Prévia de Manchester City x Sunderland pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Manchester City x Sunderland: detalhes da partida

Premier League - Rodada 5 20 de set. de 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City e Sunderland A.F.C. darão o pontapé inicial em 20 de setembro de 2026, às 13:00 GMT (9:00 AM EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

Cityzens recebem os Black Cats em recuperação

O Manchester City volta para casa, ao Etihad Stadium, para enfrentar o Sunderland A.F.C. pela 5ª rodada da temporada 2026/27 da Premier League. Após uma vitória suada no dérbi no fim de semana e compromissos pela copa no meio de semana, o City busca aproveitar o fator casa para seguir perto do topo da tabela. Para o Sunderland, viajar a Manchester após duas partidas difíceis em sequência representa um grande teste para sua estrutura defensiva diante de um ataque explosivo.

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Gol de Haaland decide drama no dérbi contra 10 homens

O Manchester City chega ao domingo em alta após arrancar uma vitória por 1 a 0 fora de casa no dérbi contra o Manchester United em Old Trafford pela 4ª rodada (13 de setembro). Mesmo tendo Phil Foden expulso com cartão vermelho direto aos 23 minutos, o City mostrou enorme disciplina tática antes de Erling Haaland abrir o placar aos 59 minutos. O resultado vem após uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o FC Porto na Champions League e um triunfo por 1 a 0 em casa sobre o Coventry City, mantendo o forte embalo do City neste início.

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As duras lições dos Black Cats contra gigantes da elite

O Sunderland viaja ao Etihad Stadium tentando se recuperar após sofrer uma derrota em casa por 2 a 0 para o Arsenal na 4ª rodada (12 de setembro). O time de Régis Le Bris resistiu durante um primeiro tempo sem gols, mas sofreu um gol de Bruno Guimarães aos 57 minutos antes de um pênalti no fim cobrado por Bukayo Saka selar o resultado. Os Black Cats tentam se apoiar na solidez defensiva que lhes rendeu um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Brentford e uma vitória por 1 a 0 sobre o Hull City na EFL Cup no início do mês.

O bloco médio do Sunderland pode frear a máquina do City?

Historicamente, o Manchester City controla a posse de bola em casa, contando com motores criativos como Rayan Cherki e Antoine Semenyo para abastecer Erling Haaland. O Sunderland apostará em sua estrutura de bloco médio liderada por Granit Xhaka, Kevin Danso e Daniel Ballard para interromper as linhas de passe centrais do City, enquanto tenta acionar Brian Brobbey em contra-ataques rápidos. Com pontos importantes em jogo neste início, o confronto de domingo promete ação intensa desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

O Manchester City não contará com Phil Foden, que cumpre suspensão após seu cartão vermelho no dérbi de Manchester. Jeremy Doku também está fora por lesão, deixando Maresca com opções limitadas pelos lados para a partida. Novas atualizações sobre a equipe serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

O Sunderland viaja a Manchester sem Reinildo, que está suspenso para esta partida. Habib Diarra e Romaine Mundle também estão fora por lesão, reduzindo ainda mais as opções de Le Bris no ataque e no meio-campo.

Forma

O Manchester City chega em forma excepcional, com vitórias em suas cinco partidas mais recentes em todas as competições. A sequência inclui a vitória por 1 a 0 no dérbi contra o Manchester United no último fim de semana e o triunfo por 2 a 0 sobre o FC Porto na Champions League. Ao longo desses cinco jogos, o City marcou oito gols e sofreu quatro, com sua atuação mais convincente acontecendo na vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Crystal Palace. Cinco vitórias consecutivas ressaltam a consistência que Maresca construiu no início da campanha.

A forma recente do Sunderland é mais irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Arsenal, e a equipe também foi derrotada por 2 a 1 pelo Ipswich Town anteriormente nessa sequência. Resultados positivos contra o Hull City na Carabao Cup e o Fulham na liga mostram que o time é capaz de somar pontos, mas duas derrotas seguidas em seus dois últimos jogos fora de casa por competições preocuparão Le Bris.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre os dois times terminou em empate sem gols no estádio do Sunderland em janeiro de 2026, resultado que veio após a vitória do Manchester City por 3 a 0 em casa sobre o Sunderland em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Manchester City venceu três vezes, com um empate e uma derrota, marcando oito gols e sofrendo um.