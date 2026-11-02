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Prévia de Manchester United x Roma pela Champions League da UEFA: Roma invade a casa de um Manchester United abalado

Manchester United x Roma
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Roma

Embalada pela goleada por 5 a 2 sobre a Udinese, a Roma de Gian Piero Gasperini vai a Manchester em grande fase, com o objetivo de agravar a situação do elenco do Manchester United, abalado pela derrota por 2 a 0 em Stamford Bridge e em meio a uma dura sequência sem vitórias.

Manchester United x Roma: detalhes da partida

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Old Trafford

Máquina de gols de Gasperini põe à prova um Teatro dos Sonhos abalado

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

O Manchester United recebe a Roma em Old Trafford pela Champions League nesta terça-feira, com os dois clubes chegando ao confronto em situações muito diferentes. O United está mergulhado em uma crise no cenário nacional, enquanto a equipe de Gasperini viaja a Manchester confiante e marcando muitos gols.

A posição de Michael Carrick no clube segue ameaçada após uma sequência de resultados que deixou o United em 16º lugar na Premier League, em seu pior início de temporada na primeira divisão. A derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth no fim de semana veio depois de uma goleada constrangedora por 4 a 1 sofrida diante do Como nesta mesma competição. A pressão sobre Carrick não diminuiu, apesar de a diretoria ter decidido mantê-lo no cargo por enquanto.

O treinador recebeu uma boa notícia no meio da semana: Kobbie Mainoo voltou aos treinos após duas semanas afastado por lesão. O retorno do meio-campista da Inglaterra será bem-vindo, embora pouco amenize a confirmação de que Benjamin Sesko está fora até 2027 após um revés significativo relacionado a uma lesão.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

A Roma chega a Manchester após vencer o Cagliari por 4 a 2 pela Serie A no fim de semana, resultado que destacou tanto a variedade de opções no ataque quanto a capacidade de reação que Gasperini desenvolveu neste elenco. Emanuele Lulli e Niccolo Pisilli, revelados nas categorias de base, marcaram na vitória de virada, e o treinador elogiou as categorias de base do clube após a partida.

Gasperini não conta com Paulo Dybala, que dificilmente entrará em campo depois de o treinador confirmar que a recuperação do argentino está demorando mais do que o esperado. Leonardo Balerdi e Mario Hermoso também estão fora, o que significa que o italiano precisará administrar cuidadosamente suas opções em meio a uma sequência apertada de jogos.

O confronto tem peso real na classificação da Champions League, com o United na lanterna e a Roma no meio da tabela. Para a equipe de Carrick, um resultado positivo é praticamente indispensável. Para a Roma, uma vitória em Manchester seria uma demonstração de suas ambições no continente.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Manchester United x Roma

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formação
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiM. de LigtM. de LigtH. MaguireH. MaguireM. MountM. MountY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. CunhaB. MbeumoB. MbeumoA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesP. GolliniP. GolliniL. BalerdiL. BalerdiM. HermosoM. HermosoD. GhilardiD. Ghilarditeam-logoWesleyR. MoraR. MoraN. PisilliN. PisilliN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de RoonM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Manchester United

Time titular

Roma

Técnico

  • M. Carrick
  • G. Gasperini

Momento das equipes

MUN

MUN - Sequência

ATM
D2-0
LEE
E1-1
COM
D4-1
BOU
D0-3
CHE
D2-0
Gol marcado (sofrido)
2/12
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ROM

ROM - Sequência

GEN
V2-0
SBR
V4-0
NAP
E3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
Gol marcado (sofrido)
18/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Histórico de confrontos

Confrontos

Manchester UnitedEmpateRoma
3
1
1
Liga Europa
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Liga Europa
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
FJ
Liga dos Campeões
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
Liga dos Campeões
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Liga dos Campeões
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
12Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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