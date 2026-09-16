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Prévia de Olympique de Marselha x Paris Saint-Germain pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Olympique de Marseille x PSG
Campeonato Francês
Olympique de Marseille
PSG

Prévia completa de Olympique de Marseille x Paris Saint-Germain pela Ligue 1. Analisamos os resultados da 4ª rodada, a forma recente e os principais destaques antes do confronto deste domingo à noite no Stade Vélodrome.

Marseille x Paris Saint-Germain: detalhes da partida

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Campeonato Francês - Rodada 5
Stade Orange Velodrome

Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain se enfrentarão em 20 de setembro de 2026, às 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Poder de fogo do Classique sob as luzes de Marselha

O Olympique de Marseille volta para casa, ao Stade Vélodrome, para receber o arquirrival Paris Saint-Germain pela quinta rodada da temporada 2026/27 da Ligue 1. Vindo de derrotas consecutivas na liga, o Marseille busca canalizar seu ambiente hostil como mandante sob o comando do técnico Bruno Génésio para recolocar a temporada nos trilhos e dar uma resposta marcante no Le Classique. Para o PSG de Luis Enrique, viajar ao sul depois de vitórias seguidas em competições nacionais e europeias representa uma oportunidade de ganhar embalo e subir ainda mais na tabela.

FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-MARSEILLEGetty Images

Derrota apertada dos Les Phocéens em Rennes

O Olympique de Marseille chega ao domingo em busca de um reajuste defensivo crucial após perder por 1 a 0 fora de casa para o Stade Rennais na quarta rodada (11 de setembro). Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, Adrien Thomasson marcou para o Rennes o gol decisivo aos 52 minutos. A derrota veio após uma surpreendente derrota em casa por 3 a 2 para o Paris FC na terceira rodada, deixando o time de Génésio ansioso para encontrar estabilidade defensiva e soltar seu ataque, que conta com Amine Gouiri, Igor Paixão e Timothy Weah.

FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGGetty Images

Ferran Torres garante a primeira vitória dos Les Parisiens na liga

O Paris Saint-Germain viaja ao sul da França transbordando confiança após arrancar uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Stade Brestois 29 na quarta rodada (13 de setembro). O atacante Ferran Torres marcou cedo, aos quatro minutos, dando aos comandados de Luis Enrique a primeira vitória na Ligue 1 nesta temporada. Esse triunfo nacional foi rapidamente reforçado por uma dominante atuação no meio de semana, com vitória por 6 a 1 sobre o ŠK Slovan Bratislava na Champions League, sinalizando que o ataque do PSG, com Ousmane Dembélé e Vitinha, está engrenando de vez.

A paixão do Marseille pode atrapalhar a movimentação dinâmica do PSG?

Tradicionalmente, o Le Classique é uma das rivalidades mais voláteis e intensas do futebol francês. O Marseille apostará em seu motor no meio-campo, liderado por Pierre-Emile Højbjerg e Angel Gomes, para atrapalhar a construção central do PSG e iniciar transições rápidas. Enquanto isso, o PSG confiará na fluidez de João Neves e Warren Zaïre-Emery para controlar o ritmo e explorar os espaços às costas da linha defensiva do Marseille. Com muito orgulho e o embalo do início de temporada em jogo, o confronto de domingo promete muita intensidade desde o apito inicial.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Olympique de Marseille x PSG

Técnico

  • B. Genesio

O Marseille não contará com Tochukwu Nnadi, que está listado como lesionado antes da partida. Nenhuma suspensão foi reportada para o time da casa, e mais notícias da equipe serão adicionadas perto do início do jogo.

O PSG não terá Achraf Hakimi por lesão. Luis Enrique não tem suspensões reportadas para administrar, embora o quadro completo do elenco possa ser atualizado antes de a partida começar.

Forma

OM

OM - Sequência

ATM
D1-2
STR
V4-0
ASM
D2-0
PAR
D2-3
REN
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
PSG

PSG - Sequência

REN
E2-2
LIL
E2-2
ASM
D1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Marseille chega para esta partida com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Rennes na Ligue 1, e também perdeu por 3 a 2 para o Paris FC nessa sequência. Uma vitória por 4 a 0 sobre o Strasbourg é o único ponto positivo nesses cinco compromissos. O Marseille marcou oito gols e sofreu sete nessa série.

Os últimos cinco jogos do PSG renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota. Sua partida mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Brest pela Ligue 1, após o triunfo por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na Champions League. A derrota em casa por 2 a 1 para o Monaco foi o ponto mais baixo dessa sequência. O PSG marcou 13 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Histórico do confronto

Confrontos

Olympique de MarseilleEmpatePSG
1
0
4
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
5
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
0
FJ
Supercopa da França
PSG badge
PSG
PSG
2
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
2
FJ
Campeonato Francês
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
1
PSG badge
PSG
PSG
0
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
3
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
1
FJ
Campeonato Francês
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
0
PSG badge
PSG
PSG
3
FJ
4Gols marcados13
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em 8 de fevereiro de 2026, quando o PSG venceu por 5 a 0 em casa, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos, o PSG tem clara vantagem, com três vitórias e um empate, enquanto a única vitória do Marseille veio em setembro de 2025, por 1 a 0 em casa. O placar agregado nesses cinco jogos é de 11 a 4 a favor do PSG.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LilleLilleLIL
431072+510
V
V
E
V
2
MônacoMônacoASM
431062+410
E
V
V
V
3
RennesRennesREN
431085+310
V
V
V
E
4
Paris FCParis FCPAR
422062+48
E
V
V
E
5
LyonLyonOL
422062+48
E
V
E
V
6
StrasbourgStrasbourgSTR
421198+17
E
V
V
D
7
PSGPSGPSG
41216605
V
D
E
E
8
BrestBrestB29
41216605
D
V
E
E
9
LorientLorientFCL
41214405
E
V
D
E
10
LensLensRCL
411287+14
E
D
D
V
11
AngersAngersSCO
411245-14
E
D
V
D
12
TroyesTroyesTRO
411249-54
D
D
V
E
13
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
41036603
D
D
D
V
14
Le MansLe MansLEM
403178-13
E
E
D
E
15
AuxerreAuxerreAJA
4103511-63
V
D
D
D
16
Le HavreLe HavreLEH
402224-22
E
D
E
D
17
ToulouseToulouseTFC
402247-32
E
D
E
D
18
NiceNiceNCE
402215-42
D
E
D
E
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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