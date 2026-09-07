Prévia de Napoli x Arsenal pela Liga dos Campeões da UEFA: tudo o que você precisa saber

SSC Napoli x Arsenal: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 1 9 de set. de 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

SSC Napoli e Arsenal entram em campo em 9 de setembro de 2026, às 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Gigante europeu sob as luzes de Nápoles

O SSC Napoli volta para casa para receber o gigante inglês Arsenal no Stadio Diego Armando Maradona, na abertura de sua campanha na fase de liga da UEFA Champions League. Vindo de uma dolorosa derrota doméstica no fim de semana, o Napoli tenta usar a força de sua torcida apaixonada para se reerguer e garantir pontos importantes logo no início. Para o Arsenal, viajar à Itália com uma campanha perfeita na liga representa uma oportunidade de ouro para se afirmar como candidato no grupo desde o apito inicial.

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O drama tardio do Napoli em San Siro

O SSC Napoli entra em campo na noite de quarta-feira tentando corrigir falhas defensivas após sofrer uma dramática derrota por 3 a 2 fora de casa para a Inter de Milão na Serie A, na 3ª rodada (5 de setembro). Depois de um primeiro tempo sem gols, Matteo Politano e Rasmus Højlund marcaram no início da segunda etapa e deram ao Napoli uma vantagem confortável de 2 a 0. No entanto, a Inter respondeu com três gols sem resposta, fechando a reação com o gol da vitória aos 90 minutos de Lautaro Martínez, deixando o time de Massimiliano Allegri de mãos vazias e com fome de recuperar sua solidez estrutural.

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Havertz e Ødegaard lideram a virada do Arsenal no dérbi

O Arsenal viaja para Nápoles embalado por momento máximo após arrancar uma emocionante vitória por 2 a 1 sobre o rival londrino Chelsea no Emirates Stadium, pela Premier League, na 3ª rodada (6 de setembro). Depois de sofrer um gol no segundo minuto, o time de Mikel Arteta reagiu com Kai Havertz empatando antes de o capitão Martin Ødegaard marcar o gol da vitória pouco depois do intervalo. O triunfo amplia o início perfeito do Arsenal no cenário doméstico para três vitórias consecutivas, mostrando a força mental e a maturidade tática necessárias para noites europeias difíceis.

O que está em jogo no Stadio Diego Armando Maradona: teste europeu de alta pressão

Os confrontos entre essas duas equipes apresentam filosofias táticas contrastantes, com os esquemas diretos de contra-ataque do Napoli desafiando o controle metódico de posse do Arsenal. O duelo físico entre Rasmus Højlund e Gabriel Magalhães será um dos principais pontos de atenção, enquanto a dupla de meio-campo do Arsenal, Declan Rice e Martin Ødegaard, tenta ditar o ritmo contra Stanislav Lobotka. Com margens mínimas definindo a progressão no formato expandido da Champions League, o duelo de quarta-feira promete drama intenso desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Massimiliano Allegri comanda o Napoli para este jogo, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões neste estágio, e nenhuma provável escalação tenha sido divulgada. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que o clube fornecer notícias oficiais do elenco.

Mikel Arteta define seu time do Arsenal com informações confirmadas igualmente limitadas disponíveis no momento. Nenhuma lesão ou suspensão foi oficialmente listada, e nenhuma escalação projetada foi divulgada. Mais notícias da equipe são esperadas antes da partida.

Forma

O Napoli chega para este jogo com uma campanha de V-V-E-V-D em suas últimas cinco partidas, embora duas dessas vitórias tenham vindo em amistosos de pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma derrota em casa por 1 a 2 para o Como na Serie A, em 30 de agosto, revés que veio após uma positiva vitória fora de casa por 2 a 0 sobre o Genoa na semana anterior. Ao longo dos cinco jogos, o Napoli marcou 12 gols e sofreu sete, com a vitória por 6 a 2 sobre o Aris Thessaloniki na pré-temporada sendo o principal destaque em termos de produção ofensiva.

O Arsenal chega com cinco vitórias em cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Aston Villa na Premier League, em 31 de agosto, e a equipe ainda não perdeu pontos desde o início da temporada. O Arsenal marcou 10 gols ao longo dessas cinco partidas e sofreu apenas um, mantendo um forte desempenho defensivo durante todo o período. Dois jogos seguidos sem sofrer gols em competições oficiais reforçam a solidez que Arteta construiu no sistema defensivo.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na Liga Europa, em 18 de abril de 2019, quando o Arsenal venceu por 1 a 0 no Diego Armando Maradona Stadium para confirmar sua classificação. O Arsenal venceu os dois jogos daquele confronto, depois de ter batido o Napoli por 2 a 0 no Emirates uma semana antes. Os dois clubes também se enfrentaram na fase de grupos da Champions League em 2013, com os mandantes vencendo seus respectivos jogos por 2 a 0. Ao longo dos cinco encontros registrados, cada lado conquistou duas vitórias, com uma partida terminando empatada.