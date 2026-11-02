Manchester United x Roma: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 15:00 Old Trafford

Máquina de gols de Gasperini põe à prova um Teatro dos Sonhos abalado

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O Manchester United recebe a Roma em Old Trafford pela Champions League nesta terça-feira, com os dois clubes chegando ao confronto em situações muito diferentes. O United está mergulhado em uma crise no cenário nacional, enquanto a equipe de Gasperini viaja a Manchester confiante e marcando muitos gols.

A posição de Michael Carrick no clube segue ameaçada após uma sequência de resultados que deixou o United em 16º lugar na Premier League, em seu pior início de temporada na primeira divisão. A derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth no fim de semana veio depois de uma goleada constrangedora por 4 a 1 sofrida diante do Como nesta mesma competição. A pressão sobre Carrick não diminuiu, apesar de a diretoria ter decidido mantê-lo no cargo por enquanto.

O treinador recebeu uma boa notícia no meio da semana: Kobbie Mainoo voltou aos treinos após duas semanas afastado por lesão. O retorno do meio-campista da Inglaterra será bem-vindo, embora pouco amenize a confirmação de que Benjamin Sesko está fora até 2027 após um revés significativo relacionado a uma lesão.

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A Roma chega a Manchester após vencer o Cagliari por 4 a 2 pela Serie A no fim de semana, resultado que destacou tanto a variedade de opções no ataque quanto a capacidade de reação que Gasperini desenvolveu neste elenco. Emanuele Lulli e Niccolo Pisilli, revelados nas categorias de base, marcaram na vitória de virada, e o treinador elogiou as categorias de base do clube após a partida.

Gasperini não conta com Paulo Dybala, que dificilmente entrará em campo depois de o treinador confirmar que a recuperação do argentino está demorando mais do que o esperado. Leonardo Balerdi e Mario Hermoso também estão fora, o que significa que o italiano precisará administrar cuidadosamente suas opções em meio a uma sequência apertada de jogos.

O confronto tem peso real na classificação da Champions League, com o United na lanterna e a Roma no meio da tabela. Para a equipe de Carrick, um resultado positivo é praticamente indispensável. Para a Roma, uma vitória em Manchester seria uma demonstração de suas ambições no continente.

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