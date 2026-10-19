Paris Saint-Germain x Barcelona: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Parc des Princes

O Paris Saint-Germain F.C. recebe o FC Barcelona na terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST), no Parc des Princes, em um confronto entre equipes do topo da tabela na fase de liga da Champions League.

Reencontro europeu de peso

O atual campeão da Champions League volta a jogar em casa para um grande confronto, no qual Luis Enrique recebe seu ex-clube em Paris. Os dois gigantes europeus têm 100% de aproveitamento na fase de liga da Champions League 2026/27: o PSG venceu o Slovan Bratislava e o Manchester City, enquanto o Barcelona de Hansi Flick superou o Galatasaray e o Feyenoord. Com a liderança da fase de liga em jogo, a noite de terça-feira promete intensidade, talento e um duelo tático na capital francesa.

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A virada do PSG no segundo tempo em Estrasburgo

O Paris Saint-Germain chega à partida de terça-feira fortalecido pela vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o RC Strasbourg Alsace pela Ligue 1, no sábado, 17 de outubro. Depois de ir para o intervalo perdendo por 1 a 0, a equipe de Luis Enrique reagiu no segundo tempo com gols de Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85') e Désiré Doué (90+3'). A vitória no campeonato nacional marcou uma recuperação após a derrota apertada por 2 a 1 para o Manchester City na Champions League, com Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche e Khvicha Kvaratskhelia ganhando ritmo antes do jogo de terça-feira.

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Os cinco gols do Barcelona contra o Real Betis

O FC Barcelona viaja a Paris em grande fase após uma vitória expressiva por 5 a 2 fora de casa sobre o Real Betis pela LaLiga, no sábado, 17 de outubro. Os gols de Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') e Dani Olmo (81') marcaram uma atuação dominante. Somada à vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League em 13 de outubro, a goleada levou a equipe de Hansi Flick a nove gols nos últimos dois jogos, impulsionada pela criatividade de Pedri, Lamine Yamal e Dani Olmo.

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Duelo-chave: Ousmane Dembélé x Jules Koundé

O duelo de velocidade: Os dribles rápidos e precisos de Ousmane Dembélé pela ponta serão postos à prova contra seu companheiro de seleção Jules Koundé. Depois de marcar o gol da vitória nos minutos finais contra o Strasbourg, Dembélé tentará explorar o espaço às costas da linha defensiva adiantada do Barcelona.

Disputa pelo controle do meio-campo: João Neves e Vitinha enfrentarão diretamente Pedri e Rodri na disputa pelo ritmo do jogo, pelo controle dos passes que rompem as linhas adversárias e pela neutralização das oportunidades de transição rápida.

Análise tática e escalações prováveis

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

O que esperar da partida: A expectativa é que Luis Enrique adote uma pressão alta intensa para dificultar a saída de bola do Barcelona. Já a equipe de Hansi Flick deve apostar em transições rápidas pelas pontas com Lamine Yamal e Anthony Gordon para surpreender o PSG nos contra-ataques.

Notícias das equipes e elencos

Luis Enrique ainda não confirmou a provável escalação do PSG para a partida, e as informações sobre lesões e suspensões ainda não foram definidas. Novas informações serão acrescentadas mais perto do início do jogo.

Pelo Barcelona, Hansi-Dieter Flick também ainda não divulgou a lista de jogadores convocados nem confirmou a escalação. No momento, não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões na equipe visitante, e mais detalhes são esperados antes da partida.

Momento das equipes

O PSG venceu seus últimos cinco jogos entre Champions League e Ligue 1, com 15 gols marcados e apenas cinco sofridos nesse período. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na Champions League. Entre os triunfos anteriores estão a goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na competição europeia e a vitória por 3 a 1 sobre o Le Mans no campeonato nacional. A equipe de Enrique tem mostrado capacidade constante de marcar muitos gols e conter os adversários nas diferentes competições.

O Barcelona também venceu seus últimos cinco jogos, disputados entre Champions League e LaLiga. Sua partida mais recente terminou em vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League. A equipe também marcou muitos gols no campeonato nacional, incluindo a vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander nesse período. O time de Flick demonstrou força ofensiva e solidez defensiva nessa sequência.

Histórico de confrontos

O encontro mais recente entre os clubes terminou com vitória do PSG por 2 a 1 no estádio do Barcelona, pela Champions League, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos entre eles na competição, o PSG venceu três vezes, o Barcelona uma, e houve um empate. O Barcelona, porém, venceu por 3 a 2 em Paris em abril de 2024. O PSG marcou 13 gols nesses cinco jogos, contra sete do Barcelona.