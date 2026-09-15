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Prévia de Manchester City x Sunderland pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Manchester City x Sunderland
Premier League
Manchester City
Sunderland

Prévia completa de Manchester City x Sunderland A.F.C. na Premier League. Analisamos os resultados da 4ª rodada, o momento recente e as principais histórias antes deste confronto de domingo à tarde no Etihad Stadium.

Manchester City x Sunderland: detalhes da partida

crest
Premier League - Rodada 5
Etihad Stadium

Manchester City e Sunderland A.F.C. darão o pontapé inicial em 20 de setembro de 2026, às 13:00 GMT (9:00 AM EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

Cityzens recebem os Black Cats em recuperação

O Manchester City volta para casa, ao Etihad Stadium, para enfrentar o Sunderland A.F.C. pela 5ª rodada da temporada 2026/27 da Premier League. Após uma vitória suada no dérbi no fim de semana e compromissos pela copa no meio de semana, o City busca aproveitar o fator casa para seguir perto do topo da tabela. Para o Sunderland, viajar a Manchester após duas partidas difíceis em sequência representa um grande teste para sua estrutura defensiva diante de um ataque explosivo.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Gol de Haaland decide drama no dérbi contra 10 homens

O Manchester City chega ao domingo em alta após arrancar uma vitória por 1 a 0 fora de casa no dérbi contra o Manchester United em Old Trafford pela 4ª rodada (13 de setembro). Mesmo tendo Phil Foden expulso com cartão vermelho direto aos 23 minutos, o City mostrou enorme disciplina tática antes de Erling Haaland abrir o placar aos 59 minutos. O resultado vem após uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o FC Porto na Champions League e um triunfo por 1 a 0 em casa sobre o Coventry City, mantendo o forte embalo do City neste início.

Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

As duras lições dos Black Cats contra gigantes da elite

O Sunderland viaja ao Etihad Stadium tentando se recuperar após sofrer uma derrota em casa por 2 a 0 para o Arsenal na 4ª rodada (12 de setembro). O time de Régis Le Bris resistiu durante um primeiro tempo sem gols, mas sofreu um gol de Bruno Guimarães aos 57 minutos antes de um pênalti no fim cobrado por Bukayo Saka selar o resultado. Os Black Cats tentam se apoiar na solidez defensiva que lhes rendeu um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Brentford e uma vitória por 1 a 0 sobre o Hull City na EFL Cup no início do mês.

O bloco médio do Sunderland pode frear a máquina do City?

Historicamente, o Manchester City controla a posse de bola em casa, contando com motores criativos como Rayan Cherki e Antoine Semenyo para abastecer Erling Haaland. O Sunderland apostará em sua estrutura de bloco médio liderada por Granit Xhaka, Kevin Danso e Daniel Ballard para interromper as linhas de passe centrais do City, enquanto tenta acionar Brian Brobbey em contra-ataques rápidos. Com pontos importantes em jogo neste início, o confronto de domingo promete ação intensa desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Manchester City x Sunderland

Técnico

  • E. Maresca

O Manchester City não contará com Phil Foden, que cumpre suspensão após seu cartão vermelho no dérbi de Manchester. Jeremy Doku também está fora por lesão, deixando Maresca com opções limitadas pelos lados para a partida. Novas atualizações sobre a equipe serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

O Sunderland viaja a Manchester sem Reinildo, que está suspenso para esta partida. Habib Diarra e Romaine Mundle também estão fora por lesão, reduzindo ainda mais as opções de Le Bris no ataque e no meio-campo.

Forma

MCI

MCI - Sequência

BOU
V2-1
CRY
V1-4
COV
V1-0
POR
V0-2
MUN
V0-1
Gol marcado (sofrido)
10/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SUN

SUN - Sequência

IPS
D2-1
FUL
V1-0
BRE
E1-1
HUL
V1-0
ARS
D0-2
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Manchester City chega em forma excepcional, com vitórias em suas cinco partidas mais recentes em todas as competições. A sequência inclui a vitória por 1 a 0 no dérbi contra o Manchester United no último fim de semana e o triunfo por 2 a 0 sobre o FC Porto na Champions League. Ao longo desses cinco jogos, o City marcou oito gols e sofreu quatro, com sua atuação mais convincente acontecendo na vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Crystal Palace. Cinco vitórias consecutivas ressaltam a consistência que Maresca construiu no início da campanha.

A forma recente do Sunderland é mais irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Arsenal, e a equipe também foi derrotada por 2 a 1 pelo Ipswich Town anteriormente nessa sequência. Resultados positivos contra o Hull City na Carabao Cup e o Fulham na liga mostram que o time é capaz de somar pontos, mas duas derrotas seguidas em seus dois últimos jogos fora de casa por competições preocuparão Le Bris.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Manchester CityEmpateSunderland
4
1
0
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FJ
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
8Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre os dois times terminou em empate sem gols no estádio do Sunderland em janeiro de 2026, resultado que veio após a vitória do Manchester City por 3 a 0 em casa sobre o Sunderland em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Manchester City venceu três vezes, com um empate e uma derrota, marcando oito gols e sofrendo um.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
V
E
E
V
4
HullHullHUL
422052+38
E
E
V
V
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
V
E
D
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
E
D
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
E
E
E
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
E
V
E
E
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
E
E
E
V
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
V
D
D
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
E
E
D
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
D
E
V
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
D
E
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
E
V
D
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
E
E
E
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
E
E
D
D
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
E
D
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
D
E
D
D
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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