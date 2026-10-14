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Premier League
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Prévia de Nottingham Forest x Arsenal pela Premier League: Campeões precisam recuperar terreno

Nottingham Forest x Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
M. Arteta
B. Guimaraes
R. Calafiori
D. Ndoye
M. Gibbs-White
Bayern de Munique x Arsenal
Bayern de Munique
Liga dos Campeões

Prévia completa de Nottingham Forest x Arsenal pela Premier League. Analisamos as táticas, as novidades das equipes, o momento de cada uma e muito mais.

crest
Premier League - Rodada 7
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest e Arsenal se enfrentam em 18 de outubro de 2026, às 11h30 EST e às 15h30 GMT.

Arsenal visita o Forest após voltar a vencer

Mikel Arteta e o Arsenal tiveram de passar toda a pausa de três semanas para as seleções digerindo a derrota por 3 a 0 para o Brighton. A resposta veio da melhor maneira: uma vitória por 2 a 1 no sábado sobre o Leeds, que ainda não havia perdido antes daquele fim de semana. Depois de uma atuação descuidada no primeiro tempo e de sofrer um gol do Leeds aos 55 minutos, o Arsenal reagiu e venceu com gols de Riccardo Calafiori e do reserva Bruno Guimaraes. Em seguida, derrotou o Lille por 3 a 0 na Champions League, com gols de Eberechi Eze, Jurrien Timber e Bukayo Saka.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSGetty Images

Forest ainda não engrenou

O Nottingham Forest teve um início irregular sob o comando do novo técnico Pierre Sage. Somou cinco pontos nos seis primeiros jogos, mas perdeu os dois mais recentes. Curiosamente, ainda não venceu em casa em nenhuma competição nesta temporada: perdeu para Coventry e Leeds e empatou por 0 a 0 com o Tottenham, que vive dificuldades. Sage lamentará a falta de eficiência da equipe depois de ela criar oito grandes chances e, ainda assim, perder por 3 a 1 para o Crystal Palace. O Forest espera dificultar a vida dos campeões, depois de não sofrer gols nos dois últimos confrontos com o Arsenal pela Premier League neste estádio.

Crystal Palace FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images


Estatísticas e notícias sobre lesões

  • Igor Jesus, Nikola Milenkovic e Nicolo Savona desfalcam o Forest por lesão.
  • O Arsenal segue sem William Saliba e Christos Tzolis, mas não tem outros problemas físicos no elenco.
  • O Arsenal sofreu gols em cada um dos últimos três jogos, considerando todas as competições.
  • Os dois últimos confrontos entre as equipes pela Premier League no City Ground terminaram em 0 a 0.
Nottingham Forest v Arsenal - Premier LeagueGetty Images

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Nottingham Forest x Arsenal

Técnico

  • O. Glasner

Oliver Glasner não conta com Igor Jesus, Nikola Milenkovic e Nicolo Savona por lesão, e nenhuma suspensão afeta atualmente o elenco. Informações sobre a provável escalação serão acrescentadas mais perto do início da partida.

Mikel Arteta precisa se planejar sem William Saliba e Christos Tzolis, ambos listados como lesionados. Não há suspensões registradas para a equipe visitante, e novas informações sobre o elenco serão divulgadas antes da partida.

Desempenho recente

NFO

NFO - Sequência

LIV
E2-2
TOT
E0-0
AVL
V1-2
COV
D0-1
CRY
D3-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ARS

ARS - Sequência

SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
D3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Nottingham Forest registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente pela Premier League terminou em derrota por 3 a 1 para o Crystal Palace, e a equipe também perdeu por 1 a 0 para o Coventry City na liga. A única vitória do Forest nesse período foi por 2 a 1, fora de casa, sobre o Aston Villa. A equipe ainda empatou por 0 a 0 com o Tottenham e por 2 a 2 com o Liverpool. Nesses cinco jogos, marcou cinco gols e sofreu seis.

O Arsenal venceu três partidas, perdeu uma e não empatou nenhuma nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Leeds United pela Premier League. A equipe também venceu o Ipswich Town por 4 a 2 na Copa da Liga Inglesa. A única derrota do Arsenal nesse período foi por 3 a 0 para o Brighton. Em cinco jogos, marcou dez gols e sofreu quatro.

Histórico de confrontos

Confrontos

Nottingham ForestEmpateArsenal
0
2
3
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FJ
1Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre as equipes no City Ground terminou em 0 a 0 em 17 de janeiro de 2026, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu três vezes, duas partidas terminaram empatadas e o Forest ainda não conseguiu vencer nessa sequência. As vitórias do Arsenal incluem duas por 3 a 0 no Emirates e uma por 2 a 1 no City Ground, em janeiro de 2024. Os dois empates sem gols ocorreram em Nottingham.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
E
D
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
E
V
E
E
E
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
E
V
E
E
E
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
V
D
E
D
V
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
E
V
E
E
8
HullHullHUL
623186+29
E
D
E
E
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
D
V
E
V
E
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
V
D
V
D
D
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
D
V
D
E
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
E
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
E
E
D
E
V
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
E
E
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
E
V
D
E
D
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
E
V
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
E
E
E
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
E
D
E
E
D
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

O Arsenal ocupa a segunda posição na Premier League e está firme na disputa pelo título, enquanto o Nottingham Forest é o 14º colocado. O confronto reúne uma equipe com reais ambições de chegar ao topo da tabela e outra que busca se afastar das últimas posições.

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