Prévia de Nottingham Forest x Leeds United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Nottingham Forest x Leeds United: detalhes da partida

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest e Leeds United entrarão em campo em 22 de agosto de 2026, às 14h00 GMT (10h00 EST / 15h00 BST / 16h00 SAST).

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Faísca na rodada de abertura às margens do Trent

O Nottingham Forest inicia sua campanha na Premier League 2026/27 em casa ao receber o Leeds United no City Ground pela primeira rodada. Empurrado por uma apaixonada torcida local, o Forest tentará estabelecer domínio cedo às margens do Trent e levar embalo para uma nova e exigente temporada doméstica. Para o Leeds, uma viagem de estreia a Nottingham representa um teste imediato de alta intensidade para medir sua prontidão para a elite logo de cara.

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Os testes continentais de pré-temporada do Forest e o forte fechamento em casa

O Nottingham Forest chega para a abertura da temporada após uma extensa campanha de pré-temporada pela Europa. Depois de começar o verão com vitórias contra Notts County e Blackburn Rovers, o Forest acumulou minutos valiosos durante uma desafiadora turnê em Portugal e testes contra adversários europeus. O time encerrou sua pré-temporada em grande estilo em casa, garantindo uma suada vitória por 2 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, da Bundesliga, antes de ter uma atuação impressionante no triunfo por 2 a 0 sobre o Stade Brestois em 16 de agosto.

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As vitórias marcantes do Leeds em amistosos de peso

O Leeds United chega ao City Ground impulsionado por uma chamativa série de jogos de pré-temporada no verão. O Leeds demonstrou sério poderio ofensivo no início de agosto com uma impressionante vitória por 4 a 2 sobre o Liverpool, seguida por um controlado triunfo por 2 a 0 diante do RB Leipzig. Depois de batalhar por um empate em 1 a 1 contra o Manchester United no meio da semana, o Leeds concluiu sua preparação para a estreia em 15 de agosto de forma dominante, atropelando o FC Augsburg por 4 a 0 para garantir que seu ataque esteja funcionando a todo vapor.

Histórico do confronto direto: batalhas intensas decididas nos detalhes

Os jogos entre Nottingham Forest e Leeds United historicamente têm sido encontros de alta voltagem, definidos por atmosferas frenéticas e futebol direto. Curiosamente, os dois clubes ficarão bastante familiarizados um com o outro logo no início do calendário de 2026/27, já que estão programados para se enfrentar duas vezes em três dias, dando sequência a esta abertura de Premier League com um reencontro imediato na segunda fase da Copa da Liga Inglesa, no City Ground.

Notícias das equipes e elencos

Oliver Glasner tem uma ausência confirmada para a estreia do Forest na temporada, com Nicolo Savona listado como lesionado. Não há suspensões para os mandantes, e nenhum provável time titular foi confirmado antes do pontapé inicial. Novas atualizações sobre a equipe serão adicionadas mais perto da partida.

Pelos visitantes, Daniel Farke não conta com o goleiro Lucas Perri e o ponta Gabriel Gudmundsson, ambos fora por lesão. O Leeds não tem jogadores suspensos, e nenhuma escalação projetada foi divulgada até o momento. Atualizações virão à medida que o clube fornecer mais informações.

Forma

O Nottingham Forest chega à nova temporada com uma campanha de pré-temporada irregular, com duas vitórias e três derrotas em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Brest em 16 de agosto, após um triunfo por 2 a 1 contra o Bayer Leverkusen quatro dias antes. Antes dessas vitórias, o Forest perdeu para Barcelona (0 a 1), Udinese (0 a 1) e Sporting CP (1 a 4), sendo este último um revés pesado que levantou questionamentos iniciais sobre sua organização defensiva. Ao longo dos cinco jogos, o Forest marcou cinco gols e sofreu sete.

O Leeds United chega em forma consideravelmente melhor, com quatro vitórias em seus últimos cinco amistosos de pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Augsburg em 15 de agosto, enquanto também venceu RB Leipzig por 2 a 0 e Sunderland por 1 a 0. Uma vitória por 2 a 4 sobre o Liverpool aparece como um dos grandes resultados de seu verão, embora um empate em 1 a 1 com o Manchester United, registrado como derrota no conjunto de dados, tenha interrompido sua sequência de vitórias. O Leeds marcou nove gols e sofreu um em seus últimos quatro jogos de pré-temporada.

Retrospecto do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois times aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Leeds United venceu por 3 a 1 no Elland Road em uma partida da Premier League. Antes disso, o Nottingham Forest conquistou uma vitória em casa por 3 a 1 no City Ground em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros, que incluem três duelos de Premier League e um amistoso de pré-temporada, cada lado venceu duas vezes, com retrospecto equilibrado.