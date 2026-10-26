Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Italiano
team-logoMilan
San Siro
team-logoBologna
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Com a ajuda da

Prévia de Milan x Bologna pela Serie A: rossoneri buscam ganhar ainda mais embalo no San Siro contra o Bologna

Milan x Bologna
Campeonato Italiano
Milan
Bologna

Uma atuação convincente na vitória por 2 a 0 fora de casa sobre a Udinese devolveu o embalo ao Milan nas competições nacionais. Agora, o time recebe uma equipe rossoblù confiante, que também vem de uma vitória por 2 a 0, sem sofrer gols, na Sardenha.

AC Milan x Bologna: detalhes da partida

crest
Campeonato Italiano - Rodada 9
San Siro

O AC Milan recebe o Bologna FC 1909 na quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 19h30 SAST (17h30 GMT / 18h30 CET), pela 9ª rodada da Serie A, no estádio San Siro.

Reação no campeonato nacional encontra a ambição emiliana

Uma atuação convincente na vitória por 2 a 0 fora de casa, em Udine, deu ao AC Milan exatamente a resposta de que precisava, deixando para trás a frustração europeia com um gol de Christian Pulisic no início da partida e outro de Omari Hutchinson no segundo tempo, que selou o resultado. O Milan agora volta rapidamente suas atenções ao San Siro para o confronto do meio de semana contra o Bologna, que chega a Milão com a confiança renovada. A equipe de Raffaele Palladino reagiu à derrota anterior para a Inter ao vencer o Cagliari por 2 a 0 no fim de semana, o que torna o duelo de quarta-feira importante para a disputa das primeiras posições.

Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Duelo decisivo: Christian Pulisic x Nicolò Casale

Referência ofensiva em boa fase: Christian Pulisic deu o tom da partida contra a Udinese com um gol aos seis minutos. Seus dribles objetivos e suas tabelas rápidas pelo lado direito exigirão que a defesa do Bologna mantenha a compactação e a disciplina.

Zagueiro dominante: Nicolò Casale foi peça central na atuação defensiva do Bologna, que não sofreu gols em Cagliari, e abriu o placar com uma finalização precisa aos 57 minutos. Casale precisará acompanhar as infiltrações diagonais de Pulisic e lidar com a presença física de Gonçalo Ramos dentro da área.

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-BOLOGNAGetty Images

Análise tática e escalações prováveis

AC Milan (4-4-2): Maignan; Athekame, Gabbia, Pavlović, Bartesaghi; Hutchinson, Fofana, Modrić, Rabiot; Pulisic, Ramos.

Bologna FC 1909 (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

Panorama da partida: O Milan chega como amplo favorito em casa e buscará ditar o ritmo com os passes de Luka Modrić e o apoio ofensivo dos alas. O Bologna tentará dificultar a vida dos anfitriões com uma linha defensiva compacta de cinco jogadores na transição, apostando na criação do ex-meio-campista do Milan Tommaso Pobega e na velocidade de Nicolò Cambiaghi nos contra-ataques para explorar os espaços atrás da linha defensiva adiantada do Milan.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Milan x Bologna

3-4-2-1
Milan crest
Milan
MIL
page.match.formation.title
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicA. RabiotA. Rabiotteam-logoD. MoreiraL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahO. HutchinsonO. HutchinsonC. PulisicC. PulisicG. RamosG. RamosL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaL. FergusonL. FergusonT. PobegaT. PobegaJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardN. CambiaghiN. Cambiaghi
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-2-1
Milan

Time titular

Bologna

Técnico

  • Rúben Amorim
  • R. Palladino

Ruben Amorim não conta com Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia por lesão, e são esperadas atualizações sobre a disponibilidade dos dois mais perto do início da partida. As ausências aumentam a pressão sobre o técnico do Milan na gestão do elenco.

O técnico do Bologna, Raffaele Palladino, também enfrenta problemas com lesões no elenco: Emil Holm e Riccardo Orsolini estão indisponíveis. Palladino precisará encontrar soluções em diferentes setores do campo enquanto sua equipe tenta interromper uma sequência ruim de resultados.

Momento das equipes

MIL

MIL - Sequência

SAS
E1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
D3-0
UDI
V0-2
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BOL

BOL - Sequência

NAP
D1-0
TOR
E1-1
LEC
V1-2
INT
D1-3
CGL
V0-2
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Milan venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com onze gols marcados e cinco sofridos. Seu compromisso mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta na Serie A, após uma goleada por 4 a 0 fora de casa contra o Salzburg em competição europeia. A única derrota nessa sequência foi para o Benfica na Liga Europa, enquanto um empate por 1 a 1 com o Sassuolo no campeonato foi o outro resultado em que deixou pontos pelo caminho.

O Bologna soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para a Inter, e a equipe conquistou apenas uma vitória nesse período, por 2 a 1 fora de casa contra o Lecce. Também empatou com Torino e Sassuolo e perdeu para o Napoli nessa sequência.

Histórico do confronto

Confrontos

MilanEmpateBologna
3
0
2
Campeonato Italiano
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Milan badge
Milan
MIL
3
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FJ
Copa da Itália
Milan badge
Milan
MIL
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FJ
Campeonato Italiano
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Milan badge
Milan
MIL
1
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Milan venceu o Bologna por 3 a 0 fora de casa pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Milan leva vantagem, com três vitórias. A única vitória do Bologna nessa sequência ocorreu em uma partida da Copa da Itália no San Siro, em maio de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
87102310+1322
V
V
V
E
V
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
E
3
RomaRomaROM
8530196+1318
E
V
E
E
V
4
MilanMilanMIL
8530167+918
V
V
E
V
E
5
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
E
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
E
V
D
V
E
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
D
E
V
D
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
E
D
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
D
D
E
V
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
E
D
V
E
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
E
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
D
V
E
D
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
D
D
E
D
V
15
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
E
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
E
V
19
ParmaParmaPAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google