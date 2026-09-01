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Prévia de Newcastle United x Bournemouth pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Premier League
Newcastle
Bournemouth
A. Elanga
Y. Wissa
A. Scott

Prévia completa de Newcastle x Bournemouth pela Premier League no jogo de abertura de sábado. Falamos sobre tática, notícias das equipes e muito mais.

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Premier League - Rodada 3
St James' Park

Newcastle United x Bournemouth começa em 5 de setembro de 2026 às 7h30 EST e 12h30 GMT.

St James' Park é o palco do jogo de abertura do sábado

O Newcastle United recebe o Bournemouth no Nordeste no sábado, tentando preservar seu início invicto.

Impressionante Newcastle mira os Cherries

Mattias Jaissle teve um bom começo de trajetória como técnico do Newcastle. Apenas um soberbo pênalti de Dominik Szoboszlai aos 99 minutos lhes negou os três pontos contra o Liverpool na rodada de abertura, enquanto a velocidade de Anthony Elanga foi um problema constante para o Tottenham na vitória por 2 a 0 do Newcastle em Londres no fim de semana passado.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Bournemouth ainda sem vitória foi melhor do que os resultados sugerem

O Bournemouth sofreu gols nos acréscimos em seus dois compromissos da Premier League até aqui, o que sugere que seus resultados não explicam necessariamente suas atuações gerais sob o novo técnico Marco Rose. Parte do futebol da equipe chamou a atenção, como acontecia com frequência sob Andoni Iraola. O time esteve à frente durante a maior parte do jogo de estreia contra o Manchester City na rodada de abertura, mas acabou sofrendo dois gols no fim. Um voleio de meia-altura de James Tarkowski aos 91 minutos lhes negou os três pontos na última partida, contra o Everton. Rose, porém, não vai entrar em pânico.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Notícias das equipes e estatísticas importantes

  • O Newcastle não conta com os ausentes de longo prazo Dan Burn e Joelinton.
  • Os Cherries terão de ficar sem o ponta estrela Junior Kroupi pelo menos até outubro.
  • Anthony Elanga é o primeiro jogador do Newcastle a marcar nas duas partidas de abertura de uma temporada da EPL desde Alan Shearer, em 2003-04.
  • O Bournemouth está há sete jogos sem manter a defesa sem ser vazada.
  • O Newcastle não vence em casa o Bournemouth pela Premier League desde novembro de 2019.

Jogadores para ficar de olho

Yoane Wissa lutou em sua temporada de estreia pelo Newcastle no último ano, mas agora está prosperando em uma função um pouco mais recuada. Ele soma um gol e uma assistência até aqui, atuando ao lado do veloz Elanga. No meio-campo, as atuações de muita entrega de Nico Gonzalez também chamaram a atenção após sua transferência milionária do Manchester City.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Os visitantes ficarão aliviados porque o meio-campista de 23 anos Alex Scott segue no clube apesar do interesse generalizado de outros times da Premier League. O ponta brasileiro Rayan, de 20 anos, foi uma ameaça constante contra o Everton com sua impressionante força física e seu preciso pé esquerdo.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Escalações prováveis

Newcastle (4-2-3-1): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Willock, Barnes; Wissa.

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Cook, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Newcastle x Bournemouth

Newcastle crest
Newcastle
NEW
Formação
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

Técnico

  • M. Jaissle

Forma

NEW

NEW - Sequência

B04
D1-2
STR
D1-1
LIV
E2-2
WBA
V3-2
TOT
V0-2
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BOU

BOU - Sequência

GEN
V10-1
BET
E2-2
M05
D2-1
MCI
D2-1
EVE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
15/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Confronto direto

Confrontos

NewcastleEmpateBournemouth
1
2
2
Premier League
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Newcastle
NEW
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FJ
Copa da Inglaterra
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Newcastle
NEW
3
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Bournemouth
BOU
3
FJ
Premier League
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Bournemouth
BOU
0
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Newcastle
NEW
0
FJ
Premier League
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Newcastle
NEW
1
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Bournemouth
BOU
4
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
FJ
4Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
3
HullHullHUL
220030+36
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
E
V
6
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
E
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
E
V
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
E
V
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
D
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
D
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
D
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
D
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
E
E
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
E
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
E
D
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
D
D
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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