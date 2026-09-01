Prévia de Newcastle United x Bournemouth pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Premier League - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 07:30 St James' Park

Newcastle United x Bournemouth começa em 5 de setembro de 2026 às 7h30 EST e 12h30 GMT.

St James' Park é o palco do jogo de abertura do sábado

O Newcastle United recebe o Bournemouth no Nordeste no sábado, tentando preservar seu início invicto.

Impressionante Newcastle mira os Cherries

Mattias Jaissle teve um bom começo de trajetória como técnico do Newcastle. Apenas um soberbo pênalti de Dominik Szoboszlai aos 99 minutos lhes negou os três pontos contra o Liverpool na rodada de abertura, enquanto a velocidade de Anthony Elanga foi um problema constante para o Tottenham na vitória por 2 a 0 do Newcastle em Londres no fim de semana passado.

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Bournemouth ainda sem vitória foi melhor do que os resultados sugerem

O Bournemouth sofreu gols nos acréscimos em seus dois compromissos da Premier League até aqui, o que sugere que seus resultados não explicam necessariamente suas atuações gerais sob o novo técnico Marco Rose. Parte do futebol da equipe chamou a atenção, como acontecia com frequência sob Andoni Iraola. O time esteve à frente durante a maior parte do jogo de estreia contra o Manchester City na rodada de abertura, mas acabou sofrendo dois gols no fim. Um voleio de meia-altura de James Tarkowski aos 91 minutos lhes negou os três pontos na última partida, contra o Everton. Rose, porém, não vai entrar em pânico.

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O Newcastle não conta com os ausentes de longo prazo Dan Burn e Joelinton.

Os Cherries terão de ficar sem o ponta estrela Junior Kroupi pelo menos até outubro.

Anthony Elanga é o primeiro jogador do Newcastle a marcar nas duas partidas de abertura de uma temporada da EPL desde Alan Shearer, em 2003-04.

O Bournemouth está há sete jogos sem manter a defesa sem ser vazada.

O Newcastle não vence em casa o Bournemouth pela Premier League desde novembro de 2019.

Jogadores para ficar de olho

Yoane Wissa lutou em sua temporada de estreia pelo Newcastle no último ano, mas agora está prosperando em uma função um pouco mais recuada. Ele soma um gol e uma assistência até aqui, atuando ao lado do veloz Elanga. No meio-campo, as atuações de muita entrega de Nico Gonzalez também chamaram a atenção após sua transferência milionária do Manchester City.

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Os visitantes ficarão aliviados porque o meio-campista de 23 anos Alex Scott segue no clube apesar do interesse generalizado de outros times da Premier League. O ponta brasileiro Rayan, de 20 anos, foi uma ameaça constante contra o Everton com sua impressionante força física e seu preciso pé esquerdo.

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Escalações prováveis

Newcastle (4-2-3-1): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Willock, Barnes; Wissa.

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Cook, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

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