Premier League - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 12:30 Old Trafford

Manchester United x Tottenham Hotspur começa em 10 de outubro de 2026 às 12:30 EST e 16:30 GMT.

United e Spurs precisam fazer suas temporadas engrenarem

Manchester United e Tottenham Hotspur provavelmente precisavam de uma longa pausa da Premier League para refletir sobre o que não funcionou até aqui. Em resumo, quase tudo. Será que Old Trafford será um tônico muito necessário para o Manchester United?

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Manchester United oscilando, mas principalmente mal

Desde a vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich, o United não vence há quatro partidas domésticas, sequência que inclui uma derrota na EFL Cup para o Brighton. A derrota em casa para o Manchester City, que jogou com 10 homens, não caiu bem entre os torcedores, e os empates fora de casa contra Everton e Fulham aumentaram a frustração dos fãs. O gol de empate de Matheus Cunha aos 89 minutos salvou um ponto contra o Fulham, mas deixa o United afundado no 12º lugar.

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Spurs feliz por jogar fora de casa?

A temporada do Tottenham começou como a campanha 2025-26 terminou. O time londrino não venceu nenhum dos seus cinco primeiros jogos e não marcou em quatro deles. Seus dois únicos pontos até agora vieram de empates por 0 a 0, destacando seus problemas na frente do gol. Os primeiros gols da temporada serviram apenas como gols de consolação na derrota em casa mais recente por 3 a 2 para o Aston Villa.

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Estatísticas principais e notícias de lesão

Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko e Noussair Mazraoui ficaram fora dos compromissos internacionais por problemas físicos e são dúvida aqui para os mandantes.

Xavi Simons e Wilson Odobert são ausências de longo prazo para os visitantes, enquanto Dejan Kulusevski está perto de retornar.

O Spurs venceu quatro dos últimos seis encontros entre essas equipes.

Prováveis escalações

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Santos; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Spurs (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Notícias das equipes e elencos

Carrick enfrenta uma crise significativa de lesões em Old Trafford, com Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu e Noussair Mazraoui, todos fora. Não há suspensões reportadas, embora o tamanho das ausências deixe o elenco do United bastante desfalcado para a partida. O reforço de verão Carlos Baleba voltou recentemente a atuar em um amistoso com portões fechados após um problema no tornozelo, oferecendo algum incentivo em meio às preocupações com lesões.

De Zerbi também está sem peças importantes, com Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke e Micky van de Ven, todos indisponíveis por lesão. Não há suspensões registradas para os visitantes, mas as ausências aumentam ainda mais a dificuldade em um início de temporada já problemático. Atualizações sobre ambos os elencos serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

Forma

O United somou dois pontos nos últimos três jogos de Premier League, empatando por 1 a 1 com o Fulham mais recentemente e ficando no 2 a 2 com o Everton antes disso. Entre esses resultados, houve a derrota em casa por 1 a 0 para o Manchester City, e a equipe também perdeu por 3 a 2 para o Brighton na Carabao Cup. Seu único ponto realmente positivo em cinco partidas foi a vitória por 4 a 0 sobre o Sabah FK na Champions League, deixando o time com uma vitória, dois empates e duas derrotas nesse período.

O retrospecto recente do Tottenham é desanimador. O time de De Zerbi perdeu três dos últimos cinco jogos, incluindo derrotas para Aston Villa, Liverpool na Carabao Cup e Newcastle United. Também empatou por 0 a 0 com Everton e Nottingham Forest na Premier League, sem marcar em três dessas cinco partidas. O Spurs sofreu oito gols ao longo desses cinco jogos e marcou apenas quatro.

Confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Manchester United por 2 a 0 em Old Trafford, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos, o Tottenham venceu dois, o United um, e uma partida terminou empatada, com os times também se enfrentando na final da Liga Europa em maio de 2025, vencida pelo Spurs por 1 a 0. O retrospecto do United em casa neste confronto oferece algum encorajamento, mas o Tottenham mostrou que pode causar problemas em várias competições.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Manchester United ocupa o 12º lugar, enquanto o Tottenham é o lanterna, na 20ª posição, tornando este um confronto de importância urgente, embora diferente, para os dois lados.