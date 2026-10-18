Paris Saint-Germain x Barcelona: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. e FC Barcelona entram em campo em 20 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Gigantes europeus se enfrentam em Paris

O Paris Saint-Germain recebe o FC Barcelona no Parc des Princes para um confronto da 3ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Luis Enrique enfrenta seu ex-clube em uma partida de destaque no cenário europeu, na qual os dois gigantes buscam se firmar entre os primeiros colocados da competição. Para o PSG, conquistar os três pontos em casa é fundamental para ganhar embalo, enquanto o Barcelona vai à capital francesa com o objetivo de prolongar sua excelente sequência de vitórias em todas as competições.

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Virada do PSG no segundo tempo em Estrasburgo

O Paris Saint-Germain chega à noite de terça-feira fortalecido pela vitória de virada por 3 a 1 fora de casa sobre o RC Strasbourg Alsace, pela Ligue 1, no sábado, 17 de outubro. Depois de ir para o intervalo perdendo por 1 a 0, a equipe de Luis Enrique reagiu no segundo tempo com gols de Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85') e Désiré Doué (90+3'). O triunfo no campeonato nacional foi a resposta ideal à derrota apertada por 2 a 1 para o Manchester City na Champions League. Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche e Khvicha Kvaratskhelia chegam em boa fase ao jogo de terça-feira.

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Barcelona marca cinco gols contra o Real Betis

O FC Barcelona viaja a Paris em grande fase após uma vitória por 5 a 2 fora de casa sobre o Real Betis, por LaLiga, no sábado, 17 de outubro. Os gols de Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') e Dani Olmo (81') marcaram uma atuação dominante. Somado à vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League, em 13 de outubro, o resultado significa que a equipe de Hansi Flick marcou nove gols nos últimos dois jogos, impulsionada pela criatividade de Pedri, Lamine Yamal e Dani Olmo.

Notícias e elencos das equipes

Luis Enrique ainda não confirmou a provável escalação do PSG para a partida, e as informações sobre lesões e suspensões ainda não foram definidas. Atualizações serão acrescentadas mais perto do início do jogo.

Pelo Barcelona, Hansi-Dieter Flick também ainda não divulgou o elenco convocado nem a escalação nesta altura. No momento, não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões na equipe visitante, e mais detalhes são esperados antes da partida.

Momento das equipes

O PSG venceu seus últimos cinco jogos entre a Champions League e a Ligue 1, marcando 15 gols e sofrendo apenas cinco nesse período. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na Champions League. Entre os triunfos anteriores estão a goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na competição europeia e a vitória por 3 a 1 sobre o Le Mans pelo campeonato nacional. A equipe de Enrique tem mostrado capacidade constante de marcar muitos gols e limitar as oportunidades dos adversários nas diferentes competições.

O Barcelona também venceu seus últimos cinco jogos, disputados entre a Champions League e LaLiga. Seu compromisso mais recente terminou com vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League. A equipe também marcou muitos gols no campeonato nacional, incluindo uma vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander nessa sequência. O time de Flick demonstrou força ofensiva e solidez defensiva ao longo desse período.

Histórico de confrontos

O confronto mais recente entre os clubes terminou com vitória do PSG por 2 a 1 no estádio do Barcelona, pela Champions League, em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros entre as equipes na competição, o PSG venceu três vezes, o Barcelona venceu uma e houve um empate. O Barcelona, porém, conquistou uma vitória por 3 a 2 em Paris em abril de 2024. O PSG marcou 13 gols nesses cinco confrontos, contra sete do Barcelona.