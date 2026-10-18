Paris Saint-Germain x Barcelona: detalhes da partida
Paris Saint-Germain F.C. e FC Barcelona entram em campo em 20 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).
Gigantes europeus se enfrentam em Paris
O Paris Saint-Germain recebe o FC Barcelona no Parc des Princes para um confronto da 3ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Luis Enrique enfrenta seu ex-clube em uma partida de destaque no cenário europeu, na qual os dois gigantes buscam se firmar entre os primeiros colocados da competição. Para o PSG, conquistar os três pontos em casa é fundamental para ganhar embalo, enquanto o Barcelona vai à capital francesa com o objetivo de prolongar sua excelente sequência de vitórias em todas as competições.
Virada do PSG no segundo tempo em Estrasburgo
O Paris Saint-Germain chega à noite de terça-feira fortalecido pela vitória de virada por 3 a 1 fora de casa sobre o RC Strasbourg Alsace, pela Ligue 1, no sábado, 17 de outubro. Depois de ir para o intervalo perdendo por 1 a 0, a equipe de Luis Enrique reagiu no segundo tempo com gols de Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85') e Désiré Doué (90+3'). O triunfo no campeonato nacional foi a resposta ideal à derrota apertada por 2 a 1 para o Manchester City na Champions League. Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche e Khvicha Kvaratskhelia chegam em boa fase ao jogo de terça-feira.
Barcelona marca cinco gols contra o Real Betis
O FC Barcelona viaja a Paris em grande fase após uma vitória por 5 a 2 fora de casa sobre o Real Betis, por LaLiga, no sábado, 17 de outubro. Os gols de Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') e Dani Olmo (81') marcaram uma atuação dominante. Somado à vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League, em 13 de outubro, o resultado significa que a equipe de Hansi Flick marcou nove gols nos últimos dois jogos, impulsionada pela criatividade de Pedri, Lamine Yamal e Dani Olmo.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de PSG x Barcelona
Luis Enrique ainda não confirmou a provável escalação do PSG para a partida, e as informações sobre lesões e suspensões ainda não foram definidas. Atualizações serão acrescentadas mais perto do início do jogo.
Pelo Barcelona, Hansi-Dieter Flick também ainda não divulgou o elenco convocado nem a escalação nesta altura. No momento, não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões na equipe visitante, e mais detalhes são esperados antes da partida.
Momento das equipes
O PSG venceu seus últimos cinco jogos entre a Champions League e a Ligue 1, marcando 15 gols e sofrendo apenas cinco nesse período. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na Champions League. Entre os triunfos anteriores estão a goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na competição europeia e a vitória por 3 a 1 sobre o Le Mans pelo campeonato nacional. A equipe de Enrique tem mostrado capacidade constante de marcar muitos gols e limitar as oportunidades dos adversários nas diferentes competições.
O Barcelona também venceu seus últimos cinco jogos, disputados entre a Champions League e LaLiga. Seu compromisso mais recente terminou com vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League. A equipe também marcou muitos gols no campeonato nacional, incluindo uma vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander nessa sequência. O time de Flick demonstrou força ofensiva e solidez defensiva ao longo desse período.
Histórico de confrontos
Confrontos
O confronto mais recente entre os clubes terminou com vitória do PSG por 2 a 1 no estádio do Barcelona, pela Champions League, em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros entre as equipes na competição, o PSG venceu três vezes, o Barcelona venceu uma e houve um empate. O Barcelona, porém, conquistou uma vitória por 3 a 2 em Paris em abril de 2024. O PSG marcou 13 gols nesses cinco confrontos, contra sete do Barcelona.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|10
|3
|+7
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
V
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|3
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
V
V
|5
|2
|2
|0
|0
|8
|4
|+4
|6
V
V
|6
|2
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|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|7
|2
|2
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|4
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|+4
|6
V
V
|8
|2
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|0
|0
|6
|4
|+2
|6
V
V
|9
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|+2
|6
V
V
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|1
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|+5
|4
E
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|1
|0
|4
|2
|+2
|4
V
E
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|2
|1
|0
|1
|6
|4
|+2
|3
D
V
|13
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
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V
|14
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|3
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|2
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|0
|1
|3
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|+1
|3
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D
|16
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|6
|6
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|0
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|4
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|3
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V
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|2
|1
|0
|1
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V
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|2
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|1
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|2
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|0
|1
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|3
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D
|22
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|1
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V
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|2
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|0
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|7
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V
D
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|2
|1
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|5
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D
|25
|2
|0
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|1
|4
|5
|-1
|1
D
E
|26
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
E
|27
|2
|0
|1
|1
|4
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|-2
|1
E
D
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|2
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|1
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|7
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|1
D
E
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|2
|0
|0
|2
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|0
D
D
|30
|2
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|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
|31
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
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|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
D
D
|33
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
D
D
|34
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
D
D
|35
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
|36
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
D
D