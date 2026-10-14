Prévia de Nottingham Forest x Arsenal pela Premier League: Campeões precisam recuperar terreno

Premier League - Rodada 7 18 de out. de 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest e Arsenal se enfrentam em 18 de outubro de 2026, às 11h30 EST e às 15h30 GMT.

Arsenal visita o Forest após voltar a vencer

Mikel Arteta e o Arsenal tiveram de passar toda a pausa de três semanas para as seleções digerindo a derrota por 3 a 0 para o Brighton. A resposta veio da melhor maneira: uma vitória por 2 a 1 no sábado sobre o Leeds, que ainda não havia perdido antes daquele fim de semana. Depois de uma atuação descuidada no primeiro tempo e de sofrer um gol do Leeds aos 55 minutos, o Arsenal reagiu e venceu com gols de Riccardo Calafiori e do reserva Bruno Guimaraes. Em seguida, derrotou o Lille por 3 a 0 na Champions League, com gols de Eberechi Eze, Jurrien Timber e Bukayo Saka.

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Forest ainda não engrenou

O Nottingham Forest teve um início irregular sob o comando do novo técnico Pierre Sage. Somou cinco pontos nos seis primeiros jogos, mas perdeu os dois mais recentes. Curiosamente, ainda não venceu em casa em nenhuma competição nesta temporada: perdeu para Coventry e Leeds e empatou por 0 a 0 com o Tottenham, que vive dificuldades. Sage lamentará a falta de eficiência da equipe depois de ela criar oito grandes chances e, ainda assim, perder por 3 a 1 para o Crystal Palace. O Forest espera dificultar a vida dos campeões, depois de não sofrer gols nos dois últimos confrontos com o Arsenal pela Premier League neste estádio.

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Estatísticas e notícias sobre lesões

Igor Jesus, Nikola Milenkovic e Nicolo Savona desfalcam o Forest por lesão.

O Arsenal segue sem William Saliba e Christos Tzolis, mas não tem outros problemas físicos no elenco.

O Arsenal sofreu gols em cada um dos últimos três jogos, considerando todas as competições.

Os dois últimos confrontos entre as equipes pela Premier League no City Ground terminaram em 0 a 0.

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Notícias das equipes e elencos

Oliver Glasner não conta com Igor Jesus, Nikola Milenkovic e Nicolo Savona por lesão, e nenhuma suspensão afeta atualmente o elenco. Informações sobre a provável escalação serão acrescentadas mais perto do início da partida.

Mikel Arteta precisa se planejar sem William Saliba e Christos Tzolis, ambos listados como lesionados. Não há suspensões registradas para a equipe visitante, e novas informações sobre o elenco serão divulgadas antes da partida.

Desempenho recente

O Nottingham Forest registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente pela Premier League terminou em derrota por 3 a 1 para o Crystal Palace, e a equipe também perdeu por 1 a 0 para o Coventry City na liga. A única vitória do Forest nesse período foi por 2 a 1, fora de casa, sobre o Aston Villa. A equipe ainda empatou por 0 a 0 com o Tottenham e por 2 a 2 com o Liverpool. Nesses cinco jogos, marcou cinco gols e sofreu seis.

O Arsenal venceu três partidas, perdeu uma e não empatou nenhuma nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Leeds United pela Premier League. A equipe também venceu o Ipswich Town por 4 a 2 na Copa da Liga Inglesa. A única derrota do Arsenal nesse período foi por 3 a 0 para o Brighton. Em cinco jogos, marcou dez gols e sofreu quatro.

Histórico de confrontos

O encontro mais recente entre as equipes no City Ground terminou em 0 a 0 em 17 de janeiro de 2026, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu três vezes, duas partidas terminaram empatadas e o Forest ainda não conseguiu vencer nessa sequência. As vitórias do Arsenal incluem duas por 3 a 0 no Emirates e uma por 2 a 1 no City Ground, em janeiro de 2024. Os dois empates sem gols ocorreram em Nottingham.

Classificação

O Arsenal ocupa a segunda posição na Premier League e está firme na disputa pelo título, enquanto o Nottingham Forest é o 14º colocado. O confronto reúne uma equipe com reais ambições de chegar ao topo da tabela e outra que busca se afastar das últimas posições.