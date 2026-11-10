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Liga das Nações A
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Prévia de Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da UEFA: seleção portuguesa busca garantir a liderança do Grupo A4

Portugal x Dinamarca
Liga das Nações A
Portugal
Dinamarca

Embalado por uma campanha perfeita de 12 pontos após vencer confrontos consecutivos contra Noruega e Dinamarca, o Portugal de Jorge Jesus recebe a Dinamarca no Estádio Municipal de Braga neste sábado, em busca de garantir oficialmente a liderança do Grupo 4 da Liga A.

Portugal x Dinamarca: detalhes da partida

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Liga das Nações A - Rodada 5
Estadio Municipal de Braga

Duelo intenso em Copenhague prepara confronto decisivo em Braga

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images

Portugal recebe a Dinamarca no Estádio Municipal de Braga em 14 de novembro, na reta final do Grupo A4 da Liga das Nações da Uefa. A equipe de Jorge Jesus busca confirmar a primeira colocação após já ter garantido vaga nas quartas de final.

Será o primeiro jogo em casa de uma nova era para Portugal. Cristiano Ronaldo se aposentou da seleção na semana passada após um suposto desentendimento com Jesus sobre seu papel no elenco, encerrando uma trajetória de 23 anos, com 146 gols em 234 partidas. Jesus convocou sete novidades para o elenco ao iniciar a reformulação do grupo.

Leia mais: Com mensagem de despedida emocionante: Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção em decisão surpreendente

Bernardo Silva encabeça a nova hierarquia de liderança, com a braçadeira de capitão definida pelo número de partidas pela seleção. O meio-campista do Real Madrid integra o grupo de jogadores mais experientes ao lado de Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves e Bruno Fernandes. Portugal chega em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela Liga das Nações.

FBL-NATIONS-WAL-DENGetty Images

A Dinamarca ocupa a segunda posição do grupo e não poderá contar com dois jogadores importantes. O zagueiro Andreas Christensen, do Barcelona, segue fora por uma lesão na coxa sofrida em setembro, enquanto Patrick Dorgu, do Manchester United, também foi descartado. A equipe de Brian Riemer tem contado com Joachim Andersen e Oliver Provstgaard na defesa e demonstrado capacidade de reação nos jogos recentes.

A Dinamarca terá como motivação o resultado do confronto anterior. Portugal venceu por 4 a 2 em Copenhague, em outubro, e os dinamarqueses tentarão dar o troco em solo português.

A condição física de Rafael Leao também preocupa os anfitriões. O atacante do Galatasaray foi substituído no intervalo de uma partida da Super Lig em 8 de novembro, embora tenha descrito o problema como algo sem gravidade e espere passar por novas avaliações antes da apresentação do elenco.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Portugal x Dinamarca

Técnico

  • J. Jesus

Fase recente

POR

POR - Sequência

ESP
D0-1
WAL
V1-0
NOR
V1-2
DEN
V2-4
NOR
V2-1
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
DEN

DEN - Sequência

COD
E0-0
NOR
D3-2
WAL
V2-0
POR
D2-4
WAL
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Histórico de confrontos

Confrontos

PortugalEmpateDinamarca
4
0
1
Liga das Nações A
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
Portugal badge
Portugal
POR
4
FJ
Liga das Nações A
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Portugal
POR
5
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Dinamarca
DEN
2
FJ
Liga das Nações A
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Dinamarca
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1
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Portugal
POR
0
FJ
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
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DEN
0
FJ
European Championship Qualification
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Dinamarca
DEN
0
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Portugal
POR
1
FJ
8Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 4

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PortugalPortugalPOR
440094+512
V
V
V
V
2
DinamarcaDinamarcaDEN
42027706
V
D
V
D
3
País de GalesPaís de GalesWAL
410325-33
D
V
D
D
4
NoruegaNoruegaNOR
410368-23
D
D
D
V
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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