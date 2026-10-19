Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoPSG
Parc des Princes
team-logoBarcelona
Assista aqui! SBTAssista aqui! Max
Com a ajuda da

Prévia de Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League da UEFA: parisienses e catalães invictos disputam a liderança

PSG x Barcelona
Liga dos Campeões
PSG
Barcelona

Dois jogos, seis pontos, nenhum ponto perdido. Atual campeão da Champions League, o PSG recebe o Barcelona de Hansi Flick, que marcou 48 gols em uma sequência de 11 vitórias, em um duelo de gigantes pela liderança da fase de liga.

Paris Saint-Germain x Barcelona: detalhes da partida

crest
Liga dos Campeões - Rodada 3
Parc des Princes

O Paris Saint-Germain F.C. recebe o FC Barcelona na terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST), no Parc des Princes, em um confronto entre equipes do topo da tabela na fase de liga da Champions League.

Reencontro europeu de peso

O atual campeão da Champions League volta a jogar em casa para um grande confronto, no qual Luis Enrique recebe seu ex-clube em Paris. Os dois gigantes europeus têm 100% de aproveitamento na fase de liga da Champions League 2026/27: o PSG venceu o Slovan Bratislava e o Manchester City, enquanto o Barcelona de Hansi Flick superou o Galatasaray e o Feyenoord. Com a liderança da fase de liga em jogo, a noite de terça-feira promete intensidade, talento e um duelo tático na capital francesa.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

A virada do PSG no segundo tempo em Estrasburgo

O Paris Saint-Germain chega à partida de terça-feira fortalecido pela vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o RC Strasbourg Alsace pela Ligue 1, no sábado, 17 de outubro. Depois de ir para o intervalo perdendo por 1 a 0, a equipe de Luis Enrique reagiu no segundo tempo com gols de Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85') e Désiré Doué (90+3'). A vitória no campeonato nacional marcou uma recuperação após a derrota apertada por 2 a 1 para o Manchester City na Champions League, com Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche e Khvicha Kvaratskhelia ganhando ritmo antes do jogo de terça-feira.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Os cinco gols do Barcelona contra o Real Betis

O FC Barcelona viaja a Paris em grande fase após uma vitória expressiva por 5 a 2 fora de casa sobre o Real Betis pela LaLiga, no sábado, 17 de outubro. Os gols de Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') e Dani Olmo (81') marcaram uma atuação dominante. Somada à vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League em 13 de outubro, a goleada levou a equipe de Hansi Flick a nove gols nos últimos dois jogos, impulsionada pela criatividade de Pedri, Lamine Yamal e Dani Olmo.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

Duelo-chave: Ousmane Dembélé x Jules Koundé

O duelo de velocidade: Os dribles rápidos e precisos de Ousmane Dembélé pela ponta serão postos à prova contra seu companheiro de seleção Jules Koundé. Depois de marcar o gol da vitória nos minutos finais contra o Strasbourg, Dembélé tentará explorar o espaço às costas da linha defensiva adiantada do Barcelona.

Disputa pelo controle do meio-campo: João Neves e Vitinha enfrentarão diretamente Pedri e Rodri na disputa pelo ritmo do jogo, pelo controle dos passes que rompem as linhas adversárias e pela neutralização das oportunidades de transição rápida.

Análise tática e escalações prováveis

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

O que esperar da partida: A expectativa é que Luis Enrique adote uma pressão alta intensa para dificultar a saída de bola do Barcelona. Já a equipe de Hansi Flick deve apostar em transições rápidas pelas pontas com Lamine Yamal e Anthony Gordon para surpreender o PSG nos contra-ataques.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de PSG x Barcelona

4-3-3
PSG crest
PSG
PSG
page.match.formation.title
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosL. DigneL. DigneVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizD. DoueD. DoueK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaO. DembeleO. DembeleJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloP. CubarsiP. CubarsiX. EspartX. EspartL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonD. OlmoD. OlmoRaphinhaRaphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
PSG

Time titular

Barcelona

Técnico

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique ainda não confirmou a provável escalação do PSG para a partida, e as informações sobre lesões e suspensões ainda não foram definidas. Novas informações serão acrescentadas mais perto do início do jogo.

Pelo Barcelona, Hansi-Dieter Flick também ainda não divulgou a lista de jogadores convocados nem confirmou a escalação. No momento, não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões na equipe visitante, e mais detalhes são esperados antes da partida.

Momento das equipes

PSG

PSG - Sequência

B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BAR

BAR - Sequência

SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
Gol marcado (sofrido)
22/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O PSG venceu seus últimos cinco jogos entre Champions League e Ligue 1, com 15 gols marcados e apenas cinco sofridos nesse período. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na Champions League. Entre os triunfos anteriores estão a goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na competição europeia e a vitória por 3 a 1 sobre o Le Mans no campeonato nacional. A equipe de Enrique tem mostrado capacidade constante de marcar muitos gols e conter os adversários nas diferentes competições.

O Barcelona também venceu seus últimos cinco jogos, disputados entre Champions League e LaLiga. Sua partida mais recente terminou em vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League. A equipe também marcou muitos gols no campeonato nacional, incluindo a vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander nesse período. O time de Flick demonstrou força ofensiva e solidez defensiva nessa sequência.

Histórico de confrontos

Confrontos

PSGEmpateBarcelona
3
1
1
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
PSG badge
PSG
PSG
4
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
PSG badge
PSG
PSG
4
FJ
13Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O encontro mais recente entre os clubes terminou com vitória do PSG por 2 a 1 no estádio do Barcelona, pela Champions League, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos entre eles na competição, o PSG venceu três vezes, o Barcelona uma, e houve um empate. O Barcelona, porém, venceu por 3 a 2 em Paris em abril de 2024. O PSG marcou 13 gols nesses cinco jogos, contra sete do Barcelona.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google