de 2016, quando Portugal venceu por 3 a 0 em casa. Nos últimos cinco encontros registrados, Portugal venceu quatro vezes e a Noruega uma, com a equipe portuguesa demonstrando vantagem consistente neste confronto.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 4

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PortugalPortugalPOR
330073+49
V
V
V
2
DinamarcaDinamarcaDEN
310267-13
D
V
D
3
NoruegaNoruegaNOR
310256-13
D
D
V
4
País de GalesPaís de GalesWAL
310224-23
V
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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