Prévia de Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da UEFA: seleção portuguesa busca garantir a liderança do Grupo A4

Portugal x Dinamarca: detalhes da partida

Liga das Nações A - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Duelo intenso em Copenhague prepara confronto decisivo em Braga

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Portugal recebe a Dinamarca no Estádio Municipal de Braga em 14 de novembro, na reta final do Grupo A4 da Liga das Nações da Uefa. A equipe de Jorge Jesus busca confirmar a primeira colocação após já ter garantido vaga nas quartas de final.

Será o primeiro jogo em casa de uma nova era para Portugal. Cristiano Ronaldo se aposentou da seleção na semana passada após um suposto desentendimento com Jesus sobre seu papel no elenco, encerrando uma trajetória de 23 anos, com 146 gols em 234 partidas. Jesus convocou sete novidades para o elenco ao iniciar a reformulação do grupo.

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Bernardo Silva encabeça a nova hierarquia de liderança, com a braçadeira de capitão definida pelo número de partidas pela seleção. O meio-campista do Real Madrid integra o grupo de jogadores mais experientes ao lado de Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves e Bruno Fernandes. Portugal chega em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela Liga das Nações.

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A Dinamarca ocupa a segunda posição do grupo e não poderá contar com dois jogadores importantes. O zagueiro Andreas Christensen, do Barcelona, segue fora por uma lesão na coxa sofrida em setembro, enquanto Patrick Dorgu, do Manchester United, também foi descartado. A equipe de Brian Riemer tem contado com Joachim Andersen e Oliver Provstgaard na defesa e demonstrado capacidade de reação nos jogos recentes.

A Dinamarca terá como motivação o resultado do confronto anterior. Portugal venceu por 4 a 2 em Copenhague, em outubro, e os dinamarqueses tentarão dar o troco em solo português.

A condição física de Rafael Leao também preocupa os anfitriões. O atacante do Galatasaray foi substituído no intervalo de uma partida da Super Lig em 8 de novembro, embora tenha descrito o problema como algo sem gravidade e espere passar por novas avaliações antes da apresentação do elenco.

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