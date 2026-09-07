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Liga dos Campeões
team-logoManchester United
Old Trafford
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Prévia de Manchester United x Sabah pela Liga dos Campeões da UEFA: tudo o que você precisa saber

Manchester United x Sabah FK
Liga dos Campeões
Manchester United
Sabah FK

Prévia completa de Manchester United x Sabah FK pela Liga dos Campeões da UEFA. Analisamos os resultados da liga nacional no fim de semana, a forma recente e os principais destaques antes do duelo desta quinta-feira à noite em Old Trafford.

Manchester United x Sabah FK: detalhes da partida

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Liga dos Campeões - Rodada 1
Old Trafford

Manchester United e Sabah FK entram em campo em 10 de setembro de 2026, às 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

Campanha europeia começa em Manchester

O Manchester United volta para casa para receber o time azerbaijano Sabah FK em Old Trafford, pela rodada 1 da fase de liga da UEFA Champions League. Após um empate duro no cenário doméstico no fim de semana, o Manchester United busca usar a vantagem de jogar em casa para assumir o controle inicial na classificação do grupo. Para o estreante europeu Sabah FK, viajar para enfrentar o gigante inglês representa um momento histórico e um enorme teste de sua resistência continental.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

A festa de gols do Manchester United no segundo tempo contra o Everton

O Manchester United chega para a estreia de quinta-feira à noite após um intenso empate por 2 a 2 com o Everton no Hill Dickinson Stadium, pela rodada 3 da Premier League, em 6 de setembro. Depois de um primeiro tempo sem gols, Bryan Mbeumo abriu o placar 61 segundos após o início da etapa final. O Everton empatou aos 83 minutos com Tyrique George, mas o reserva Benjamin Šeško recolocou o United em vantagem de cabeça aos 88. No entanto, Ainsley Maitland-Niles marcou aos 96 minutos e tirou do United os três pontos.

The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images

A declaração de força de cinco gols dos Owls contra o Zira

O Sabah FK chega a Old Trafford transbordando confiança após aplicar uma contundente vitória em casa por 5 a 0 sobre o Zira FK na Azerbaijan Premier League, pela rodada 4, em 5 de setembro. Veljko Simić abriu o placar aos 7 minutos, antes de o atacante Joy-Lance Mickels dar um show e completar um hat-trick com gols aos 13, 30 e 57 minutos. O reserva Christian Nwachukwu fez o quinto, dando ao time de Valdas Dambrauskas o embalo perfeito para a competição europeia.

Davi contra Golias na primeira noite europeia

O Manchester United tem vantagens claras em profundidade de elenco, tradição continental e apoio da torcida em casa. A linha de ataque formada por Bryan Mbeumo, Marcus Rashford e Benjamin Šeško tentará pressionar desde cedo, enquanto o Sabah apostará em um jogo compacto de transição defensiva em bloco médio para acionar Joy-Lance Mickels e Veljko Simić. Com pontos cruciais da fase de liga em disputa, o confronto de quinta-feira promete grande interesse desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Manchester United x Sabah FK

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Manchester United
MUN
Formação
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Sabah FK
SAB
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Sabah FK
SAB

Técnico

  • M. Carrick

O Manchester United será comandado por Michael Carrick nesta partida da Champions League. Nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi confirmada até o momento, e nenhuma provável escalação foi divulgada. Mais notícias da equipe serão adicionadas à medida que estiverem disponíveis, mais perto do início da partida.

O Sabah FK é comandado pelo técnico Valdas Dambrauskas. Assim como acontece com o United, nenhuma atualização sobre elenco ou lesões foi confirmada antes da partida. Volte depois para conferir as informações mais recentes antes do jogo.

Forma

MUN

MUN - Sequência

LEE
V1-1
MIL
D2-4
HUL
D2-0
IPS
V5-2
EVE
E2-2
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SAB

SAB - Sequência

FCK
V2-0
HBS
D2-1
HBS
V5-2
ARA
V0-1
ZIR
V5-0
Gol marcado (sofrido)
14/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Manchester United chega para esta partida com uma campanha recente mista, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma enfática vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town pela Premier League, em 30 de agosto. Antes disso, sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Hull City na liga e foi batido por 4 a 2 pelo AC Milan em um amistoso de pré-temporada. O United também empatou por 1 a 1 com Leeds United e Paris Saint-Germain em amistosos. Ao longo dessas cinco partidas, marcou dez gols e sofreu nove.

O Sabah FK chega em forma consideravelmente melhor, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Araz PFK na Azerbaijani Premier League, em 31 de agosto. Também registrou uma vitória por 5 a 2 sobre o Hapoel Beer Sheva na fase qualificatória da Champions League e venceu o AGF por 4 a 0 em uma fase qualificatória anterior. Sua única derrota nessa sequência foi uma derrota em casa por 2 a 1 para o Hapoel Beer Sheva, revertida no jogo de volta. O Sabah marcou 12 gols e sofreu quatro ao longo dessas cinco partidas.

Retrospecto do confronto

Não há registros, nos dados disponíveis, de confrontos anteriores entre Manchester United e Sabah FK. Esta partida em Old Trafford será o primeiro encontro entre os dois clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
PSGPSGPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
StuttgartStuttgartSTU
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
1
PortoPortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
SportingSportingSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
LeipzigLeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
BétisBétisBET
00000000
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Classificação às quartas de final

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