Prévia de Manchester United x Ipswich Town pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Manchester United x Ipswich Town: detalhes da partida

Premier League - Rodada 2 30 de ago. de 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United e Ipswich Town se enfrentarão em 30 de agosto de 2026, às 15h30 GMT (11h30 EST / 16h30 BST / 17h30 SAST).

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Domingo em destaque em Old Trafford

O Manchester United volta a jogar em casa para enfrentar o Ipswich Town pela 2ª rodada da Premier League, no domingo, 30 de agosto. Depois de desempenhos contrastantes na rodada de abertura, o United busca uma resposta urgente diante de sua torcida para dar início à campanha. Para o Ipswich, a viagem de domingo a Old Trafford oferece o cenário ideal para construir sobre o bom momento inicial e testar seu progresso na elite longe de casa.

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Manchester United busca reação imediata após revés para o Hull

O Manchester United entra no duelo de domingo em busca de uma resposta decisiva após a derrota por 2 a 0 fora de casa para o Hull City na estreia, em 22 de agosto. Os gols no primeiro tempo de Semi Ajayi e Nobel Mendy deixaram o United correndo atrás do resultado e, apesar das substituições ofensivas na segunda etapa, incluindo Marcus Rashford, Kobbie Mainoo e Benjamin Šeško, o Manchester United não conseguiu furar o bloqueio defensivo compacto do Hull. De volta a Old Trafford, comissão técnica e elenco vão focar na solidez defensiva e em estabelecer o controle central por meio de Bruno Fernandes para romper as linhas do Ipswich.

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Gol dramático no fim garante os primeiros pontos ao Ipswich

O Ipswich Town viaja a Manchester em alta após garantir uma emocionante vitória por 2 a 1 sobre o Sunderland em Portman Road, em 22 de agosto. Emersonn abriu o placar aos 24 minutos, antes de Nilson Angulo, do Sunderland, empatar antes do intervalo. O Ipswich pressionou sem parar no segundo tempo, e o reserva Jack Clarke surgiu como herói ao marcar o gol da vitória aos 90 minutos para assegurar os três pontos na rodada de abertura. O Ipswich tentará levar esse jogo agressivo pelos lados e esse espírito resiliente para Old Trafford.

O histórico favorece o Manchester United em confrontos francos

Historicamente, o Manchester United leva vantagem neste confronto, tendo vencido o encontro mais recente entre os dois pela Premier League por 3 a 2 em Old Trafford, em fevereiro de 2025, partida que teve gols de Matthijs de Ligt e Harry Maguire. No entanto, o Ipswich já mostrou ser capaz de incomodar a linha defensiva do United com contra-ataques rápidos e ameaças em bolas paradas, preparando o cenário para 90 minutos de alta tensão enquanto as duas equipes brigam por uma posição importante neste início de temporada.

Notícias das equipes e elencos

O Manchester United chega para esta partida com uma lista considerável de lesionados. Matthijs de Ligt, Tom Heaton e Manuel Ugarte estão fora, e o elenco também sofreu um novo golpe com Amad Diallo enfrentando uma ausência de seis semanas após sofrer uma lesão no tornozelo em treino. Nenhuma provável escalação foi confirmada pelo clube antes do pontapé inicial, e atualizações são esperadas mais perto da partida.

O Ipswich Town também tem seus desfalques para administrar. Jack Taylor, Azor Matusiwa e Julio Enciso estão todos fora para a equipe de Gary O'Neil. Assim como no caso do United, nenhuma escalação projetada foi divulgada, e novas informações sobre o time serão adicionadas quando estiverem disponíveis.

Forma

O Manchester United venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi a derrota por 2 a 0 para o Hull City pela Premier League, em 22 de agosto, resultado que veio após a derrota por 4 a 2 para o AC Milan em um amistoso de pré-temporada. O United mostrou alguns sinais positivos mais cedo na pré-temporada, vencendo o Atletico Madrid por 2 a 1 e empatando por 1 a 1 com o Paris Saint-Germain.

O Ipswich Town chega em forma muito mais afiada, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e nenhum empate. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Sunderland pela Premier League, em 22 de agosto. A equipe de O'Neil também registrou uma vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Union Berlin e um triunfo por 3 a 0 sobre o Rayo Vallecano durante a pré-temporada, sofrendo apenas três gols nos últimos cinco jogos, enquanto marcou dez.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre estes dois clubes terminou com vitória do Manchester United por 3 a 2 em Old Trafford, pela Premier League, em 26 de fevereiro de 2025. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 em Portman Road, em novembro de 2024. Nos últimos cinco encontros registrados, o Manchester United venceu três, com um empate e um resultado a favor do Ipswich não aparecendo no conjunto de dados. O retrospecto geral do United nestes confrontos reflete um domínio em casa, tendo também vencido por 3 a 0 em um duelo da Carabao Cup em Old Trafford, em setembro de 2015.