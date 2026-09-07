Prévia de Manchester United x Sabah pela Liga dos Campeões da UEFA: tudo o que você precisa saber

Manchester United x Sabah FK: detalhes da partida
Manchester United e Sabah FK entram em campo em 10 de setembro de 2026, às 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).
Campanha europeia começa em Manchester
O Manchester United volta para casa para receber o time azerbaijano Sabah FK em Old Trafford, pela rodada 1 da fase de liga da UEFA Champions League. Após um empate duro no cenário doméstico no fim de semana, o Manchester United busca usar a vantagem de jogar em casa para assumir o controle inicial na classificação do grupo. Para o estreante europeu Sabah FK, viajar para enfrentar o gigante inglês representa um momento histórico e um enorme teste de sua resistência continental.Getty Images
A festa de gols do Manchester United no segundo tempo contra o Everton
O Manchester United chega para a estreia de quinta-feira à noite após um intenso empate por 2 a 2 com o Everton no Hill Dickinson Stadium, pela rodada 3 da Premier League, em 6 de setembro. Depois de um primeiro tempo sem gols, Bryan Mbeumo abriu o placar 61 segundos após o início da etapa final. O Everton empatou aos 83 minutos com Tyrique George, mas o reserva Benjamin Šeško recolocou o United em vantagem de cabeça aos 88. No entanto, Ainsley Maitland-Niles marcou aos 96 minutos e tirou do United os três pontos.Getty Images
A declaração de força de cinco gols dos Owls contra o Zira
O Sabah FK chega a Old Trafford transbordando confiança após aplicar uma contundente vitória em casa por 5 a 0 sobre o Zira FK na Azerbaijan Premier League, pela rodada 4, em 5 de setembro. Veljko Simić abriu o placar aos 7 minutos, antes de o atacante Joy-Lance Mickels dar um show e completar um hat-trick com gols aos 13, 30 e 57 minutos. O reserva Christian Nwachukwu fez o quinto, dando ao time de Valdas Dambrauskas o embalo perfeito para a competição europeia.
Davi contra Golias na primeira noite europeia
O Manchester United tem vantagens claras em profundidade de elenco, tradição continental e apoio da torcida em casa. A linha de ataque formada por Bryan Mbeumo, Marcus Rashford e Benjamin Šeško tentará pressionar desde cedo, enquanto o Sabah apostará em um jogo compacto de transição defensiva em bloco médio para acionar Joy-Lance Mickels e Veljko Simić. Com pontos cruciais da fase de liga em disputa, o confronto de quinta-feira promete grande interesse desde o apito inicial.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Manchester United x Sabah FK
Técnico
- M. Carrick
O Manchester United será comandado por Michael Carrick nesta partida da Champions League. Nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi confirmada até o momento, e nenhuma provável escalação foi divulgada. Mais notícias da equipe serão adicionadas à medida que estiverem disponíveis, mais perto do início da partida.
O Sabah FK é comandado pelo técnico Valdas Dambrauskas. Assim como acontece com o United, nenhuma atualização sobre elenco ou lesões foi confirmada antes da partida. Volte depois para conferir as informações mais recentes antes do jogo.
Forma
O Manchester United chega para esta partida com uma campanha recente mista, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma enfática vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town pela Premier League, em 30 de agosto. Antes disso, sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Hull City na liga e foi batido por 4 a 2 pelo AC Milan em um amistoso de pré-temporada. O United também empatou por 1 a 1 com Leeds United e Paris Saint-Germain em amistosos. Ao longo dessas cinco partidas, marcou dez gols e sofreu nove.
O Sabah FK chega em forma consideravelmente melhor, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Araz PFK na Azerbaijani Premier League, em 31 de agosto. Também registrou uma vitória por 5 a 2 sobre o Hapoel Beer Sheva na fase qualificatória da Champions League e venceu o AGF por 4 a 0 em uma fase qualificatória anterior. Sua única derrota nessa sequência foi uma derrota em casa por 2 a 1 para o Hapoel Beer Sheva, revertida no jogo de volta. O Sabah marcou 12 gols e sofreu quatro ao longo dessas cinco partidas.
Retrospecto do confronto
Não há registros, nos dados disponíveis, de confrontos anteriores entre Manchester United e Sabah FK. Esta partida em Old Trafford será o primeiro encontro entre os dois clubes.
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