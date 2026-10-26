AC Milan x Bologna: detalhes da partida
O AC Milan recebe o Bologna FC 1909 na quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 19h30 SAST (17h30 GMT / 18h30 CET), pela 9ª rodada da Serie A, no estádio San Siro.
Reação no campeonato nacional encontra a ambição emiliana
Uma atuação convincente na vitória por 2 a 0 fora de casa, em Udine, deu ao AC Milan exatamente a resposta de que precisava, deixando para trás a frustração europeia com um gol de Christian Pulisic no início da partida e outro de Omari Hutchinson no segundo tempo, que selou o resultado. O Milan agora volta rapidamente suas atenções ao San Siro para o confronto do meio de semana contra o Bologna, que chega a Milão com a confiança renovada. A equipe de Raffaele Palladino reagiu à derrota anterior para a Inter ao vencer o Cagliari por 2 a 0 no fim de semana, o que torna o duelo de quarta-feira importante para a disputa das primeiras posições.
Duelo decisivo: Christian Pulisic x Nicolò Casale
Referência ofensiva em boa fase: Christian Pulisic deu o tom da partida contra a Udinese com um gol aos seis minutos. Seus dribles objetivos e suas tabelas rápidas pelo lado direito exigirão que a defesa do Bologna mantenha a compactação e a disciplina.
Zagueiro dominante: Nicolò Casale foi peça central na atuação defensiva do Bologna, que não sofreu gols em Cagliari, e abriu o placar com uma finalização precisa aos 57 minutos. Casale precisará acompanhar as infiltrações diagonais de Pulisic e lidar com a presença física de Gonçalo Ramos dentro da área.
Análise tática e escalações prováveis
AC Milan (4-4-2): Maignan; Athekame, Gabbia, Pavlović, Bartesaghi; Hutchinson, Fofana, Modrić, Rabiot; Pulisic, Ramos.
Bologna FC 1909 (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.
Panorama da partida: O Milan chega como amplo favorito em casa e buscará ditar o ritmo com os passes de Luka Modrić e o apoio ofensivo dos alas. O Bologna tentará dificultar a vida dos anfitriões com uma linha defensiva compacta de cinco jogadores na transição, apostando na criação do ex-meio-campista do Milan Tommaso Pobega e na velocidade de Nicolò Cambiaghi nos contra-ataques para explorar os espaços atrás da linha defensiva adiantada do Milan.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Milan x Bologna
Time titular
Técnico
- Rúben Amorim
- R. Palladino
Ruben Amorim não conta com Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia por lesão, e são esperadas atualizações sobre a disponibilidade dos dois mais perto do início da partida. As ausências aumentam a pressão sobre o técnico do Milan na gestão do elenco.
O técnico do Bologna, Raffaele Palladino, também enfrenta problemas com lesões no elenco: Emil Holm e Riccardo Orsolini estão indisponíveis. Palladino precisará encontrar soluções em diferentes setores do campo enquanto sua equipe tenta interromper uma sequência ruim de resultados.
Momento das equipes
O Milan venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com onze gols marcados e cinco sofridos. Seu compromisso mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta na Serie A, após uma goleada por 4 a 0 fora de casa contra o Salzburg em competição europeia. A única derrota nessa sequência foi para o Benfica na Liga Europa, enquanto um empate por 1 a 1 com o Sassuolo no campeonato foi o outro resultado em que deixou pontos pelo caminho.
O Bologna soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para a Inter, e a equipe conquistou apenas uma vitória nesse período, por 2 a 1 fora de casa contra o Lecce. Também empatou com Torino e Sassuolo e perdeu para o Napoli nessa sequência.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Milan venceu o Bologna por 3 a 0 fora de casa pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Milan leva vantagem, com três vitórias. A única vitória do Bologna nessa sequência ocorreu em uma partida da Copa da Itália no San Siro, em maio de 2025.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|7
|1
|0
|23
|10
|+13
|22
V
V
V
E
V
|2
|8
|7
|1
|0
|16
|5
|+11
|22
V
V
V
V
E
|3
|8
|5
|3
|0
|19
|6
|+13
|18
E
V
E
E
V
|4
|8
|5
|3
|0
|16
|7
|+9
|18
V
V
E
V
E
|5
|8
|5
|2
|1
|14
|7
|+7
|17
V
V
E
D
V
|6
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|+4
|14
E
V
D
V
E
|7
|8
|4
|2
|2
|11
|8
|+3
|14
V
D
E
V
D
|8
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|+2
|13
V
V
V
E
D
|9
|8
|4
|1
|3
|6
|9
|-3
|13
D
D
E
V
V
|10
|8
|3
|2
|3
|13
|10
|+3
|11
E
D
V
E
V
|11
|8
|3
|1
|4
|14
|15
|-1
|10
E
D
V
D
D
|12
|8
|3
|0
|5
|9
|14
|-5
|9
D
V
D
D
V
|13
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
V
D
V
E
D
|14
|8
|2
|2
|4
|12
|16
|-4
|8
D
D
E
D
V
|15
|8
|2
|1
|5
|15
|18
|-3
|7
D
V
D
V
D
|16
|8
|2
|1
|5
|6
|13
|-7
|7
V
D
V
D
E
|17
|8
|1
|1
|6
|9
|18
|-9
|4
D
D
D
D
D
|18
|8
|1
|1
|6
|9
|19
|-10
|4
D
D
D
E
V
|19
|8
|1
|1
|6
|5
|15
|-10
|4
D
D
D
V
D
|20
|8
|1
|0
|7
|6
|17
|-11
|3
D
V
D
D
D