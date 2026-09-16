Marseille x Paris Saint-Germain: detalhes da partida

Campeonato Francês - Rodada 5 20 de set. de 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain se enfrentarão em 20 de setembro de 2026, às 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Poder de fogo do Classique sob as luzes de Marselha

O Olympique de Marseille volta para casa, ao Stade Vélodrome, para receber o arquirrival Paris Saint-Germain pela quinta rodada da temporada 2026/27 da Ligue 1. Vindo de derrotas consecutivas na liga, o Marseille busca canalizar seu ambiente hostil como mandante sob o comando do técnico Bruno Génésio para recolocar a temporada nos trilhos e dar uma resposta marcante no Le Classique. Para o PSG de Luis Enrique, viajar ao sul depois de vitórias seguidas em competições nacionais e europeias representa uma oportunidade de ganhar embalo e subir ainda mais na tabela.

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Derrota apertada dos Les Phocéens em Rennes

O Olympique de Marseille chega ao domingo em busca de um reajuste defensivo crucial após perder por 1 a 0 fora de casa para o Stade Rennais na quarta rodada (11 de setembro). Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, Adrien Thomasson marcou para o Rennes o gol decisivo aos 52 minutos. A derrota veio após uma surpreendente derrota em casa por 3 a 2 para o Paris FC na terceira rodada, deixando o time de Génésio ansioso para encontrar estabilidade defensiva e soltar seu ataque, que conta com Amine Gouiri, Igor Paixão e Timothy Weah.

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Ferran Torres garante a primeira vitória dos Les Parisiens na liga

O Paris Saint-Germain viaja ao sul da França transbordando confiança após arrancar uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Stade Brestois 29 na quarta rodada (13 de setembro). O atacante Ferran Torres marcou cedo, aos quatro minutos, dando aos comandados de Luis Enrique a primeira vitória na Ligue 1 nesta temporada. Esse triunfo nacional foi rapidamente reforçado por uma dominante atuação no meio de semana, com vitória por 6 a 1 sobre o ŠK Slovan Bratislava na Champions League, sinalizando que o ataque do PSG, com Ousmane Dembélé e Vitinha, está engrenando de vez.

A paixão do Marseille pode atrapalhar a movimentação dinâmica do PSG?

Tradicionalmente, o Le Classique é uma das rivalidades mais voláteis e intensas do futebol francês. O Marseille apostará em seu motor no meio-campo, liderado por Pierre-Emile Højbjerg e Angel Gomes, para atrapalhar a construção central do PSG e iniciar transições rápidas. Enquanto isso, o PSG confiará na fluidez de João Neves e Warren Zaïre-Emery para controlar o ritmo e explorar os espaços às costas da linha defensiva do Marseille. Com muito orgulho e o embalo do início de temporada em jogo, o confronto de domingo promete muita intensidade desde o apito inicial.

Notícias das equipes e escalações

O Marseille não contará com Tochukwu Nnadi, que está listado como lesionado antes da partida. Nenhuma suspensão foi reportada para o time da casa, e mais notícias da equipe serão adicionadas perto do início do jogo.

O PSG não terá Achraf Hakimi por lesão. Luis Enrique não tem suspensões reportadas para administrar, embora o quadro completo do elenco possa ser atualizado antes de a partida começar.

Forma

O Marseille chega para esta partida com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Rennes na Ligue 1, e também perdeu por 3 a 2 para o Paris FC nessa sequência. Uma vitória por 4 a 0 sobre o Strasbourg é o único ponto positivo nesses cinco compromissos. O Marseille marcou oito gols e sofreu sete nessa série.

Os últimos cinco jogos do PSG renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota. Sua partida mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Brest pela Ligue 1, após o triunfo por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na Champions League. A derrota em casa por 2 a 1 para o Monaco foi o ponto mais baixo dessa sequência. O PSG marcou 13 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em 8 de fevereiro de 2026, quando o PSG venceu por 5 a 0 em casa, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos, o PSG tem clara vantagem, com três vitórias e um empate, enquanto a única vitória do Marseille veio em setembro de 2025, por 1 a 0 em casa. O placar agregado nesses cinco jogos é de 11 a 4 a favor do PSG.