Prévia de Newcastle x Liverpool pela Premier League: notícias das equipes, táticas e transferências antes da 1ª rodada

Premier League - Rodada 1 23 de ago. de 2026 - 11:30 St James' Park

Newcastle United x Liverpool começa em 23 de agosto de 2026, às 11h30 EST e 16h30 GMT.

Newcastle x Liverpool é um duelo entre duas equipes em transição

Matthias Jaissle. O alemão de 38 anos se destacou em passagens anteriores pela Áustria e pela Arábia Saudita, mas nunca comandou na Inglaterra, muito menos na Premier League. Eles também perderam três nomes de destaque, Anthony Gordon, Sandro Tonali e Bruno Guimarães, para Barcelona, Tottenham e Arsenal, respectivamente, neste verão. O Newcastle terminou em um decepcionante 12º lugar na última temporada, e a expectativa geral é de que vá pior desta vez. Bazoumana Touré, de 20 anos, é a contratação mais cara do clube neste verão, por £42,8 milhões, e eles precisarão que o ponta marfinense tenha impacto imediato. Lukas Hornicek, goleiro de 24 anos da seleção da República Tcheca, chega do Braga por £26 milhões.

Getty Images

Dois novos homens na área técnica

Andoni Iraola chegou a Anfield vindo do Bournemouth para substituir Arne Slot, que foi demitido após uma temporada 2025-26 abaixo das expectativas, na qual o Liverpool terminou em quinto. Iraola levou o Bournemouth às competições europeias na última temporada, apesar de ter perdido defensores importantes e o talismã Antoine Semenyo. O técnico espanhol é conhecido por sua abordagem agressiva e propositiva ao futebol.

Getty Images

Liverpool pode substituir Salah?

O Liverpool perdeu vários nomes experientes. Ibrahima Konaté se transferiu para o Real Madrid, a lenda do clube Mo Salah assinou com o Trabzonspor e o veterano lateral Andy Robertson saiu para o Tottenham. O Liverpool contratou Jérémy Jacquet, do Rennes, e o ex-atacante do Osasuna Víctor Muñoz por um total de £90 milhões. Um substituto direto para Salah ainda não chegou, então o peso sobre as grandes contratações do verão passado, Florian Wirtz e Alexander Isak, será ainda maior. O principal destaque do clube na última temporada, Dominik Szoboszlai, assinou um novo contrato de longo prazo. O zagueiro uruguaio Ronald Araujo é uma interessante contratação por empréstimo junto ao Barcelona.

Getty Images

Newcastle x Liverpool: estatísticas principais

O Liverpool está invicto nos últimos 19 jogos de Premier League contra o Newcastle, com 14 vitórias e cinco empates.

Cada um dos últimos três encontros de Premier League entre Newcastle e Liverpool no St. James’ Park teve um gol que alterou o resultado marcado após os 90+ minutos.

Nas últimas nove visitas à elite ao St. James’ Park, o Liverpool venceu seis vezes e empatou três.

Até aqui, foram marcados 198 gols nos encontros de Premier League entre Newcastle e Liverpool. Dois gols neste jogo fariam dele o terceiro confronto a alcançar 200 na competição, depois de Liverpool x Tottenham Hotspur (211) e Arsenal x Tottenham (200).

Apenas Aston Villa e Manchester City tiveram uma sequência de vitórias na Premier League maior do que a do Liverpool na última temporada, mas apenas quatro equipes, incluindo Chelsea e Tottenham, tiveram uma sequência de derrotas pior. A série de quatro empates em janeiro só foi superada por Bournemouth e Brentford.

Getty Images

Prováveis escalações

Newcastle (4231): Pope; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Bamba, Steur; Toure, Ramsey, Elanga; Wissa.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Gakpo; Isak.

Notícias das equipes e elencos

O técnico do Newcastle, Matthias Jaissle, não conta com cinco jogadores para esta partida. Lewis Miley, Fabian Schaer, Valentino Livramento, Anthony Elanga e Lewis Hall estão todos listados como lesionados. No momento, não há suspensões registradas. Uma provável escalação ainda não foi confirmada, e novas atualizações são esperadas mais perto do início da partida.

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, enfrenta uma lista de desfalques consideravelmente maior. Hugo Ekitike, Stefan Bajcetic, Conor Bradley, Alexis Mac Allister, Joseph Gomez, Giovanni Leoni, Jeremy Jacquet, Vitezslav Jaros e Curtis Jones estão todos fora por lesão. Não há suspensões. Sem uma escalação confirmada divulgada, as notícias da equipe serão atualizadas à medida que a partida se aproximar.

Forma

O Newcastle chega para a nova temporada com uma pré-temporada irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 2 sobre o Valencia, em 8 de agosto, enquanto sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Bristol City no fim de julho. Ao longo dos cinco jogos, o Newcastle marcou oito gols e sofreu oito, e seu único resultado competitivo na amostra foi uma derrota por 2 a 0 para o Fulham na rodada final da última temporada.

Os últimos cinco jogos do Liverpool também produziram uma campanha dividida: duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 3 para o Monaco, em 9 de agosto. Venceu o Sunderland por 4 a 2 e o Wrexham por 1 a 0 durante a pré-temporada, mas também perdeu por 2 a 4 para o Leeds United. O último resultado competitivo do Liverpool foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Brentford na rodada final de 2025-26. Ao longo dos cinco jogos, o Liverpool marcou dez gols e sofreu dez.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 31 de janeiro de 2026, quando o Liverpool venceu o Newcastle por 4 a 1 em Anfield, pela Premier League. Antes disso, o Newcastle venceu por 2 a 3 no St James' Park em agosto de 2025, também pela liga. Nos últimos cinco encontros, o Liverpool venceu três vezes e o Newcastle duas, com as equipes também empatando por 3 a 3 no St James' Park em dezembro de 2024. Os cinco jogos produziram 16 gols no total.