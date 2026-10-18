Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoPSG
Parc des Princes
team-logoBarcelona
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Com a ajuda da

Prévia de Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League: gigantes invictos se enfrentam em duelo de líderes

PSG x Barcelona
Liga dos Campeões
PSG
Barcelona

Prévia completa de Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League. Analisamos os resultados mais recentes das equipes em competições nacionais e europeias, o momento de cada uma e os principais temas antes do grande duelo da terceira rodada, nesta terça-feira à noite, no Parque dos Príncipes, em Paris.

Paris Saint-Germain x Barcelona: detalhes da partida

crest
Liga dos Campeões - Rodada 3
Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. e FC Barcelona entram em campo em 20 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Gigantes europeus se enfrentam em Paris

O Paris Saint-Germain recebe o FC Barcelona no Parc des Princes para um confronto da 3ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Luis Enrique enfrenta seu ex-clube em uma partida de destaque no cenário europeu, na qual os dois gigantes buscam se firmar entre os primeiros colocados da competição. Para o PSG, conquistar os três pontos em casa é fundamental para ganhar embalo, enquanto o Barcelona vai à capital francesa com o objetivo de prolongar sua excelente sequência de vitórias em todas as competições.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

Virada do PSG no segundo tempo em Estrasburgo

O Paris Saint-Germain chega à noite de terça-feira fortalecido pela vitória de virada por 3 a 1 fora de casa sobre o RC Strasbourg Alsace, pela Ligue 1, no sábado, 17 de outubro. Depois de ir para o intervalo perdendo por 1 a 0, a equipe de Luis Enrique reagiu no segundo tempo com gols de Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85') e Désiré Doué (90+3'). O triunfo no campeonato nacional foi a resposta ideal à derrota apertada por 2 a 1 para o Manchester City na Champions League. Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche e Khvicha Kvaratskhelia chegam em boa fase ao jogo de terça-feira.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelona marca cinco gols contra o Real Betis

O FC Barcelona viaja a Paris em grande fase após uma vitória por 5 a 2 fora de casa sobre o Real Betis, por LaLiga, no sábado, 17 de outubro. Os gols de Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') e Dani Olmo (81') marcaram uma atuação dominante. Somado à vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League, em 13 de outubro, o resultado significa que a equipe de Hansi Flick marcou nove gols nos últimos dois jogos, impulsionada pela criatividade de Pedri, Lamine Yamal e Dani Olmo.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de PSG x Barcelona

4-3-3
PSG crest
PSG
PSG
page.match.formation.title
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryF. RuizF. RuizM. AklioucheM. AklioucheD. DoueD. DoueO. DembeleO. DembeleJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezD. OlmoD. Olmo
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
PSG

Time titular

Barcelona

Técnico

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique ainda não confirmou a provável escalação do PSG para a partida, e as informações sobre lesões e suspensões ainda não foram definidas. Atualizações serão acrescentadas mais perto do início do jogo.

Pelo Barcelona, Hansi-Dieter Flick também ainda não divulgou o elenco convocado nem a escalação nesta altura. No momento, não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões na equipe visitante, e mais detalhes são esperados antes da partida.

Momento das equipes

PSG

PSG - Sequência

B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BAR

BAR - Sequência

SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
Gol marcado (sofrido)
22/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O PSG venceu seus últimos cinco jogos entre a Champions League e a Ligue 1, marcando 15 gols e sofrendo apenas cinco nesse período. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na Champions League. Entre os triunfos anteriores estão a goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na competição europeia e a vitória por 3 a 1 sobre o Le Mans pelo campeonato nacional. A equipe de Enrique tem mostrado capacidade constante de marcar muitos gols e limitar as oportunidades dos adversários nas diferentes competições.

O Barcelona também venceu seus últimos cinco jogos, disputados entre a Champions League e LaLiga. Seu compromisso mais recente terminou com vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League. A equipe também marcou muitos gols no campeonato nacional, incluindo uma vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander nessa sequência. O time de Flick demonstrou força ofensiva e solidez defensiva ao longo desse período.

Histórico de confrontos

Confrontos

PSGEmpateBarcelona
3
1
1
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
PSG badge
PSG
PSG
4
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
PSG badge
PSG
PSG
4
FJ
13Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O confronto mais recente entre os clubes terminou com vitória do PSG por 2 a 1 no estádio do Barcelona, pela Champions League, em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros entre as equipes na competição, o PSG venceu três vezes, o Barcelona venceu uma e houve um empate. O Barcelona, porém, conquistou uma vitória por 3 a 2 em Paris em abril de 2024. O PSG marcou 13 gols nesses cinco confrontos, contra sete do Barcelona.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google